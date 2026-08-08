Bùng phát sự cố 'pin quả chuối' khiến 213.000 xe điện dính lỗi phồng pin: Hãng sản xuất phải công khai xin lỗi

Sau sự cố hàng loạt xe điện GAC tại Trung Quốc gặp lỗi pin phồng, thường được gọi là hiện tượng "pin quả chuối" (banana battery), nhà sản xuất pin CALB đang triển khai một loạt biện pháp cải tổ quy trình sản xuất và quản lý chất lượng nhằm ngăn tình trạng tương tự tái diễn.

Theo CarNewsChina, CALB sẽ tăng cường kiểm soát toàn bộ chuỗi sản xuất, từ khâu truy xuất nguồn gốc, xác minh chất lượng sản phẩm đến giám sát nguyên liệu và dịch vụ hậu mãi.

Trước đó, các nền tảng khiếu nại tiêu dùng tại Trung Quốc như 12365auto và Black Cat ghi nhận 182 phản ánh liên quan đến pin chỉ trong nửa đầu tháng 7/2026. Nguyên nhân được xác định xuất phát từ cell pin LFP 177 Ah của CALB, ảnh hưởng tới khoảng 213.000 xe điện, với tỷ lệ phát hiện lỗi khoảng 4,7%.

Ngày 18/7, cả GAC và CALB đều công khai xin lỗi khách hàng. GAC đã gia hạn bảo hành pin lên 8 năm hoặc 300.000 km đối với các xe bị ảnh hưởng, trong khi CALB cam kết kiểm tra và bảo dưỡng miễn phí.

Siết chặt tiêu chuẩn sản xuất

Theo Future Auto Daily, CALB đang điều chỉnh nhiều tiêu chuẩn kỹ thuật trong quá trình sản xuất cell pin.

Đáng chú ý, hãng siết chặt yêu cầu ở công đoạn phủ điện cực, đưa tiêu chuẩn về độ dày và mật độ vật liệu tiến gần hơn với các doanh nghiệp dẫn đầu ngành như CATL. Nếu trước đây mật độ vật liệu của điện cực LFP được phép dao động trong khoảng 2,3-2,5 g/cm³, thì nay mức sai lệch được yêu cầu không vượt quá ±1,5%.

CALB cũng nâng cấp quy trình kiểm soát độ ẩm và điểm sương trong công đoạn bơm chất điện phân. Thay vì chỉ lưu mẫu theo từng lô sản xuất mỗi ngày, hãng sẽ lưu mẫu đối với từng cuộn cell để tăng khả năng truy xuất khi xảy ra sự cố.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp đã tiến hành rà soát ngược các lô nguyên liệu, vật liệu phụ và phụ gia được nhập trong giai đoạn 2022-2023, đồng thời hạn chế sử dụng các công thức pin có lượng nguyên liệu tồn kho thấp.

Trao thêm quyền cho bộ phận kiểm soát chất lượng

Không chỉ thay đổi về kỹ thuật, CALB còn cải tổ bộ máy quản lý chất lượng. Công ty mở rộng bộ phận đảm bảo chất lượng và chăm sóc khách hàng, đồng thời thành lập nhóm phản ứng nhanh chuyên xử lý các vấn đề phát sinh trên xe du lịch.

CALB cũng phối hợp với các khách hàng lớn để theo dõi dữ liệu từ hệ thống quản lý pin (BMS) trên xe theo thời gian thực nhằm phát hiện sớm các dấu hiệu bất thường.

Đáng chú ý, bộ phận đảm bảo chất lượng của CALB được trao quyền phủ quyết, cho phép loại bỏ toàn bộ lô cell pin nếu phát hiện nguy cơ lỗi. Theo Future Auto Daily, đây là quyền hạn khá hiếm tại nhiều nhà sản xuất pin quy mô nhỏ ở Trung Quốc, nơi áp lực đáp ứng sản lượng thường được ưu tiên hơn việc loại bỏ các lô sản phẩm có rủi ro.

Sự cố "pin quả chuối" được xem là một trong những vụ việc nghiêm trọng nhất đối với CALB trong thời gian gần đây và có thể trở thành bài học cho toàn ngành pin xe điện Trung Quốc, khi áp lực mở rộng sản xuất ngày càng lớn nhưng yêu cầu về độ an toàn và chất lượng cũng ngày càng khắt khe.



