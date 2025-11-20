Cánh đồng gần chùa bỗng đổi dạng trong một đêm, dân làng xôn xao "chưa từng thấy bao giờ"

Cánh đồng gần ngôi chùa bỗng xuất hiện hiện tượng lạ

Theo Khaosod, vào ngày 19/11, người dân ở tiểu khu Huai Kaew, tại một ngôi làng thuộc tỉnh Phayao, miền Bắc Thái Lan bất ngờ phát hiện nhiều dấu vết kỳ lạ in hằn trên cánh đồng ngay cạnh ngôi chùa nằm trên đồi. Chỉ trong vài giờ, tin đồn lan khắp làng, kéo theo hàng trăm người tìm đến để tận mắt chứng kiến hiện tượng mà họ gọi là "chưa từng thấy bao giờ".

Theo người dân địa phương, loạt vệt dài xuất hiện trên vùng đất sát khu vực ngôi chùa nổi tiếng với tượng Naga khổng lồ. Điều kỳ lạ là các đường cong này có hướng đổ về phía khu vực được xem là tượng trưng cho chỗ ngự của linh vật Naga – vị thần rắn thiêng trong tín ngưỡng dân gian Thái Lan.

Nhiều người khẳng định đây khó có thể là dấu hiệu do gia súc hay hoạt động canh tác tạo ra, bởi hình dạng quá đều và không giống dấu đi lại của động vật. Một cụ bà sống gần đó chia sẻ: "Tôi đã ở đây cả đời, chưa bao giờ thấy những dấu vết kỳ lạ như thế. Chúng xuất hiện chỉ sau một đêm."

Những lời đồn đoán lập tức dấy lên: liệu có phải là điềm báo tâm linh liên quan đến Naga, hay chỉ là tác động tự nhiên do mưa gió và xói mòn đất?

Ngôi chùa trên đồi là nơi hướng về của các dấu vết vốn là một trong những địa danh tâm linh đặc biệt của tỉnh Phayao. Chùa được bao quanh bởi cảnh quan núi đồi, nổi bật nhất là công trình tượng Naga dài 909 mét uốn lượn quanh triền núi. Kiến trúc quy mô cùng phần đầu dát vàng đã giúp nơi đây trở thành một trong những tượng Naga lớn nhất Thái Lan, đồng thời là địa điểm check-in quen thuộc của du khách.

Từ khi hoàn thành, chùa không chỉ là nơi tu hành mà còn gắn với nhiều câu chuyện huyền thoại về thần rắn, khiến người dân địa phương càng xem trọng ý nghĩa tâm linh của vùng đất.

Chính quyền chưa đưa ra kết luận, dân vẫn kéo về xem mỗi ngày

Dù chính quyền địa phương đã cử người đến ghi nhận sự việc, giới chức Thái Lan vẫn chưa đưa ra bất kỳ nhận định chính thức nào. Một số chuyên gia địa chất cho rằng dấu vết có thể hình thành do hiện tượng sạt đất nhẹ, hoặc từ hoạt động của nước mưa đọng lại theo đường nứt tự nhiên của mặt đất.

Tuy nhiên, cộng đồng dân làng và nhiều du khách vẫn tin rằng đây không phải sự trùng hợp. Việc các vệt lạ hướng về khu vực tượng Naga khiến nhiều người xem đó là "dấu hiệu linh thiêng".

Đến chiều cùng ngày, khu vực cánh đồng nhỏ vốn vắng vẻ bỗng trở thành điểm thu hút đông đảo người hiếu kỳ. Nhiều gia đình chở nhau lên đồi để nhìn tận mắt, còn các hàng quán tự phát cũng theo đó mọc lên.

Hiện tượng vẫn đang là chủ đề khiến dân làng bàn tán không ngớt. Dù chưa thể kết luận điều gì, câu chuyện về những dấu vết bí ẩn đã khiến vùng đồi cạnh ngôi chùa trở thành tâm điểm chú ý, vừa mang màu sắc kỳ bí, vừa phản ánh niềm tin tâm linh bền chặt của cộng đồng địa phương.

Theo Khaosod, Line Today, Facebook