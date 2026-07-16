BTV Mùi Khánh Ly cùng 2 chuyên gia bàn chiến lược phân bổ đa lớp tài sản trên VTV8

Trả lời câu hỏi của BTV Mùi Khánh Ly về việc những quan niệm như: "Kinh tế khó thì mua vàng hoặc gửi tiết kiệm còn phù hợp hay không?". Hai chuyên gia đều cho rằng cách tiếp cận này cần được điều chỉnh.

Tại chương trình Hộp Tài sản (The Wealth Box Talk) trên VTV8, BTV Mùi Khánh Ly cùng hai khách mời là ông Nguyễn Quang Đạt, Tổng Giám đốc Công ty CP Chứng khoán An Bình (ABS) và ông Nguyễn Duy Anh, Giám đốc Quản lý danh mục đầu tư Công ty Quản lý Quỹ Vietcombank (VCBF) đã trao đổi về bức tranh thị trường tài chính và các lớp tài sản trong bối cảnh kinh tế thế giới nhiều biến động.

BTV Mùi Khánh Ly.

Theo hai chuyên gia, môi trường đầu tư hiện nay đang đặt ra yêu cầu thay đổi tư duy quản lý và phân bổ tài sản để thích ứng hiệu quả hơn với diễn biến của thị trường.

Theo ông Nguyễn Quang Đạt, khái niệm "tài sản an toàn" không còn bất biến như trước. Ông dẫn chứng, vàng trong năm 2026 lọt vào nhóm 5% có mức biến động cao nhất kể từ năm 1971, cho thấy ngay cả tài sản vốn được xem là nơi trú ẩn cũng chịu tác động mạnh của thị trường.

"Đây không phải giai đoạn hết an toàn mà là biến động đã trở thành trạng thái nền. Điều này buộc nhà quản lý tài sản phải chuyển từ tư duy chọn tài sản an toàn sang quản trị biến động chủ động", ông Nguyễn Quang Đạt chia sẻ.

Trong khi đó, ông Nguyễn Duy Anh cho rằng biến động là bản chất của thị trường và sẽ còn tiếp diễn khi thế giới vẫn đối mặt với nhiều yếu tố khó lường như chính sách lãi suất, căng thẳng địa chính trị hay những thay đổi trong chính sách kinh tế của Mỹ.

"Biến động tài sản không phải là câu chuyện của quá khứ mà sẽ tiếp tục diễn ra như chính bản chất vốn có của thị trường", ông nói.

Trả lời câu hỏi của BTV Mùi Khánh Ly về việc những quan niệm như: "Kinh tế khó thì mua vàng hoặc gửi tiết kiệm còn phù hợp hay không?". Hai chuyên gia đều cho rằng cách tiếp cận này cần được điều chỉnh.

Ông Nguyễn Quang Đạt.

Theo ông Nguyễn Quang Đạt, nhà đầu tư không nên xây dựng một danh mục tài sản an toàn cố định mà cần phân bổ linh hoạt theo từng loại rủi ro của thị trường. Việc đa dạng hóa không chỉ nằm ở việc phân bổ giữa vàng, tiền gửi, chứng khoán hay bất động sản mà còn phải hiểu rõ mỗi loại tài sản có thể phòng ngừa những rủi ro cụ thể nào.

Ở góc độ quản lý quỹ, ông Nguyễn Duy Anh cho biết các nghiên cứu thực chứng của VCBF cho thấy danh mục được phân bổ đa dạng giữa nhiều lớp tài sản thường mang lại hiệu quả đầu tư và mức độ ổn định cao hơn so với việc tập trung vào một tài sản đơn lẻ. Theo ông, kỷ luật phân bổ và tái cân bằng danh mục là yếu tố then chốt.

Hai chuyên gia cũng chỉ ra những nhóm nhà đầu tư dễ bị ảnh hưởng nhất trong giai đoạn thị trường biến động. Theo ông Nguyễn Quang Đạt, đó là những người vẫn áp dụng các công thức phân bổ tài sản cứng nhắc từ quá khứ, người gửi tiết kiệm dài hạn nhưng không theo dõi lạm phát, nhà đầu tư sử dụng đòn bẩy tài chính cao và những người mới tham gia thị trường.

Ở góc nhìn của mình, ông Nguyễn Duy Anh cho rằng việc lạm dụng đòn bẩy có thể khiến nhà đầu tư buộc phải bán tài sản ở thời điểm bất lợi khi chi phí vay tăng lên. Tuy nhiên, nhìn về dài hạn, những tài sản chất lượng hay cổ phiếu của các doanh nghiệp có nền tảng tốt vẫn có khả năng tăng trưởng bền vững.

Ông Nguyễn Duy Anh.

Đưa ra khuyến nghị, ông Nguyễn Quang Đạt cho rằng nhà đầu tư nên chuyển từ tư duy "chọn đúng tài sản an toàn" sang quản trị theo từng loại rủi ro. Danh mục cần được đa dạng hóa, duy trì một phần thanh khoản dự phòng và tái cân bằng định kỳ thay vì giữ nguyên cơ cấu trong thời gian dài.

Đồng quan điểm, ông Nguyễn Duy Anh cho biết khi một loại tài sản tăng mạnh và chiếm tỷ trọng quá lớn trong danh mục, nhà đầu tư nên chốt lời một phần để đưa tỷ trọng về mức mục tiêu, đồng thời phân bổ nguồn vốn sang những lớp tài sản khác có tiềm năng tăng trưởng dài hạn.

Khép lại chương trình, cả hai chuyên gia đều nhấn mạnh quản lý tài sản không phải là đặc quyền của người giàu. Theo ông Nguyễn Quang Đạt, quản lý tài sản thực chất là xây dựng thói quen ra quyết định tài chính có hệ thống, bất kể quy mô tài sản lớn hay nhỏ, bởi người có nguồn vốn khiêm tốn càng cần quản lý tài chính bài bản do có ít dư địa để mắc sai lầm hơn.

Trong khi đó, ông Nguyễn Duy Anh cho rằng chìa khóa để hướng tới tự do tài chính không nằm ở việc sở hữu bao nhiêu tiền mà ở kỷ luật tiết kiệm, đầu tư sớm và duy trì chiến lược phân bổ tài sản phù hợp trong dài hạn.