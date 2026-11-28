Trong những hình ảnh cuối cùng gửi về Trái Đất, tàu Phobos 2 của Liên Xô ghi lại một bóng đen dài bất thường trên sao Hỏa.

Ngày 12/7/1988, tàu thăm dò Phobos 2 được phóng bằng tên lửa Proton từ sân bay vũ trụ Baikonur (thuộc Kazakhstan ngày nay). Đây là tàu thăm dò liên hành tinh cuối cùng của Liên Xô trước khi sụp đổ vào năm 1991.

Sứ mệnh của Phobos 2 là nghiên cứu sao Hỏa và Phobos, vệ tinh tự nhiên lớn nhất của hành tinh đỏ. Theo kế hoạch, tàu sẽ tiếp cận ở khoảng cách gần và triển khai các thiết bị thăm dò đổ bộ xuống vệ tinh này.

Mô hình tàu vũ trụ Phobos trưng bày tại Bảo tàng Tưởng niệm Du hành vũ trụ ở Moskva, Nga. (Anhr: Space)

Ngày 29/1/1989, Phobos 2 tiến vào quỹ đạo sao Hỏa thành công. Dù gặp một số trục trặc kỹ thuật, tàu vẫn gửi về Trái Đất nhiều dữ liệu khoa học có giá trị, trong đó có hơn 36 bức ảnh về Phobos.

Tuy nhiên, khi sứ mệnh bước vào giai đoạn quan trọng, nhóm điều khiển mặt đất đột ngột mất liên lạc với tàu. Điều gây chú ý là trong một số hình ảnh cuối cùng do Phobos 2 gửi về xuất hiện bóng đen kéo dài bất thường, làm dấy lên nhiều suy đoán suốt hàng chục năm.

Sự cố bí ẩn trên quỹ đạo sao Hỏa

Ngày 27/3/1989, Phobos 2 thực hiện nhiệm vụ chụp ảnh vệ tinh Phobos nhằm thu thập dữ liệu định vị, chuẩn bị cho lần tiếp cận tiếp theo vào đầu tháng 4.

Để chụp ảnh, tàu phải xoay về phía vệ tinh, khiến các ăng-ten liên lạc tạm thời không còn hướng về Trái Đất. Quá trình này dường như diễn ra suôn sẻ, song nhóm điều khiển mặt đất sau đó không thể thiết lập lại liên lạc với tàu.

Trong vài giờ tiếp theo, các kỹ sư chỉ thu được một số tín hiệu vô tuyến ngắn ngủi. Họ nghi ngờ Phobos 2 đã xoay mất kiểm soát trong khoảng thời gian gián đoạn liên lạc. Nếu không thể hướng các tấm pin về phía Mặt Trời, tàu sẽ dần cạn kiệt nguồn điện.

Mọi nỗ lực khôi phục liên lạc sau đó đều thất bại.

Hình ảnh sao Phobos chụp bởi tàu thăm dò Phobos 2 của Liên Xô.(Ảnh: Roscosmos)

Theo hai tác giả Paolo Ulivi và David M. Harland, một giả thuyết được đưa ra là Phobos 2 va chạm với vật chất chuyển động trên quỹ đạo quanh vệ tinh Phobos. Tuy nhiên, các mô hình mô phỏng của kỹ sư Liên Xô và nhóm nghiên cứu tại Phòng Thí nghiệm Sức đẩy Phản lực (JPL) của NASA dường như đã loại trừ khả năng này.

Kịch bản có khả năng xảy ra cao hơn là sự cố hệ thống máy tính điều khiển tư thế của tàu. Một trong ba bộ xử lý đã ngừng hoạt động trước đó, trong khi bộ thứ hai xuất hiện trục trặc kỹ thuật khi tàu tiến vào quỹ đạo sao Hỏa.

Nếu cả hai bộ xử lý gặp sự cố, bộ còn lại không đủ khả năng duy trì quyền kiểm soát tàu. Tình trạng cạn kiệt nguồn điện cũng có thể khiến sự cố trở nên nghiêm trọng hơn.

Dù lỗi hệ thống máy tính được xem là nguyên nhân có khả năng nhất, đến nay, diễn biến chính xác dẫn đến việc mất liên lạc với Phobos 2 vẫn chưa được xác định.

Giải mã bóng đen trong những bức ảnh cuối cùng

Trong một số hình ảnh cuối cùng do Phobos 2 ghi lại, một bóng đen có hình dạng kéo dài giống điếu xì gà xuất hiện trên bề mặt sao Hỏa.

Hình ảnh cuối cùng được tàu vũ trụ Phobos 2 của Liên Xô truyền về ngay trước khi mất liên lạc với Trái đất.(Ảnh: Roscosmos)

Hình ảnh bất thường cùng sự cố mất liên lạc của tàu làm nảy sinh nhiều thuyết âm mưu, trong đó có giả thuyết Phobos 2 bị một tàu vũ trụ của người ngoài hành tinh vô hiệu hóa.

Năm 1991, Marina Popovich, cựu phi công thử nghiệm nổi tiếng của Liên Xô, tổ chức họp báo tại Lãnh sự quán Liên Xô ở San Francisco, Mỹ. Bà tuyên bố vật thể hình điếu xì gà được chụp gần Phobos có thể là tàu mẹ của người ngoài hành tinh.

Tuy nhiên, các nghiên cứu khoa học đưa ra cách giải thích hoàn toàn khác.

Vào thời điểm chụp ảnh, Phobos 2 và vệ tinh Phobos chuyển động trên những quỹ đạo gần như trùng nhau với tốc độ tương đồng. Điều kiện này khiến thiết bị ghi ảnh đa phổ Termoskan trên tàu thường ghi lại bóng của vệ tinh chiếu xuống bề mặt sao Hỏa dưới dạng vùng tối kéo dài.

Hình ảnh bóng của Phobos đổ xuống khu vực phía tây Xanthe Terra của sao Hỏa vào ngày 26/8/1999, được ghi lại bởi Camera quỹ đạo sao Hỏa của tàu Mars Global Surveyor. (Ảnh: NASA)

Năm 1991, một nghiên cứu do NASA chủ trì kết luận hình dạng bất thường của bóng đen nhiều khả năng xuất phát từ sự kết hợp của nhiều yếu tố, bao gồm đặc điểm của thiết bị quét ảnh, chuyển động tương đối giữa tàu và vệ tinh, hướng quan sát và dao động nhẹ của tàu khi chụp ảnh.

Góc chiếu xiên của bóng vệ tinh lên bề mặt sao Hỏa cũng góp phần tạo ra hình dạng kéo dài này.

Năm 2005, camera lập thể độ phân giải cao trên tàu Mars Express của Cơ quan Vũ trụ châu Âu (ESA) tiếp tục ghi nhận những hình ảnh tương tự về bóng của Phobos trên bề mặt hành tinh đỏ.

Dù không hoàn thành nhiệm vụ chính, chương trình Phobos vẫn mang lại những kết quả khoa học đáng kể. Các tác giả Ulivi và Harland cho biết lượng dữ liệu thu được về sao Hỏa và vệ tinh Phobos vượt tổng lượng dữ liệu từ tất cả sứ mệnh thăm dò hành tinh đỏ trước đó của Liên Xô.

Sau 37 năm, bóng đen trong những bức ảnh cuối cùng của Phobos 2 đã có lời giải thích khoa học thuyết phục, song nguyên nhân chính xác khiến tàu mất liên lạc vẫn là câu hỏi chưa có lời giải.