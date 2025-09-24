Bộ Xây dựng thông tin về "siêu dự án" đường sắt 187km, 7 tỷ USD kết nối Việt Nam - Trung Quốc

Ngày 24/9, Bộ Xây dựng có công văn gửi Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh trả lời kiến nghị cử tri tỉnh Quảng Ninh gửi tới sau Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV.

Theo đó, cử tri Quảng Ninh để nghị Chính phủ tiếp tục chỉ đạo các bộ, ngành liên quan tăng cường kết nối vùng, cụ thể hóa các thỏa thuận chung giữa hai nước Việt Nam - Trung Quốc; đẩy nhanh nghiên cứu, đầu tư tuyến đường sắt Hải Phòng - Hạ Long - Móng Cái và kết nối với Đông Hưng (Trung Quốc).

Cử tri tỉnh Quảng Ninh đánh giá đây là tuyến giao thông chiến lược, góp phần thúc đẩy hợp tác kinh tế biên mậu, đặc biệt là tạo điều kiện thuận lợi, ổn định và bền vững cho xuất khẩu nông, lâm, thủy sản từ các tỉnh phía Nam sang thị trường Trung Quốc.

Bộ Xây dựng cho biết đã giao Ban Quản lý dự án Thăng Long lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi. Tuyến đường này nằm trong quy hoạch mạng lưới đường sắt Việt Nam giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn đến 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1769/QĐ-TTg ngày 19/10/2021, tuyến đường sắt Hải Phòng - Hạ Long - Móng Cái, chiều dài khoảng 187km, điểm đầu của tuyến đường sắt tại ga Nam Đình Vũ (Hải Phòng), điểm cuối tại khu vực Móng Cái (Quảng Ninh).

Dự kiến tuyến đường sắt Hải Phòng - Hạ Long - Móng Cái sẽ được đầu tư với khổ đường 1.435 mm, điện khí hóa, lộ trình đầu tư sau năm 2030.

Hiện nay, trên hành lang Hải Phòng - Hạ Long - Móng Cái có 2 phương thức vận tải đường bộ và đường thủy, trong đó vận tải hàng hóa chủ yếu bằng đường thủy nội địa và ven biển do chi phí thấp.

Tuyến đường bộ cao tốc Hạ Long - Móng Cái mới đưa vào khai thác, quy mô 4 làn xe, có thể đáp ứng được nhu cầu vận tải hành khách đến năm 2040, thực tế đang khai thác khoảng 9.000 CPU so với năng lực 45.000 CPU (đạt khoảng 20% năng lực).

Theo quy hoạch, trên hành lang này có 3 phương thức vận tải đường biển, đường bộ và đường sắt, tuy nhiên để giảm chi phí, hàng hóa và góp phần đảm bảo an toàn giao thông sẽ ưu tiên vận tải bằng đường biển, đường sông; hành khách do đường bộ đảm nhận.

Bộ Xây dựng cho biết, khi nhu cầu vận tải hành khách và hàng hóa liên vận quốc tế tăng cao sẽ đầu tư tuyến đường sắt.

Triển khai thỏa thuận chung giữa hai nước Việt Nam - Trung Quốc, chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Xây dựng đã giao Cục Đường sắt Việt Nam phối hợp với cấp có thẩm quyền phía Trung Quốc triển khai quy hoạch chi tiết tuyến đường sắt Hải Phòng - Hạ Long - Móng Cái.

Bộ Xây dựng cũng đồng thời giao Ban Quản lý dự án Thăng Long lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án tuyến đường sắt Hải Phòng - Hạ Long - Móng Cái để trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định chủ trương đầu tư.

“Trong thời gian chưa đầu tư tuyến đường sắt Hải Phòng - Hạ Long - Móng Cái, đề nghị tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo các cơ quan liên quan tập trung khai thác tiềm năng của hệ thống giao thông hiện có, đặc biệt là vận tải đường thủy nội địa kết hợp với vận tải biển ven bờ, cũng như hệ thống đường bộ để thúc đẩy hợp tác kinh tế giữa hai nước, tạo điều kiện thuận lợi, ổn định và bền vững cho xuất khẩu nông, lâm, thủy sản từ các tỉnh phía Nam sang thị trường Trung Quốc”, công văn của Bộ Xây dựng cho biết.