Bức ảnh người đàn ông gào thét vì vợ mắc kẹt trong đám cháy trở thành biểu tượng ám ảnh của vụ thảm họa 159 người chết

Gần 1 tuần sau thảm họa cháy chung cư ở khu Wang Fuk Court, quận Tai Po, Hong Kong (Trung Quốc), ông Wong (71 tuổi) vẫn chưa rõ tung tích của vợ mình.

Số người thiệt mạng trong vụ cháy chung cư ở Hong Kong đã tăng lên 159 người tính đến ngày 3/12. Nạn nhân nhỏ tuổi nhất là em bé 1 tuổi, người lớn tuổi nhất là cụ bà 97 tuổi. Theo Ủy viên Cảnh sát Joe Chow, trong số các nạn nhân có ít nhất 91 phụ nữ và 41 đàn ông.

Chiều 26/11, trong một ngày thu quang đãng, ông Wong rời căn hộ đi bộ tới trường đón cháu gái, theo lịch thay phiên với vợ. Vừa ra khỏi nhà không lâu, ông phát hiện lửa bùng lên tại một tháp trong cụm 8 tòa nhà, nơi sinh sống của hơn 4.000 cư dân.

Khi quay trở lại, thấy lửa đã lan tới các tầng giữa tòa nhà hai vợ chồng sinh sống, ông chỉ tay về phía khối nhà cháy đỏ rực và hét lên: "Vợ tôi vẫn còn trong đó".

Khoảnh khắc ông Wong giơ tay trong tuyệt vọng, bật khóc giữa phông nền là tòa nhà bốc cháy dữ dội được nhiếp ảnh gia Tyrone Siu của Reuters ghi lại và nhanh chóng lan truyền khắp các nền tảng.

Có lúc ông không đứng vững, loạng choạng và quỵ xuống khi chứng kiến cảnh nhà tan cửa nát. Một tuần sau thảm kịch, vợ ông Wong vẫn chưa được tìm thấy và nằm trong số 30 người được báo cáo mất tích.

Khi đêm buông xuống, một cảnh sát mang đến cho ông một chiếc ghế nhựa màu xanh để ngồi. “Tôi sẽ đến tìm bà”, ông thì thầm trong lúc ngước nhìn về phía căn hộ, như gửi lời nhắn tới người vợ vẫn đang mất tích.

Nhiếp ảnh gia Tyrone Siu cho biết, anh đến hiện trường khoảng một giờ sau khi đám cháy bùng phát và nhìn thấy ông Wong đứng bên đường, liên tục vung tay trong đau đớn, hoảng loạn. Anh mô tả: "Bức ảnh kể hết mọi điều, ai trên thế giới cũng cảm nhận được sự bất lực và nỗi đau của ông".

J. Wong, con trai ông Wong, nói rằng cha mình ban đầu đã không chấp nhận việc vợ ông mất tích trong đám hỏa hoạn song thâm tâm ông ngầm hiểu bà ấy khó lòng qua khỏi dựa vào hiện trạng đám cháy.

Đáng chú ý, người vợ đã gọi cho ông Wong khoảng một phút sau khi đám cháy bùng phát, rồi gia đình mất liên lạc hoàn toàn.

Trả lời Reuters, người con trai nói thêm, trước khi nghỉ hưu, ông Wong từng làm quản đốc trong lĩnh vực bảo trì tòa nhà, đồng thời là thợ điện, thợ sửa ống nước có chứng chỉ. Ông nhiều lần lo ngại về rủi ro an toàn trong quá trình cải tạo chung cư nên đã tháo bỏ các tấm xốp che cửa sổ và thay bằng màng nhựa chống cháy, thường xuyên phun nước lên lớp lưới xanh bên ngoài căn hộ để giữ ẩm.

Đến nay, giới chức sở tại xác định nguyên nhân đám cháy xuất phát từ lớp lưới nhựa và vật liệu xốp cách nhiệt kém chất lượng được sử dụng trong quá trình cải tạo khu chung cư, khiến ngọn lửa nhanh chóng lan rộng qua bảy tòa tháp cao tầng.

Người phụ nữ cầu nguyện bên cạnh một bức tranh mô tả bức ảnh do nhiếp ảnh gia Tyrone Sius chụp, đặt tại điểm tưởng niệm hoa tạm thời dành cho cư dân

Lực lượng chức năng hiện vẫn tiếp tục lục tìm trong đống giàn giáo tre đổ sập để kiểm tra khả năng có thi thể bị vùi lấp và lưu ý đang chờ giám định pháp y các mảnh xương vụn, đồng nghĩa số người chết có thể còn tăng.