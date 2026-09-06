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Bức ảnh chụp ở một ký túc xá khiến cư dân mạng đồng loạt chỉ trích: Chưa gì đã gây phiền phức cho bạn học

Thanh Hương
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Phần lớn ý kiến của cư dân mạng đều cho rằng, đây không phải yêu thương, mà là sự ích kỷ.

Mới đây, một phụ huynh ở Trung Quốc gây xôn xao mạng xã hội khi đăng video khoe phòng ký túc xá lớp 10 của con gái. Chiếc giường tầng dưới được trang hoàng rực rỡ với rèm ren, giấy dán tường và gối ôm, đi kèm lời chúc con gái “tự lập, trưởng thành”.

Thế nhưng, cộng đồng mạng lại phản ứng dữ dội. Để tạo không gian riêng tối đa cho con, vị phụ huynh này đã kê ngang chiếc bàn học, bịt kín hoàn toàn lối lên thang của giường tầng trên.

Nhiều người bức xúc đặt câu hỏi: Bạn ở tầng trên sẽ lên xuống bằng cách nào, chẳng lẽ phải bay? Một phụ huynh khác gay gắt: “Nếu con tôi nằm tầng trên, tôi sẽ đến trường làm cho ra lẽ.” Ký túc xá là nơi sinh hoạt chung, nhưng gia đình này lại hành xử như đang ở nhà riêng.

Phần lớn ý kiến của cư dân mạng đều cho rằng, đây không phải yêu thương, mà là sự ích kỷ. Phòng ký túc xá vốn chật hẹp, việc một người lấn thêm một khoảng đồng nghĩa tước đi không gian sinh hoạt của người khác. Khi lối đi bị chặn, bạn cùng phòng sẽ phải đối mặt với nguy cơ té ngã mỗi lần leo lên giường.

- Ảnh 1.

Chiếc giường tầng dưới được trang trí quá mức gây ảnh hưởng đến lối đi của nữ sinh ở giường tầng trên

Tâm lý sợ con chịu thiệt vô tình tiêm nhiễm cho đứa trẻ lối sống vị kỷ: vì bản thân mà sẵn sàng giẫm đạp lên quy tắc chung. Chiếc bàn chắn rồi sẽ bị nhà trường buộc dỡ bỏ, nhưng cái giá lớn hơn là đứa trẻ sẽ bị bạn bè cô lập. Chẳng ai muốn làm bạn với người bắt mình phải né bàn, trèo tường hay khép nép xin xỏ chỉ để lên giường ngủ.

Giáo dục không chỉ dạy kiến thức, mà cốt lõi là dạy làm người. Một đứa trẻ quen thói chặn đường người khác sớm muộn cũng sẽ bị xã hội đào thải.

Tình yêu thương đích thực là dạy con biết kiềm chế trong không gian chung. Không chiếm dụng lối đi, không cướp đoạt không gian của tập thể, đó mới là hành trang quan trọng nhất cha mẹ cần trao cho con trước ngày xa nhà.

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ký túc xá

cư dân mạng

phụ huynh

lối sống

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