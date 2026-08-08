HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Bùng phát sự cố 'pin quả chuối' khiến 213.000 xe điện dính lỗi phồng pin: Hãng sản xuất phải công khai xin lỗi

Hữu Bách
|

Sau sự cố hàng loạt xe điện GAC tại Trung Quốc gặp lỗi pin phồng, thường được gọi là hiện tượng "pin quả chuối" (banana battery), nhà sản xuất pin CALB đang triển khai một loạt biện pháp cải tổ quy trình sản xuất và quản lý chất lượng nhằm ngăn tình trạng tương tự tái diễn.

Bùng phát sự cố 'pin quả chuối' khiến 213.000 xe điện dính lỗi phồng pin: Hãng sản xuất phải công khai xin lỗi - Ảnh 1.

Theo CarNewsChina, CALB sẽ tăng cường kiểm soát toàn bộ chuỗi sản xuất, từ khâu truy xuất nguồn gốc, xác minh chất lượng sản phẩm đến giám sát nguyên liệu và dịch vụ hậu mãi.

Trước đó, các nền tảng khiếu nại tiêu dùng tại Trung Quốc như 12365auto và Black Cat ghi nhận 182 phản ánh liên quan đến pin chỉ trong nửa đầu tháng 7/2026. Nguyên nhân được xác định xuất phát từ cell pin LFP 177 Ah của CALB, ảnh hưởng tới khoảng 213.000 xe điện, với tỷ lệ phát hiện lỗi khoảng 4,7%.

Ngày 18/7, cả GAC và CALB đều công khai xin lỗi khách hàng. GAC đã gia hạn bảo hành pin lên 8 năm hoặc 300.000 km đối với các xe bị ảnh hưởng, trong khi CALB cam kết kiểm tra và bảo dưỡng miễn phí.

Siết chặt tiêu chuẩn sản xuất

Bùng phát sự cố 'pin quả chuối' khiến 213.000 xe điện dính lỗi phồng pin: Hãng sản xuất phải công khai xin lỗi - Ảnh 2.

Theo Future Auto Daily, CALB đang điều chỉnh nhiều tiêu chuẩn kỹ thuật trong quá trình sản xuất cell pin.

Đáng chú ý, hãng siết chặt yêu cầu ở công đoạn phủ điện cực, đưa tiêu chuẩn về độ dày và mật độ vật liệu tiến gần hơn với các doanh nghiệp dẫn đầu ngành như CATL. Nếu trước đây mật độ vật liệu của điện cực LFP được phép dao động trong khoảng 2,3-2,5 g/cm³, thì nay mức sai lệch được yêu cầu không vượt quá ±1,5%.

CALB cũng nâng cấp quy trình kiểm soát độ ẩm và điểm sương trong công đoạn bơm chất điện phân. Thay vì chỉ lưu mẫu theo từng lô sản xuất mỗi ngày, hãng sẽ lưu mẫu đối với từng cuộn cell để tăng khả năng truy xuất khi xảy ra sự cố.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp đã tiến hành rà soát ngược các lô nguyên liệu, vật liệu phụ và phụ gia được nhập trong giai đoạn 2022-2023, đồng thời hạn chế sử dụng các công thức pin có lượng nguyên liệu tồn kho thấp.

Trao thêm quyền cho bộ phận kiểm soát chất lượng

Không chỉ thay đổi về kỹ thuật, CALB còn cải tổ bộ máy quản lý chất lượng. Công ty mở rộng bộ phận đảm bảo chất lượng và chăm sóc khách hàng, đồng thời thành lập nhóm phản ứng nhanh chuyên xử lý các vấn đề phát sinh trên xe du lịch.

CALB cũng phối hợp với các khách hàng lớn để theo dõi dữ liệu từ hệ thống quản lý pin (BMS) trên xe theo thời gian thực nhằm phát hiện sớm các dấu hiệu bất thường.

Đáng chú ý, bộ phận đảm bảo chất lượng của CALB được trao quyền phủ quyết, cho phép loại bỏ toàn bộ lô cell pin nếu phát hiện nguy cơ lỗi. Theo Future Auto Daily, đây là quyền hạn khá hiếm tại nhiều nhà sản xuất pin quy mô nhỏ ở Trung Quốc, nơi áp lực đáp ứng sản lượng thường được ưu tiên hơn việc loại bỏ các lô sản phẩm có rủi ro.

Sự cố "pin quả chuối" được xem là một trong những vụ việc nghiêm trọng nhất đối với CALB trong thời gian gần đây và có thể trở thành bài học cho toàn ngành pin xe điện Trung Quốc, khi áp lực mở rộng sản xuất ngày càng lớn nhưng yêu cầu về độ an toàn và chất lượng cũng ngày càng khắt khe.

Một ô tô biển 29A "dính" gần 100 lần phạt nguội do chạy quá tốc độ quy định: Riêng tháng 7/2026 vi phạm 21 lần


Tags

GAC

Trung Quốc

pin xe điện

Tin nóng trong ngày

báo mới

CALB

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Danh tính gã đàn ông bị tạm giữ hình sự vì lái xe máy truy đuổi, đạp ngã chồng cũ của bạn gái xuống đường

Danh tính gã đàn ông bị tạm giữ hình sự vì lái xe máy truy đuổi, đạp ngã chồng cũ của bạn gái xuống đường

00:47
Thi hành lệnh bắt tạm giam Văn Thị Thúy 37 tuổi liên quan số tiền 400 triệu đồng

Thi hành lệnh bắt tạm giam Văn Thị Thúy 37 tuổi liên quan số tiền 400 triệu đồng

00:58
Chân dung Chủ tịch HĐQT Mekolor Võ Xuân Trường vừa bị bắt giam, khám xét khẩn cấp

Chân dung Chủ tịch HĐQT Mekolor Võ Xuân Trường vừa bị bắt giam, khám xét khẩn cấp

01:21
Honda ra mắt mẫu xe tay ga 150cc có thể đi hơn 350 km khi đổ đầy bình xăng

Honda ra mắt mẫu xe tay ga 150cc có thể đi hơn 350 km khi đổ đầy bình xăng

01:40
Lệnh bắt khẩn cấp Đặng Trường Thọ SN 2003 và 3 người khác

Lệnh bắt khẩn cấp Đặng Trường Thọ SN 2003 và 3 người khác

01:49
Hyundai ra mắt MPV điện 7 chỗ mới: Sạc nhanh, chạy tới 490 km mỗi lần sạc

Hyundai ra mắt MPV điện 7 chỗ mới: Sạc nhanh, chạy tới 490 km mỗi lần sạc

01:20
Clip: Ô tô đi trên cao tốc bị “vật thể lạ” rơi đập vỡ kính

Clip: Ô tô đi trên cao tốc bị “vật thể lạ” rơi đập vỡ kính

Honda Click160 2026 có gì mới mà khiến Air Blade và Yamaha NVX phải dè chừng?

Honda Click160 2026 có gì mới mà khiến Air Blade và Yamaha NVX phải dè chừng?

01:54
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại