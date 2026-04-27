HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Bộ trưởng Quốc phòng Nga trao tặng huân chương cho binh lính Triều Tiên

Hoàng Vân |

Hôm 26/4, trong chuyến thăm Bình Nhưỡng, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Andrey Belousov đã trao tặng Huân chương Dũng cảm cho binh sĩ Triều Tiên.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Andrey Belousov trao tặng Huân chương Dũng cảm cho binh sĩ Triều Tiên, ngày 26/4/2026.

Năm ngoái, binh lính Triều Tiên hoạt động theo Hiệp ước Đối tác Chiến lược Toàn diện tháng 6/2024 giữa Nga và Triều Tiên đã tham gia chiến dịch của Nga, nhằm đẩy lùi cuộc xâm nhập quy mô lớn của Ukraine vào khu vực biên giới vùng Kursk.

Họ cũng tham gia vào các hoạt động rà phá bom mìn trong khu vực.

Trong một buổi lễ hôm 26/4, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Andrey Belousov cho biết, đó là "một ngày thực sự đặc biệt trong lịch sử tình hữu nghị quân sự Nga-Triều Tiên".

“Các binh sĩ Triều Tiên đã chiến đấu ở vùng Kursk là những anh hùng thực sự của thời đại chúng ta, những người tinh nhuệ của lực lượng vũ trang Triều Tiên, niềm tự hào và sức mạnh của họ.

Thay mặt toàn thể nhân dân Nga và cá nhân tôi, tôi bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc nhất đối với sự hỗ trợ mà họ đã cung cấp", ông Belousov phát biểu tại buổi lễ.

Theo chỉ thị của Tổng thống Nga Vladimir Putin, các binh sĩ Triều Tiên đã nhận được Huân chương Dũng cảm, được giới thiệu ở Nga năm 1994 để ghi nhận những hành động dũng cảm và quả cảm quên mình.


Cùng ngày, ông Belousov và Chủ tịch Quốc hội Nga Vyacheslav Volodin đã tham dự lễ khai trương một bảo tàng và đài tưởng niệm dành cho các binh sĩ Triều Tiên, những người đã giúp giành lại quyền kiểm soát vùng Kursk.


Vị Bộ trưởng Quốc phòng Nga cũng đã có cuộc hội đàm với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un để thảo luận về việc tăng cường hơn nữa quan hệ quân sự giữa hai nước.

Ông cho biết, cả Nga và Triều Tiên đều mong muốn phát triển hợp tác quốc phòng trên cơ sở “bền vững và lâu dài” .

Ông Belousov nói với ông Kim rằng Nga “sẵn sàng ký kết Kế hoạch Hợp tác Quân sự Nga-Triều Tiên giai đoạn 2027-2031 trong năm nay”.

Theo lời Bộ trưởng Quốc phòng Nga, quan hệ song phương đã đạt đến "mức độ cao chưa từng có" và dự kiến sẽ có thêm nhiều cuộc tiếp xúc trong nhiều lĩnh vực giữa Nga và Triều Tiên trong năm 2026.


Theo RT
Tags

Ukraine

Nga

Tin nóng Thế Giới 24h

quân sự

Triều Tiên

Kim Jong Un

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Giây phút nổ súng nghẹt thở tại tiệc báo chí, mật vụ Mỹ lập lá chắn sống bảo vệ Tổng thống Trump thế nào?

Giây phút nổ súng nghẹt thở tại tiệc báo chí, mật vụ Mỹ lập lá chắn sống bảo vệ Tổng thống Trump thế nào?

00:54
Khung cảnh 'khó tin' ở công trình 1.000 tỷ đồng với kết cấu lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam

Khung cảnh 'khó tin' ở công trình 1.000 tỷ đồng với kết cấu lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam

01:18
Gần 100 cảnh sát cùng robot dập tắt vụ cháy như quả cầu lửa khổng lồ ở ngoại thành Hà Nội

Gần 100 cảnh sát cùng robot dập tắt vụ cháy như quả cầu lửa khổng lồ ở ngoại thành Hà Nội

00:38
Lần đầu tiên tại Việt Nam, một sân bay… không nằm trên đất liền

Lần đầu tiên tại Việt Nam, một sân bay… không nằm trên đất liền

01:11
Xe tay ga 125cc mới ra mắt của Yamaha: Giá rẻ gây sốt, cạnh tranh Honda Vision

Xe tay ga 125cc mới ra mắt của Yamaha: Giá rẻ gây sốt, cạnh tranh Honda Vision

01:16
Siêu chiến hạm 9 tỷ USD, niềm tự hào nhưng cũng là "nỗi đau đầu" của hải quân Mỹ

Siêu chiến hạm 9 tỷ USD, niềm tự hào nhưng cũng là "nỗi đau đầu" của hải quân Mỹ

Hé lộ thủ đoạn của "thầy" Nguyễn Văn Dũng

Hé lộ thủ đoạn của "thầy" Nguyễn Văn Dũng

01:04
Điều đặc biệt vừa diễn ra ở vận động lớn nhất thế giới của Việt Nam do Vingroup xây dựng

Điều đặc biệt vừa diễn ra ở vận động lớn nhất thế giới của Việt Nam do Vingroup xây dựng

01:16
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại