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Bộ trưởng Quốc phòng Streeting: Anh chỉ còn 1.000 ngày chuẩn bị cho chiến tranh

Kông Anh
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Theo Bộ trưởng Quốc phòng Wes Streeting, Anh cần phải sẵn sàng cho chiến tranh trong vòng 1.000 ngày tới và cùng đồng minh chiến đấu.

Hôm 24/10, báo Telegraph đưa tin Bộ trưởng Quốc phòng Wes Streeting cho rằng kẻ thù của Anh có thể sẵn sàng tấn công họ vào năm 2030 - đặc biệt khi Nga đẩy mạnh cuộc chiến hỗn hợp chống lại NATO.

“Ưu tiên hàng đầu của tôi là đảm bảo đất nước sẵn sàng chiến đấu và giành chiến thắng trong chiến tranh. Để ngăn chặn điều tồi tệ nhất, chúng ta phải chuẩn bị cho nó. Trước hết, điều đó có nghĩa là mở rộng năng lực để đối thủ phải suy nghĩ kỹ trước khi tấn công chúng ta. Nếu điều đó thất bại, chúng ta phải đảm bảo rằng nước Anh sẵn sàng cho chiến tranh” , ông Streeting nói.

Bộ trưởng Quốc phòng Anh Wes Streeting. (Ảnh: Associated Press)

Bộ trưởng Streeting cũng nhận định việc thế lực thù địch sẵn sàng gây tổn hại đối với Vương quốc Anh không phải điều mới. Chính vì vậy, ông khẳng định London chỉ còn hơn 1.000 ngày để cùng đồng minh sẵn sàng “chiến đấu và chiến thắng”.

“Đến năm 2030, sức mạnh lực lượng và nền kinh tế thời chiến có thể giúp họ đủ khả năng tấn công. Điều đó cho chúng ta hơn 1.000 ngày để hoàn thành nhiệm vụ sẵn sàng cùng đồng minh chiến đấu và giành chiến thắng”, ông Streeting nhấn mạnh.

Đồng thời, ông Streeting ám chỉ đến việc Bộ trưởng Tài chính John Healey có thể không thực hiện cam kết dành 3% GDP (tổng sản phẩm quốc nội) cho chi tiêu quốc phòng vào năm 2030. Theo Bộ trưởng Streeting, mục tiêu chiến lược chuẩn bị cho chiến tranh đang bị lãng quên “trong sự ám ảnh về tỷ lệ phần trăm và ngày tháng”.

Động thái này diễn ra sau khi chính phủ Anh công bố chiến dịch “hãy sẵn sàng”, kêu gọi người dân dự trữ lượng nước, thực phẩm không dễ hỏng và sản phẩm vệ sinh đủ dùng trong 3 ngày để đề phòng trường hợp khẩn cấp.

Theo thông tin công khai, chiến dịch này nhằm phòng ngừa kịch bản cuộc tấn công mạng hoặc thời tiết khắc nghiệt làm tê liệt hạ tầng thiết yếu.

Hồi tháng 7/2025, cựu Tổng tham mưu trưởng Lục quân Anh Patrick Sanders từng cảnh báo nước này còn chưa đầy 5 năm để chuẩn bị cho chiến tranh với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Khi đó, ông kêu gọi xây hầm trú ẩn và đầu tư vào phòng không.

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