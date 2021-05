Người cách ly kêu trời vì khách sạn thu 1,2 -1,7 triệu đồng/ngày

Nhận phản ánh từ Tiền Phong, Trưởng Công an quận Nam Từ Liêm, Hà Nội bất ngờ trước thông tin khách sạn Top Hotel Hữu Nghị thu phí cách ly từ 1,2 triệu đến 1,7 triệu đồng/người/ngày, trong đó có khoản phải chi cho công an, y tế…. Lãnh đạo Công an quận khẳng định, không có cán bộ, chiến sỹ nào nhận tiền từ các cơ sở cách ly phòng dịch COVID-19 tại các khách sạn trên địa bàn.