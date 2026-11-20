Bốn giọng ca hàng đầu Việt Nam là Thanh Lam, Mỹ Linh, Hà Trần và Ngọc Anh sẽ cùng hội ngộ trong hai đêm nhạc "Ký ức Hà Nội" diễn ra tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô.

Có những giọng hát gắn liền với một thời thanh xuân của người nghe. Cũng có những ca khúc về Hà Nội, chỉ cần vang lên vài câu đầu tiên đã đủ gợi nhớ một con phố, một mùa hoa hay những kỷ niệm tưởng chừng đã ngủ quên.

Ca sĩ Ngọc Anh.

NSND Thanh Lam.

Thanh Lam, Mỹ Linh, Hà Trần và Ngọc Anh – bốn giọng ca nữ hàng đầu của nhạc nhẹ Việt Nam – sẽ cùng hội ngộ trong chương trình nghệ thuật "Ký ức Hà Nội" do Thăng Long Show sản xuất diễn ra trong hai đêm 21 và 22/11 tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô.

Mỗi nghệ sĩ sở hữu một màu sắc âm nhạc và cá tính riêng. Trong chương trình lần này, cả bốn giọng ca sẽ cùng gặp nhau ở tình yêu dành cho Hà Nội và những giai điệu đã trở thành ký ức của nhiều thế hệ.

Từ "Người Hà Nội", "Hà Nội mùa thu", "Hoa sữa", "Tình yêu Hà Nội" đến "Hương ngọc lan", "Những mùa đông yêu dấu", "Hà Nội 12 mùa hoa"… chương trình hứa hẹn sẽ đưa khán giả trở về với những ca khúc quen thuộc, gắn với vẻ đẹp và đời sống tinh thần của Thủ đô.

Diva Mỹ Linh.

Giám đốc âm nhạc là Vũ Huyền Trung

Đảm nhận vai trò giám đốc âm nhạc là Vũ Huyền Trung cùng sự đồng hành của ban nhạc E.band và dàn nhạc gồm các nhạc cụ saxophone, trumpet cùng 20 nhạc công dây. Những bản phối được xây dựng nhằm làm mới các ca khúc quen thuộc, đồng thời giữ lại tinh thần và cảm xúc vốn có của từng tác phẩm.

Hiện bốn nghệ sĩ đang tích cực tập luyện cho chương trình. Nếu Thanh Lam gây ấn tượng với giọng hát nội lực, giàu năng lượng và cách biểu đạt cảm xúc mạnh mẽ thì Mỹ Linh ghi dấu bởi chất giọng sáng, khỏe, kỹ thuật thanh nhạc điêu luyện cùng khả năng xử lý tinh tế. Trong khi đó, Hà Trần sở hữu giọng hát biến hóa, giàu tính sáng tạo, thường tạo dấu ấn bằng cách thể hiện khác biệt còn Ngọc Anh lại chinh phục người nghe bằng chất giọng trầm ấm, dày và giàu tự sự.

Diva Hà Trần.

Với bốn cá tính âm nhạc riêng biệt, sự kết hợp của các nghệ sĩ là điểm đáng chú ý trong hai đêm diễn. Từng ca khúc, bản phối và màn kết hợp được chuẩn bị kỹ lưỡng, hướng tới cuộc hội ngộ của những giọng hát đã có nhiều dấu ấn trong đời sống âm nhạc Việt Nam.