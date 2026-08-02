Bộ Tư pháp Mỹ triệu tập nhà báo viết về nhiệm vụ tối mật ở Triều Tiên

Bộ Tư pháp đã triệu tập nhà báo tự do làm việc cho The New York Times, để làm rõ nguồn tin của bài báo xuất bản năm 2025 về chiến dịch quân sự tối mật thất bại của Mỹ ở Triều Tiên.

Logo của Bộ Tư pháp Mỹ. (Ảnh: Reuters)

The New York Times cho biết, nhà báo tự do Matthew Cole đã bị các công tố viên bang Virginia triệu tập để yêu cầu cung cấp ghi chép trong suốt 2 năm và lấy lời khai.

“Chúng tôi ủng hộ quyết định của Matthew Cole trong việc công khai lệnh triệu tập mà chính phủ đã cố gắng giữ bí mật”, ông Charlie Stadtlander - người phát ngôn của tờ báo, cho biết trong một tuyên bố.

Bài báo - Cole là đồng tác giả - đã mô tả chi tiết cách các đặc nhiệm SEAL của Hải quân Mỹ giết chết một nhóm người Triều Tiên không có vũ trang, khi thực hiện nhiệm vụ đặt thiết bị điện tử gần bờ biển nước này vào đầu năm 2019.

Bài viết dẫn lời nhiều nguồn tin giấu tên cho biết, mục đích của nhóm là cài đặt 1 thiết bị điện tử cho phép Mỹ chặn các thông tin liên lạc của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un, trong bối cảnh đang diễn ra các cuộc đàm phán hạt nhân cấp cao với Tổng thống Mỹ Donald Trump trong nhiệm kỳ đầu.

Quân đội Mỹ đã chọn Nhóm Đỏ của Đội SEAL 6 - đơn vị đã tiêu diệt trùm khủng bố Osama bin Laden. Khi tiến vào bờ biển hoang vắng trong đêm, họ đã thấy 1 chiếc thuyền Triều Tiên. Đèn pin từ mũi thuyền quét qua mặt nước. Lo sợ bị phát hiện, lính SEAL đã nổ súng. Chỉ trong vài giây, tất cả người có mặt trên thuyền Triều Tiên đều thiệt mạng. Lính SEAL rút lui mà không cài được thiết bị điện tử.

Người phát ngôn của Bộ Tư pháp không đề cập đến trường hợp cụ thể của Cole, nhưng cho biết Bộ Tư pháp "sẽ sử dụng tất cả các công cụ pháp lý hiện có để tìm ra những kẻ tiết lộ trái phép thông tin quốc phòng".

Ông Stadtlander cho rằng trát triệu tập nhà báo Cole là "cuộc tấn công trắng trợn và bất hợp pháp khác từ chính quyền nhằm ngăn chặn công chúng tiếp cận thông tin có tầm quan trọng sống còn".

Bài viết trên The New York Times cho biết tờ báo đang chi trả chi phí luật sư cho Cole.

Ông David A. O'Neil - Luật sư của Cole, cho rằng các bài báo của thân chủ ông "giúp công chúng hiểu được những gì chính phủ đang làm nhân danh họ".

"Ông ấy sẽ không bị đe dọa bởi những nỗ lực nhằm ngăn chặn thông tin mà chính quyền cho là không có lợi cho mình", ông O'Neil nói.