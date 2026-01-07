BTV Mùi Khánh Ly của talk show Phố tài chính giờ ra sao?

BTV Mùi Khánh Ly là gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình qua các chương trình như: Chuyển động 24h, Bản tin Tài chính Kinh doanh, Dòng chảy của tiền… và hiện là host của talk show Phố tài chính phát sóng trên VTV8. Cô ghi dấu ấn bởi phong cách dẫn dắt sắc sảo, thông minh, tràn đầy năng lượng cùng hình ảnh chỉn chu trên sóng.

Mới đây, trên trang cá nhân, BTV Mùi Khánh Ly đã có status chia sẻ lại một năm nhiều dấu ấn khó quên. Cô cho biết, năm 2025 là một năm đặc biệt với nhiều cảm xúc, nhất là khi thị trường chứng khoán Việt Nam đã được nâng hạng và bước vào một giai đoạn phát triển mới. Chính vì vậy, cô cũng sẽ theo đó để tiếp tục nâng cấp, cải thiện bản thân và chương trình Phố Tài chính để làm sao đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của khán giả, cũng như sẽ thực hiện thêm chương trình mới trong năm 2026.

BTV Mùi Khánh Ly.

Khánh Ly chia sẻ, trong 25 năm thị trường chứng khoán Việt Nam, nếu tính trong gần 17 năm làm nghề thì bản thân cô đã thực hiện được hàng chục nghìn tin, phóng sự, talk show về mảng kinh tế, tài chính và chứng khoán. Riêng đối với Phố Tài chính thì sau gần 5 năm lên sóng, nữ BTV cũng đã cùng ê-kip thực hiện hàng trăm talk show.

Cô nhận thấy, bản thân may mắn khi trong hành trình bền bỉ và nỗ lực ấy đã được các lãnh đạo, các nhà đầu tư ghi nhận. Những ghi nhận đó được nhớ đến như cuối năm 2025, cô đã vinh dự được vinh danh trong hạng mục những cá nhân có đóng góp tích cực cho các hoạt động của Thị trường Chứng khoán Việt Nam giai đoạn 2000-2025.

Mùi Khánh Ly và ekip nhận nhiều giải thưởng, bằng khen trong quá trình làm nghề.

Cô cùng ê-kíp chương trình Phố Tài chính cũng đã có tác phẩm đạt giải B trong cuộc thi "Giải báo chí toàn quốc về ngành Tài chính lần thứ IX năm 2025" nhân kỷ niệm 80 năm Ngày Truyền thống ngành Tài chính. Ngoài ra, BTV Khánh Ly cũng đã từng vinh dự được nhận Bằng khen của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Tài chính vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền về ngành Tài chính.

Hiện tại, talk show Phố tài chính đã dần trở thành "điểm hẹn" quen thuộc của các nhà đầu tư và những người làm trong lĩnh vực tài chính – chứng khoán. Chương trình thường xuyên đón tiếp lãnh đạo các cơ quan quản lý, đại diện các công ty chứng khoán hàng đầu, các quỹ đầu tư lớn và doanh nghiệp niêm yết quy mô tỷ USD – những nhân vật vốn khá kín tiếng với truyền thông.

Hình ảnh "BTV áo tím" quen thuộc của Phố tài chính.

Song song với sự lan tỏa của chương trình, hình ảnh BTV Mùi Khánh Ly cũng gắn liền với thị trường chứng khoán đến mức được khán giả ưu ái gọi bằng những cái tên như "BTV áo tím", "thiên thần áo tím". Trong giới đầu tư, màu xanh lá và màu tím tượng trưng cho tăng giá và tăng trần, vì vậy việc nữ BTV thường xuyên lựa chọn trang phục tím hoặc xanh lá trên sóng dần trở thành một "ngôn ngữ hình ảnh" riêng, tạo cảm giác tích cực cho người xem.

Chia sẻ một cách dí dỏm, BTV Mùi Khánh Ly cho biết việc lựa chọn màu sắc trang phục cũng là cách để khán giả cảm thấy gần gũi, dễ tiếp cận hơn khi theo dõi những nội dung vốn được xem là khô khan như số liệu, báo cáo hay chính sách tài chính. Thương hiệu "BTV áo tím" vì thế không chỉ nằm ở hình ảnh mà còn ở phong cách dẫn dắt: thẳng thắn nhưng mềm mại, đảm bảo tính chính xác và chiều sâu thông tin, đồng thời vẫn giữ được sự gần gũi, dễ hiểu với khán giả đại chúng.

BTV Mùi Khánh Ly có 17 năm kinh nghiệm với nghề.

Với nền tảng chuyên môn vững chắc khi tốt nghiệp hai chuyên ngành Báo chí và Tài chính – Ngân hàng, cùng nhiều năm làm báo hình trong lĩnh vực kinh tế, tài chính và chứng khoán, năm 2021, Mùi Khánh Ly đã chủ động đề xuất xây dựng một format talk show chuyên biệt về tài chính – chứng khoán và được lãnh đạo tin tưởng giao nhiệm vụ. Cô đồng thời trực tiếp đảm nhiệm vai trò host và tổ chức sản xuất chương trình.

Thời điểm đó, talk show truyền hình không còn là hình thức xa lạ, song một talk show chuyên sâu về tài chính – chứng khoán được phát sóng đều đặn, bài bản trên VTV vẫn là điều mới mẻ. Phố tài chính ra đời đúng lúc nhu cầu thông tin của nhà đầu tư bùng nổ khi dòng tiền cá nhân ồ ạt đổ vào thị trường trong và sau đại dịch Covid-19.

Từ thành công của chương trình, một làn sóng talk show tài chính – chứng khoán đã phát triển mạnh mẽ trên truyền hình và các nền tảng số. Không ít đồng nghiệp tìm đến Mùi Khánh Ly để học hỏi kinh nghiệm tổ chức sản xuất, qua đó khẳng định vai trò tiên phong và dấu ấn riêng của cô trong dòng chương trình chuyên biệt này.