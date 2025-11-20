Những ngày qua, mưa lũ lớn nhấn chìm nhiều tỉnh thành miền Trung, nhiều nơi ghi nhận mực nước dâng cao lịch sử. Giữa biển nước mênh mông và vô số tiếng kêu cứu dội lên từ mọi phía, những lực lượng cứu hộ và chức năng vẫn nỗ lực chạy đua với thời gian, bất chấp hiểm nguy để đưa người dân đến nơi an toàn.

Lời cầu cứu dồn dập khắp mạng xã hội, cuộc điện thoại cho người thân nhưng chỉ nhận về tiếng tút dài vô vọng, những đoạn video ghi lại bằng đôi tay run rẩy giữa cảnh nước lũ vây quanh,, những em nhỏ thức trắng đêm trên mái nhà cùng cha mẹ, những cụ già co ro trên chiếc thuyền cứu hộ… từng vết từng vết như cứa sâu vào trái tim mỗi người dân Việt Nam, về một phần của mảnh đất hình chữ S đang oằn mình trong cơn cuồng nộ của đất trời.

Hình ảnh đội cứu hộ hỗ trợ người dân (Ảnh: Tuy Hòa Young TV)

Người dân cố gắng chạy thật nhanh khỏi những cơn lũ từng giây từng phút dâng cao nhưng vẫn có những người lính, những đội cứu hộ tình nguyện đi sâu vào tâm trận lụt lịch sử với tình thương đồng bào tha thiết, với những mệnh lệnh từ trái tim.

Bữa ăn vội giữa mưa, đôi giày ướt sũng nhiều ngày, chiếc áo phao chẳng kịp khô… Đó là hình ảnh của hàng trăm, hàng nghìn cán bộ công an, bộ đội, dân quân, lực lượng PCCC và các đội cứu hộ xã hội thiện nguyện. Có đội bắt đầu nhiệm vụ từ rạng sáng và chỉ kết thúc khi trời đã khuya, tay chân rã rời. Nhiều đoàn cứu hộ chỉ có thể ăn vội hộp cơm dưới mưa.

Những bữa cơm vội của lực lượng chức năng, những thành viên đội cứu hộ

Cơn bão này vừa qua, trận lũ khác đã tới, sự hiện diện của những người hùng thầm lặng ấy trở thành điểm tựa lớn cho hàng ngàn gia đình. Từ việc đưa phụ nữ mang thai vượt lũ, bế các em nhỏ lên thuyền, cõng người già qua đoạn nước xiết, đến việc cung cấp áo phao, mì tôm, nước sạch cho các điểm cô lập sâu - tất cả đều được thực hiện với một với tình thương đồng bào tha thiết, với những mệnh lệnh từ trái tim.

Hình ảnh chiếc cano cứu hộ bị lật úp khi đang cố ngược dòng lên thượng nguồn trong cơn lũ lớn khiến nhiều người nghẹn lại. Trong gian khó, tình người càng sáng.

Clip: Chiếc cano bị lật giữa dòng nước lũ

Và giữa những cơn mưa kéo dài chưa biết khi nào dứt, những chiếc áo phao cam, những ánh đèn pin xuyên màn đêm, những cánh tay đưa ra kéo người dân lên thuyền… vẫn tiếp tục hành trình không mệt mỏi.

Đừng vội giận chỉ bởi những cuộc gọi cầu cứu đôi khi không kịp bắt máy. Từng cuộc gọi lỡ, từng tin nhắn chưa kịp trả lời… họ đều mang theo trong lòng, như một lời nhắc rằng trận chiến với thiên tai này vẫn chưa kết thúc.

Và khi ánh đèn pin lại lóe lên xuyên qua màn mưa dày đặc, khi tiếng cano gầm lên trong đêm tối, khi bàn tay của người cứu hộ kịp nắm lấy tay người dân đang run rẩy giữa dòng nước lạnh, những chuyến xe từ nơi phương xa vẫn đang ngày đêm tiến về, những tin nhắn chuyển khoản cùng lời nhắn ấm áp gửi cho đồng bào từ nơi xa. Đó chính là lời hồi đáp rõ ràng nhất, rằng sẽ không ai bị bỏ lại phía sau.

Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho biết, tính đến sáng 20/11, mưa lớn, sạt lở khiến 21 người chết và mất tích.

Cụ thể: 16 người chết (Huế 2 người, Đà Nẵng 1 người, Đắk Lắk 1 người, Khánh Hòa 11 người, Gia Lai 1 người); 5 người mất tích (Quảng Trị 1 người, Đà Nẵng 3 người, Khánh Hòa 1 người).

Thiên tai làm 91 nhà bị hư hỏng (Quảng Trị 3, Đà Nẵng 32, Quảng Ngãi 42, Đắk Lắk 8, Lâm Đồng 6); 43.282 nhà ngập (Quảng Trị 99, Huế 635, Đà Nẵng 184, Gia Lai 10.426, Đắk Lắk 23.935, Khánh Hòa 9.000).

Cũng theo báo cáo của các địa phương,10.055 ha lúa, hoa màu bị thiệt hại; 6.511 con gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi; 47 vị trí trên các tuyến quốc lộ bị sạt lở, ngập lụt cục bộ gây ách tắc giao thông; 650m kè bị sạt lở, hư hỏng.

Hiện các địa phương tiếp tục triển khai ứng phó mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất và tổng hợp số liệu thiệt hại, tổ chức khắc phục hậu quả.