Bộ GTVT lại cam kết sớm đưa đường sắt Cát Linh - Hà Đông vào vận hành

Bộ GTVT vừa có Văn bản số 8446/BGTVT-CQLXD gửi Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng về việc trả lời kiến nghị cử tri gửi tới Kì họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV.

Theo đó, cử tri Đà Nẵng bày tỏ lo lắng nếu không kiểm tra, giám sát và vận hành thật chặt chẽ, kĩ lưỡng và chính xác thì khi vận hành có sự cố từ trên cao xuống khả năng gây ra hậu quả, thiệt hại là rất lớn.

Cử tri đề nghị Bộ GTVT cần xem xét, cân nhắc hết sức thận trọng khi đưa vào vận hành tuyến đường sắt này để đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Trong văn bản gửi đi, Bộ GTVT khẳng định Dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông là công trình cấp đặc biệt, có tính chất đặc thù, kỹ thuật cao, công nghệ hoàn toàn mới và là tuyến đường sắt đô thị đầu tiên hoàn thành đưa vào vận hành, khai khác tại Việt Nam.

Với vai trò Chủ đầu tư Dự án, Bộ GTVT nhận thức rõ trách nhiệm trong quá trình triển khai thực hiện Dự án.

Trong thời gian triển khai Dự án, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, đã có nhiều đoàn thường xuyên, định kỳ kiểm tra dự án trong các lĩnh vực như: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội kiểm tra về công tác an toàn lao động, vệ sinh môi trường; Bộ Tài nguyên và Môi trường kiểm tra về tác động môi trường; Hội đồng nghiệm thu Nhà nước các công trình xây dựng kiểm tra công tác nghiệm thu và chất lượng thi công, Kiểm toán nhà nước tiến hành kiểm toán hoạt động xây dựng và việc quản lý, sử dụng vốn đầu tư của Dự án...

Mặt khác, để đảm bảo tuyệt đối an toàn trước khi bàn giao Dự án đưa vào vận hành khai thác thương mại, Bộ GTVT đã thuê Tư vấn đánh giá an toàn hệ thống (Tư vấn của Pháp) để tiến hành đánh giá an toàn từ khâu thiết kế, thi công, lắp đặt thiết bị và vận hành toàn bộ hệ thống.

Trong thời gian tới, Bộ Giao thông vận tải tiếp tục quyết liệt chỉ đạo, quán triệt các đơn vị tham gia thực hiện Dự án và các cơ quan chuyên môn của Bộ GTVT, nâng cao hơn nữa công tác kiểm tra, kiểm soát về mặt an toàn, tiến độ, chất lượng công trình nhằm đảm bảo chất lượng, tuyệt đối an toàn, sớm đưa Dự án vào vận hành khai thác.