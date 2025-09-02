BTV Mùi Khánh Ly: "Tự hào có mẹ là cựu chiến binh"

Hòa vào không khí yêu nước của toàn dân nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, BTV Mùi Khánh Ly thu hút sự chú ý khi chia sẻ hình ảnh bên mẹ và con gái. Đặc biệt, nữ BTV tiết lộ mẹ cô là một cựu chiến binh.

“Chúc mừng Đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9! Biết ơn và tự hào! Chúc đất nước ngày càng phồn vinh, mọi người cùng ấm no và hạnh phúc! Ba thế hệ nhà em, trong đó tự hào có mẹ là cựu chiến binh”, BTV Mùi Khánh Ly viết trên trang cá nhân.

BTV Mùi Khánh Ly bên mẹ và con gái.

Nữ BTV tự hào vì có mẹ là cựu chiến binh.

Dòng trạng thái nhanh chóng nhận được nhiều bình luận: “Bức ảnh ba thế hệ rực rỡ quá chị ạ”; “Chúc cựu chiến binh mãi khỏe, trẻ đẹp nhé chị”; “Những bức ảnh truyền cảm hứng”; “Ba thế hệ đều rạng rỡ, bà mặc quân phục trông thật đẹp”...

Chia sẻ thêm, BTV Mùi Khánh Ly cho biết những ngày này gia đình cô đã đi xem và tham gia vào nhiều hoạt động của Đại lễ để bày tỏ lòng yêu nước, cũng như tri ân các anh hùng đã hy sinh xương máu để đất nước có hòa bình tươi đẹp hôm nay.

Con gái và mẹ BTV Mùi Khánh Ly.

BTV Mùi Khánh Ly gắn bó với nghề BTV, MC khoảng 17 năm. Cô được khán giả biết đến qua các chương trình tài chính – kinh tế trên sóng truyền hình như Bản tin Tài chính Kinh doanh, Chuyển động 24h, Dòng chảy của tiền… với nhiều vai trò khác nhau như phóng viên, biên tập viên, MC, tổ chức sản xuất chương trình. Hiện tại, cô là host kiêm tổ chức sản xuất talk show Phố tài chính đình đám trên VTV8.

BTV Mùi Khánh Ly.

Ngoài kiến thức chuyên môn và lối dẫn cuốn hút, Mùi Khánh Ly còn được khán giả nhớ đến với hình ảnh nữ BTV thường xuyên mặc áo màu tím. Từ đó, nhiều biệt danh liên quan đến sắc màu này gắn liền với cô.

Chia sẻ về điều này, nữ BTV từng nói trên Thanh Niên Việt: “Trong lĩnh vực chứng khoán, màu xanh lá cây và màu tím là màu của tăng giá, tăng trần. Vì thế, tôi thường mặc màu tím, màu xanh lá cây để mọi người cảm thấy dễ chịu, gần gũi hơn”.