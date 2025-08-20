Theo truyền thông Nga, bất chấp những nỗ lực phân tán quân đội và che giấu sự di chuyển, hoạt động trinh sát và phối hợp tấn công của Lực lượng Vũ trang Nga vẫn tiếp tục tàn phá các vị trí tập trung nhân lực của Ukraine.

Ngày 19/8, Lực lượng Hàng không - Vũ trụ Nga đã tấn công một địa điểm triển khai tạm thời của lực lượng Ukraine tại Myrnohrad bằng bom dẫn đường siêu nặng FAB-3000, dưới sự điều hướng của bộ dẫn đường đạn dược (UMPK, làm tăng độ chính xác cho các loại bom thông thường.

Video cho thấy, cuộc tấn công quy mô lớn đã tiêu diệt điểm tập kết của các đơn vị và thiết bị phòng thủ của Lữ đoàn 14, thuộc Lực lượng Vệ binh Quốc gia Ukraine, được bố trí tại các khu dân cư ở Mirnohrad.

Theo các binh sĩ Ukraine nêu trong các ấn phẩm của họ trên mạng xã hội, đây là biện pháp hỗ trợ hỏa lực mà không quân Nga thường xuyên sử dụng để mở đường cho bộ binh. Ngay khi trinh sát xác định được một cứ điểm của đối phương, không quân sẽ ngay lập tức tấn công vào đó.

Với chiến thuật như vậy của Lực lượng Vũ trang Nga, các đơn vị máy bay không người lái (UAV) Ukraine hầu như không thể hoạt động.

Ngược lại, các nhân viên điều khiển máy bay không người lái của Nga có đủ không gian để cơ động, xác định chính xác thiết bị và nhân sự của đối phương sống sót sau các cuộc không kích.

Theo giới truyền thông, sự kiện này một lần nữa nhấn mạnh sự yếu kém của các hệ thống phòng không Ukraine trong việc bảo vệ các vị trí quan trọng ở hậu phương, ngay cả khi nó ở rất xa tiền tuyến.

Mỗi cuộc tấn công như thế này đều làm suy yếu lực lượng dự bị của Kiev, buộc phải luân chuyển quân vào các khu vực phòng thủ vốn đã nguy ngập trong vòng vây của quân Nga ở khu vực hai thành phố lớn Pokrovsk và Myrnohrad, bẻ gẫy ý chí phòng thủ của đối phương.

Thông điệp mà Nga đưa ra là rất rõ ràng: Không có khu vực tập kết nào của Ukraine an toàn trước các cuộc tấn công chính xác, bất kể độ sâu ở hậu phương của nó là bao nhiêu.

Những cuộc tấn công này đã phá vỡ ảo tưởng về tuyến hậu cần an toàn và làm suy yếu hệ thống phòng thủ vốn đã quá tải của Quân đội Ukraine trên mặt trận Donetsk.