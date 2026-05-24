HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Bồi thường không đủ nộp tiền sử dụng đất tái định cư, làm sổ đỏ thế nào?

Đình Phong
|

Cơ quan thuế khẳng định, trường hợp người dân được bồi thường về đất ở nhỏ hơn số tiền sử dụng đất phải nộp với lô đất tái định cư thì được ghi nợ tiền sử dụng đất khi làm sổ đỏ.

Cơ quan thuế vừa có thông tin hướng dẫn về việc ghi nợ số tiền chênh lệch tiền sử dụng đất trong trường hợp người dân được bồi thường về đất ở nhỏ hơn số tiền sử dụng đất phải nộp đối với lô đất tái định cư được giao.

Cụ thể, Thuế cơ sở 11 TP Hà Nội dẫn điểm d khoản 11 Điều 18 Nghị định số 101 ngày 29/7/2024 của Chính phủ. Theo quy định, đối với trường hợp người dân được giao đất tái định cư thì việc ghi nợ tiền sử dụng đất sẽ được thực hiện theo các quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

Trường hợp người dân được bồi thường về đất ở nhỏ hơn số tiền sử dụng đất phải nộp với lô đất tái định cư thì được ghi nợ tiền sử dụng đất khi làm sổ đỏ. Ảnh minh họa.

Cơ quan thuế đồng thời viện dẫn Điều 26 Nghị định số 88 ngày 15/7/2024 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

Theo quy định này, đối tượng được ghi nợ tiền sử dụng đất là người được bố trí tái định cư nhưng số tiền được bồi thường về đất nhỏ hơn số tiền sử dụng đất phải nộp khi được giao đất tái định cư, với điều kiện người dân có nhu cầu ghi nợ và cam kết thực hiện bàn giao mặt bằng đúng tiến độ theo phương án đã được phê duyệt.

Nghị định cũng quy định rõ, giá đất để tính ghi nợ tiền sử dụng đất là giá đất được xác định theo bảng giá đất tại thời điểm phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

Mức tiền sử dụng đất được ghi nợ đối với hộ gia đình, cá nhân được xác định bằng phần chênh lệch giữa tiền sử dụng đất phải nộp khi được giao đất tái định cư sau khi trừ đi giá trị được bồi thường về đất

Ngoài ra, đối với trường hợp thuộc diện được hỗ trợ tái định cư mà số tiền sử dụng đất phải nộp lớn hơn giá trị suất tái định cư tối thiểu thì người dân cũng được ghi nợ phần chênh lệch lớn hơn này theo quy định.

Liên quan đến trình tự, thủ tục thực hiện, cơ quan thuế cho biết, Điều 22 Nghị định số 103 ngày 30/7/2024 của Chính phủ về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất quy định, người sử dụng đất có nhu cầu ghi nợ tiền sử dụng đất phải nộp đơn đề nghị ghi nợ cùng các giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng được ghi nợ khi làm hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Hồ sơ bao gồm quyết định giao đất tái định cư và phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Sau khi tiếp nhận hồ sơ, Văn phòng đăng ký đất đai hoặc cơ quan có chức năng quản lý đất đai sẽ rà soát, kiểm tra, lập phiếu chuyển thông tin sang cơ quan thuế để xác định nghĩa vụ tài chính và ban hành thông báo theo quy định.

Cũng theo Thuế cơ sở 11 TP Hà Nội, căn cứ các quy định hiện hành về trình tự, thủ tục ghi nợ tiền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân được giao đất tái định cư, hiện “không có quy định về điều kiện đăng ký cư trú (thường trú/tạm trú) tại thửa đất bị thu hồi”.

Người dân không có hộ khẩu hoặc không đăng ký cư trú tại nơi có đất bị thu hồi không phải là căn cứ để từ chối xem xét ghi nợ tiền sử dụng đất tái định cư nếu đáp ứng các điều kiện khác theo quy định pháp luật.

Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Danh tính đối tượng bán ma túy cho ca sĩ Long Nhật, Sơn Ngọc Minh

Danh tính đối tượng bán ma túy cho ca sĩ Long Nhật, Sơn Ngọc Minh

01:02
Cận cảnh giây phút "giăng mẻ lưới" tóm gọn hơn 100 người liên quan ma túy: Nghẹt thở như phim hành động

Cận cảnh giây phút "giăng mẻ lưới" tóm gọn hơn 100 người liên quan ma túy: Nghẹt thở như phim hành động

02:10
Cận cảnh dàn khí tài khủng trong màn tập trận phô diễn bộ ba sức mạnh hạt nhân của Nga

Cận cảnh dàn khí tài khủng trong màn tập trận phô diễn bộ ba sức mạnh hạt nhân của Nga

00:51
Cảnh tượng lạ lùng chưa từng có tại chốt kiểm tra nồng độ cồn của CSGT

Cảnh tượng lạ lùng chưa từng có tại chốt kiểm tra nồng độ cồn của CSGT

01:08
Cận cảnh thời điểm bắt giữ ca sĩ Long Nhật và hơn 70 người khác trong đường dây ma tuý đặc biệt lớn

Cận cảnh thời điểm bắt giữ ca sĩ Long Nhật và hơn 70 người khác trong đường dây ma tuý đặc biệt lớn

01:12
Tiết lộ vị trí 3 khu tái định cư cho hơn 70.000 hộ dân ở dự án trục cảnh quan sông Hồng hơn 700.000 tỷ đồng

Tiết lộ vị trí 3 khu tái định cư cho hơn 70.000 hộ dân ở dự án trục cảnh quan sông Hồng hơn 700.000 tỷ đồng

01:44
Xe máy điện mới ra mắt: Cốp to hơn gấp 3 lần Honda Lead, chạy 140km/sạc

Xe máy điện mới ra mắt: Cốp to hơn gấp 3 lần Honda Lead, chạy 140km/sạc

01:25
VinFast VF 8 mới ra mắt: Sạc dưới 30 phút, chạy 500 km, nâng cấp công nghệ ADAS

VinFast VF 8 mới ra mắt: Sạc dưới 30 phút, chạy 500 km, nâng cấp công nghệ ADAS

01:48
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại