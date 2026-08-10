Bùng nổ du lịch thông minh tại Trung Quốc

AI đang khẳng định vai trò như một động lực quan trọng, thúc đẩy xu hướng du lịch thông minh phát triển mạnh mẽ.

Những thay đổi trong nhu cầu và cách lựa chọn điểm đến cũng đang kéo theo một xu hướng mới: du khách sử dụng công nghệ để chủ động hơn trong việc lên kế hoạch cho mỗi chuyến đi. Tại Trung Quốc, trí tuệ nhân tạo (AI) đang nhanh chóng trở thành một "trợ lý du lịch", từ gợi ý điểm đến, xây dựng lịch trình cho tới nâng cao trải nghiệm tại các khu tham quan.

Tại khu danh thắng Thủy Mặc Đan Hà ở thành phố Lan Châu, tỉnh Cam Túc, cảnh quan thiên nhiên kỳ vĩ giờ đây được nâng tầm nhờ các công nghệ hiện đại. Tại đây, du khách được thưởng thức những video trình diễn nghệ thuật độc đáo do AI sáng tạo.

Ông Song Ruoyu - Phó Giám đốc vận hành khu danh thắng Thủy Mặc Đan Hà cho biết: "Lượng du khách và doanh thu đều đang tăng trưởng. Chúng tôi đón nhiều khách ngoại tỉnh, các gia đình và nhóm học sinh hơn. Hiện tại, chúng tôi đang sản xuất các video AI để quảng bá cảnh đẹp trên nhiều nền tảng, tạo dựng một mạng lưới nội dung phủ sóng liên tục".

Không chỉ các đơn vị quản lý, người dân và du khách cũng đang tích cực ứng dụng AI để đơn giản hóa quá trình dịch chuyển. Theo nền tảng du lịch Mafengwo, gần 60% lượng tìm kiếm trực tuyến truyền thống đã chuyển sang các công nghệ trí tuệ nhân tạo.

Chị Wang Xiaoying - Du khách chia sẻ: "AI có thể lập lịch trình du lịch cho tôi, gợi ý các điểm tham quan và món ăn địa phương. Tôi đã áp dụng cách này cho chuyến đi đến Lan Châu và hiệu quả rất tuyệt vời".

Anh Miao Jiashun - Du khách tâm sự: "AI ngày càng hữu ích hơn. Chẳng hạn như nó lập tức đẩy cho tôi thông tin về tất cả khách sạn, nhà hàng và phương tiện giao thông tại Lan Châu. Rất tiện lợi, tôi thậm chí không cần tự mình lên kế hoạch nữa".

Từ việc giúp các điểm đến tiếp cận du khách hiệu quả hơn, cho đến việc tối ưu hóa trải nghiệm cá nhân, AI đang khẳng định vai trò như một động lực quan trọng, thúc đẩy xu hướng du lịch thông minh phát triển mạnh mẽ.