Bộ trưởng Quốc phòng Nga Andrey Belousov trao tặng Huân chương Dũng cảm cho binh sĩ Triều Tiên, ngày 26/4/2026.

Năm ngoái, binh lính Triều Tiên hoạt động theo Hiệp ước Đối tác Chiến lược Toàn diện tháng 6/2024 giữa Nga và Triều Tiên đã tham gia chiến dịch của Nga, nhằm đẩy lùi cuộc xâm nhập quy mô lớn của Ukraine vào khu vực biên giới vùng Kursk.

Họ cũng tham gia vào các hoạt động rà phá bom mìn trong khu vực.

Trong một buổi lễ hôm 26/4, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Andrey Belousov cho biết, đó là "một ngày thực sự đặc biệt trong lịch sử tình hữu nghị quân sự Nga-Triều Tiên".

“Các binh sĩ Triều Tiên đã chiến đấu ở vùng Kursk là những anh hùng thực sự của thời đại chúng ta, những người tinh nhuệ của lực lượng vũ trang Triều Tiên, niềm tự hào và sức mạnh của họ.

Thay mặt toàn thể nhân dân Nga và cá nhân tôi, tôi bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc nhất đối với sự hỗ trợ mà họ đã cung cấp", ông Belousov phát biểu tại buổi lễ.

Theo chỉ thị của Tổng thống Nga Vladimir Putin, các binh sĩ Triều Tiên đã nhận được Huân chương Dũng cảm, được giới thiệu ở Nga năm 1994 để ghi nhận những hành động dũng cảm và quả cảm quên mình.





Cùng ngày, ông Belousov và Chủ tịch Quốc hội Nga Vyacheslav Volodin đã tham dự lễ khai trương một bảo tàng và đài tưởng niệm dành cho các binh sĩ Triều Tiên, những người đã giúp giành lại quyền kiểm soát vùng Kursk.





Vị Bộ trưởng Quốc phòng Nga cũng đã có cuộc hội đàm với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un để thảo luận về việc tăng cường hơn nữa quan hệ quân sự giữa hai nước.

Ông cho biết, cả Nga và Triều Tiên đều mong muốn phát triển hợp tác quốc phòng trên cơ sở “bền vững và lâu dài” .

Ông Belousov nói với ông Kim rằng Nga “sẵn sàng ký kết Kế hoạch Hợp tác Quân sự Nga-Triều Tiên giai đoạn 2027-2031 trong năm nay”.

Theo lời Bộ trưởng Quốc phòng Nga, quan hệ song phương đã đạt đến "mức độ cao chưa từng có" và dự kiến sẽ có thêm nhiều cuộc tiếp xúc trong nhiều lĩnh vực giữa Nga và Triều Tiên trong năm 2026.



