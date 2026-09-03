Bỏ việc, mở dịch vụ gãi ngứa thuê, thu về gần 400 triệu đồng mỗi tháng

Câu chuyện nhanh chóng thu hút sự chú ý của cư dân mạng.





Một người đàn ông ở miền Nam Trung Quốc đã biến dịch vụ “gãi ngứa” thành một mô hình kinh doanh, thu về khoảng 100.000 NDT (388 triệu VNĐ) mỗi tháng từ 2 cửa hàng tại Thâm Quyến.

Zhang Xiaoqiao, 32 tuổi, mở cửa hàng đầu tiên mang thương hiệu Suma tại quận Bảo An, Thâm Quyến vào đầu tháng 5, trước khi khai trương cơ sở thứ hai tại quận Phúc Điền một tháng sau đó, theo Xiaoxiang Morning Herald.

Tại các cửa hàng này, nhân viên đeo móng tay giả được thiết kế đặc biệt để nhẹ nhàng gãi lưng và các vùng khác trên cơ thể khách hàng khi họ nằm sấp trên giường, tương tự như trải nghiệm tại một cơ sở massage.

Dịch vụ có giá 300 NDT (1,1 triệu VNĐ) mỗi giờ, được quảng bá như một cách giúp khách hàng giảm căng thẳng và cải thiện chất lượng giấc ngủ. Nhân viên đôi khi cũng gãi vào những vùng khách hàng cảm thấy ngứa, giúp họ thư giãn và thậm chí bật cười.

“Ở các thành phố hạng nhất, người dân thường chịu áp lực rất lớn. Vì vậy, nhu cầu đối với dịch vụ này khá cao”, Zhang nói.

Do chưa có mô hình tương tự tại Trung Quốc, Zhang phải tự nghiên cứu và xây dựng các kỹ thuật gãi phù hợp.

Theo Zhang, hai cửa hàng hiện tạo ra tổng doanh thu khoảng 100.000 NDT mỗi tháng, đã hòa vốn và bắt đầu có lợi nhuận.

“Chúng tôi phục vụ cả khách nam và nữ, trong đó nam giới chiếm khoảng 70%”, Zhang cho biết. “Một số khách hàng nói dịch vụ của chúng tôi giúp họ thư giãn hơn cả massage, vì vậy chúng tôi đã có một lượng khách quen đáng kể.”

Zhang, quê ở tỉnh Hồ Bắc, từng thử sức với nhiều công việc khác nhau. Sau khi tốt nghiệp một trường đại học ít tên tuổi, anh từng làm 7 công việc chỉ trong một năm.

Trước tuổi 30, Zhang thành lập 2 công ty trong lĩnh vực thương mại điện tử xuyên biên giới, nhưng không thành công. Hai năm trước, anh chuyển sang lĩnh vực truyền thông mạng xã hội nhưng cũng không đạt được kết quả đáng kể.

Bước ngoặt đến vào năm ngoái, khi Zhang xem một video ngắn trên mạng xã hội về một người phụ nữ gãi ngứa cho chồng. Anh nhận thấy nhiều người bình luận rằng họ sẵn sàng trả tiền để có người làm điều tương tự cho mình.

Ý tưởng này cũng gợi lại ký ức tuổi thơ của Zhang, khi cha anh thường gãi lưng cho con trai trước khi ngủ, giúp anh cảm thấy dễ chịu và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Từ đó, Zhang quyết định mở cửa hàng chuyên cung cấp dịch vụ gãi ngứa.

Hiện anh thường xuyên nhận được câu hỏi liệu “gãi ngứa” có thực sự được xem là một nghề hay không. Zhang đặt mục tiêu mở 100 cửa hàng trên toàn Trung Quốc và quan trọng hơn là đưa dịch vụ này trở thành một nghề được công nhận rộng rãi.

Câu chuyện nhanh chóng thu hút sự chú ý và những cuộc tranh luận hài hước trên mạng xã hội Trung Quốc.

Một người dùng đùa rằng: “Anh có nhận học viên không? Tôi muốn học nghề để mở cửa hàng ở Thượng Hải”.

Người khác viết: “Tôi khá tò mò về dịch vụ này. Gãi ngứa nghe có vẻ là một cách tuyệt vời để cảm thấy thoải mái và thư giãn hoàn toàn”.

Tuy nhiên, một số người vẫn hoài nghi về khả năng duy trì mô hình kinh doanh. “Thực sự có nhiều người sẵn sàng trả 300 NDT chỉ để được gãi sao?” một người dùng đặt câu hỏi.

Theo SCMP﻿