HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sống xanh Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Vũ khí Việt Nam
Dạy con nên người
Giải mã Chất dinh dưỡng
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

BTV Mùi Khánh Ly: "Tự hào có mẹ là cựu chiến binh"

Li La |

Gia đình BTV Mùi Khánh Ly đã đi xem và tham gia vào nhiều hoạt động để thể hiện lòng yêu nước trong dịp Đại lễ của dân tộc.

Hòa vào không khí yêu nước của toàn dân nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, BTV Mùi Khánh Ly thu hút sự chú ý khi chia sẻ hình ảnh bên mẹ và con gái. Đặc biệt, nữ BTV tiết lộ mẹ cô là một cựu chiến binh.

“Chúc mừng Đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9! Biết ơn và tự hào! Chúc đất nước ngày càng phồn vinh, mọi người cùng ấm no và hạnh phúc! Ba thế hệ nhà em, trong đó tự hào có mẹ là cựu chiến binh”, BTV Mùi Khánh Ly viết trên trang cá nhân.

BTV Mùi Khánh Ly: "Tự hào có mẹ là cựu chiến binh" - Ảnh 1.

BTV Mùi Khánh Ly bên mẹ và con gái.

BTV Mùi Khánh Ly: "Tự hào có mẹ là cựu chiến binh" - Ảnh 2.

Nữ BTV tự hào vì có mẹ là cựu chiến binh.

Dòng trạng thái nhanh chóng nhận được nhiều bình luận: “Bức ảnh ba thế hệ rực rỡ quá chị ạ”; “Chúc cựu chiến binh mãi khỏe, trẻ đẹp nhé chị”; “Những bức ảnh truyền cảm hứng”; “Ba thế hệ đều rạng rỡ, bà mặc quân phục trông thật đẹp”...

Chia sẻ thêm, BTV Mùi Khánh Ly cho biết những ngày này gia đình cô đã đi xem và tham gia vào nhiều hoạt động của Đại lễ để bày tỏ lòng yêu nước, cũng như tri ân các anh hùng đã hy sinh xương máu để đất nước có hòa bình tươi đẹp hôm nay.

BTV Mùi Khánh Ly: "Tự hào có mẹ là cựu chiến binh" - Ảnh 3.

Con gái và mẹ BTV Mùi Khánh Ly.

BTV Mùi Khánh Ly gắn bó với nghề BTV, MC khoảng 17 năm. Cô được khán giả biết đến qua các chương trình tài chính – kinh tế trên sóng truyền hình như Bản tin Tài chính Kinh doanh, Chuyển động 24h, Dòng chảy của tiền… với nhiều vai trò khác nhau như phóng viên, biên tập viên, MC, tổ chức sản xuất chương trình. Hiện tại, cô là host kiêm tổ chức sản xuất talk show Phố tài chính đình đám trên VTV8.

BTV Mùi Khánh Ly: "Tự hào có mẹ là cựu chiến binh" - Ảnh 4.

BTV Mùi Khánh Ly.

Ngoài kiến thức chuyên môn và lối dẫn cuốn hút, Mùi Khánh Ly còn được khán giả nhớ đến với hình ảnh nữ BTV thường xuyên mặc áo màu tím. Từ đó, nhiều biệt danh liên quan đến sắc màu này gắn liền với cô.

Chia sẻ về điều này, nữ BTV từng nói trên Thanh Niên Việt: “Trong lĩnh vực chứng khoán, màu xanh lá cây và màu tím là màu của tăng giá, tăng trần. Vì thế, tôi thường mặc màu tím, màu xanh lá cây để mọi người cảm thấy dễ chịu, gần gũi hơn”.

Chu Thanh Huyền: "Chồng tôi tự tin như thế vì bất cứ ai gặp tôi đều thấy tôi không ghê gớm"
Tags

sao Việt

BTV

cựu chiến binh

btv mùi khánh ly

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại