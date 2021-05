"Boy thất tình" và những chuyện cười ra nước mắt

CSGT kịp thời cứu thanh niên thất tình định nhảy cầu Chương Dương (Hà Nội) Ít tháng trước, tại nhịp số 7 cầu Chương Dương (hướng từ quận Hoàn Kiếm sang Long Biên), một nam thanh niên bỏ lại xe máy rồi leo lên lan can cầu khóc lóc, liên tục gọi tên một cô gái và định nhảy xuống sông Hồng. Nhận thông tin, hai chiến sĩ thuộc Đội CSGT số 5, Công an TP Hà Nội chạy bộ tiếp cận hiện trường, cùng người dân khuyên can thanh niên. Tuy nhiên, anh ta tiếp tục gọi tên cô gái và đòi nhảy xuống sông. Sau một hồi khuyên can bất thành, bằng các biện pháp nghiệp vụ, tổ công tác cùng người dân đưa được thanh niên trên ra khỏi khu vực lan can cầu. Tại trụ sở Công an phường Bồ Đề, nam thanh niên cho biết tên là L.P.H (SN 1995, quê ở huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa). Do vừa chia tay người yêu nên anh ta nảy sinh tâm lý chán nản, muốn nhảy cầu tự sát.