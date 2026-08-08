Bom hàng hơn 2.000 lần, người phụ nữ bị bắt khẩn cấp

Theo lời khai, những áp lực trong cuộc sống thường ngày đã khiến người phụ nữ nhiều lần đặt hàng nhưng không hoàn tất giao dịch.

Một phụ nữ 32 tuổi ở Nhật Bản bị bắt với cáo buộc cản trở hoạt động kinh doanh sau khi bị nghi đặt rồi hủy hơn 2.000 đơn hàng trên website bán hàng trực tuyến của Shueisha, một trong những nhà xuất bản truyện tranh lớn của Nhật Bản.

Theo Kyodo News, người bị bắt là Mayu Yoshida, hiện làm việc tại một nhà hàng ở Osaka. Sở Cảnh sát Thủ đô Tokyo cho biết Yoshida bị bắt ngày 4/8/2026. Người phụ nữ này được cho là đã thừa nhận các cáo buộc và nói rằng hành vi của mình bắt nguồn từ "căng thẳng tích tụ trong cuộc sống hàng ngày".

Do áp lực trong người, người phụ nữ đã nhiều lần thực hiện hành vi này (Ảnh minh hoạ bằng AI)

Vụ việc liên quan đến Jump Characters Store, cửa hàng trực tuyến của Shueisha, nơi bán nhiều sản phẩm liên quan đến các bộ truyện tranh do nhà xuất bản này phát hành. Trong khoảng thời gian từ tháng 7/2024 đến tháng 5/2025, Yoshida bị cáo buộc nhiều lần đặt mua tượng nhỏ và các sản phẩm liên quan đến One Piece, bộ truyện tranh nổi tiếng của Nhật Bản.

Theo cơ quan điều tra, Yoshida đã sử dụng hơn 200 tài khoản để thực hiện các đơn đặt hàng. Sau khi đặt hàng, cô bị cáo buộc không hoàn tất thanh toán trong thời hạn quy định, khiến hệ thống tự động hủy đơn.

Ở một số đơn hàng khác, Yoshida được cho là đã lựa chọn hình thức thanh toán tiền mặt khi nhận hàng. Tuy nhiên, sau đó cô không nhận sản phẩm. Các đơn hàng vì vậy không hoàn tất giao dịch.

Cảnh sát cho biết tổng số lần đặt hàng rồi không hoàn tất giao dịch của Yoshida vượt quá 2.000 lần trong khoảng thời gian từ tháng 7/2024 đến tháng 5/2025.

Shueisha đã tham khảo ý kiến cảnh sát về vụ việc vào tháng 6/2025. Sau quá trình điều tra, Yoshida bị bắt vào ngày 4/8/2026 để phục vụ điều tra về cáo buộc cản trở hoạt động kinh doanh.

Về bản chất, mỗi đơn hàng trên cửa hàng trực tuyến đều trải qua một số bước xử lý, từ tiếp nhận thông tin, kiểm tra sản phẩm, chuẩn bị hàng đến thanh toán và giao nhận.

Khi người mua không thanh toán hoặc từ chối nhận hàng, giao dịch không được hoàn tất nhưng doanh nghiệp vẫn có thể phải xử lý các công đoạn liên quan đến đơn hàng.

Trong trường hợp này, cảnh sát cho rằng việc Yoshida liên tục tạo đơn hàng rồi để đơn bị hủy hoặc từ chối nhận hàng đã gây ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của Shueisha. Đây là cơ sở để cơ quan điều tra xem xét hành vi dưới góc độ cản trở hoạt động kinh doanh.

One Piece là một trong những thương hiệu manga nổi tiếng của Nhật Bản, bên cạnh phiên bản truyện tranh còn có nhiều sản phẩm thương mại như tượng nhân vật, đồ lưu niệm và các mặt hàng dành cho người hâm mộ. Jump Characters Store là một trong những kênh bán các sản phẩm liên quan đến những thương hiệu manga của Shueisha.

Điểm đáng chú ý trong vụ việc là số lượng đơn hàng và số tài khoản được sử dụng.

Theo thông tin từ cảnh sát, hơn 2.000 đơn hàng đã được đặt trong khoảng 10 tháng, trong khi số tài khoản được sử dụng để thực hiện các giao dịch này vượt quá 200.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng Nhật Bản tiếp tục điều tra. Các cáo buộc đối với Yoshida sẽ được xử lý theo quy định pháp luật và những thông tin về động cơ, cách thức thực hiện cũng như mức độ ảnh hưởng đối với hoạt động kinh doanh của Shueisha sẽ được làm rõ trong quá trình tố tụng.

Nguồn: straitstimes, mainichi

Hân Ly