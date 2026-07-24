Bỏ gần 50 triệu để mua điện thoại Galaxy Z Fold 8 mới của Samsung thật sự là “ném tiền qua cửa sổ”?

Đây có lẽ lại là một nỗ lực nửa vời của Samsung nhằm đón đầu Apple, giống như cái cách họ từng hối hả chạy theo trào lưu với Galaxy S25 Edge.

Khi những tin đồn và hình ảnh rò rỉ đầu tiên về Galaxy Z Fold 8 xuất hiện, nhiều người đã bày tỏ sự hoài nghi. Đây có lẽ lại là một nỗ lực nửa vời của Samsung nhằm đón đầu Apple trong phân khúc smartphone gập màn hình rộng — giống như cái cách họ từng hối hả chạy theo trào lưu với dòng Galaxy S25 Edge.

Thế nhưng, chỉ sau vài giờ trải nghiệm Galaxy Z Fold 8, cây bút Zac Kew-Denniss từ Android Authority lại cảm thấy hoàn toàn bị thuyết phục. Với thiết kế và tỷ lệ màn hình mới, Galaxy Z Fold 8 đã trở thành thiết bị giải trí thực thụ, vừa vặn, khắc phục nhiều nhược điểm của thế hệ trước.

Dưới đây là quan điểm của anh.

Samsung Galaxy Z Fold 8: Thực sự cuốn hút hay chỉ là hiện tượng?

Cảm giác đầu tiên của tôi khi cầm Galaxy Z Fold 8 trên tay là máy thực sự rất nhỏ gọn. Dù sở hữu thiết kế bè ngang hơn một chút so với phần lớn smartphone hiện nay, chiều cao được rút gọn lại bù đắp hoàn toàn cho điều đó.

Với trọng lượng chỉ 201g, đây là mẫu điện thoại gập dạng sách nhẹ nhất từng được sản xuất — một con số biết nói khiến thiết bị ngay lập tức ghi điểm.

Một trong những lý do khiến dòng điện thoại gập vỏ sò trỗi dậy trở lại chính là nhờ thiết kế siêu nhỏ gọn. Vợ tôi từng trung thành với điện thoại gập dạng flip suốt nhiều năm chỉ vì nó dễ dàng nhét vừa túi quần. Dù vậy, cuối cùng cô ấy vẫn phải quay lại với smartphone truyền thống do màn hình phụ quá hạn chế, khiến thao tác mở máy ra mỗi lần sử dụng trở nên phiền phức.

Galaxy Z Fold 8 đã giải quyết triệt để bài toán này khi dung hòa trọn vẹn cả hai ưu điểm: máy vừa nhẹ, vừa gọn, gần như không chiếm diện tích trong túi, nhưng vẫn là một chiếc smartphone hoạt động hoàn hảo ngay cả khi đang gập lại. Việc mở máy ra để biến thành một chiếc tablet giải trí thực chất chỉ là một điểm cộng đắt giá đi kèm.

Rào cản duy nhất với một số người dùng có lẽ là thao tác bằng một tay. Cá nhân tôi không thấy đây là vấn đề lớn — dù có thể do tôi từng quen dùng chiếc Nexus 6 đồ sộ bằng một tay nên góc nhìn có phần thoải mái hơn.

Tuy nhiên, trọng lượng nhẹ giúp máy không hề bị trơ hay cồng kềnh ngay cả khi phải co duỗi ngón tay để thao tác, chưa kể chế độ dùng một tay của Samsung cũng được tối ưu rất trực quan.

Cỗ máy giải trí đích thực

Các thế hệ điện thoại gập trước đây chưa bao giờ là thiết bị tối ưu cho nhu cầu giải trí đa phương tiện. Chúng được định hình cho công việc nhiều hơn: cho phép chia màn hình chạy nhiều ứng dụng cùng lúc và hiển thị tối đa thông tin mà không cần chuyển cảnh hay cuộn trang. Hệ quả là khi xem video, người dùng luôn phải chịu đựng hai vạch đen dày khụ ở trên dưới, hoặc phải xoay ngang máy mới đọc sách một cách dễ chịu.

Z Fold 8 đã khắc phục triệt để nhược điểm này. Nhờ cơ chế mở ra theo chiều ngang, bạn không cần phải "tập thể dục cho cổ tay" mỗi khi đọc sách hay xem phim. Ứng dụng đọc sách Kindle tự động chia thành giao diện hai cột chuẩn chỉnh, trong khi tỷ lệ màn hình 4:3 giúp thu nhỏ tối đa vạch đen đối với hầu hết nội dung hiện nay. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc bạn có thể thưởng thức tác phẩm The Odyssey theo đúng tỷ lệ khung hình gốc mà đạo diễn Christopher Nolan mong muốn.

Tạm gạt câu chuyện của Odysseus sang một bên, 4:3 thực sự là tỷ lệ vàng cho một thiết bị kích thước này. Đây cũng là trải nghiệm thị giác quen thuộc mà nhiều người trong chúng ta vẫn thấy trên các dòng tablet như chiếc iPad Pro. Màn hình đủ cao để không gây cảm giác tù túng, đồng thời cực kỳ hoàn hảo để "cày" lại series Star Trek những năm 90 — lý do chiếm tới 99% khiến tôi muốn sở hữu chiếc máy này.

Màn hình phụ tối ưu ứng dụng ấn tượng

Tôi từng e ngại rằng tỷ lệ 16:10 của màn hình ngoài sẽ khiến giao diện ứng dụng bị méo mó hoặc hiển thị kỳ quặc. Nhưng thực tế trải nghiệm lại xua tan hoàn toàn nỗi lo đó. Dù một vài ứng dụng như Instagram sẽ đòi hỏi bạn cuộn trang nhiều hơn một chút để đọc hết chú thích bài đăng, trải nghiệm tổng thể trên Fold 8 vẫn rất mượt mà. Trái lại, tôi lại cực kỳ thích cách các hình ảnh dạng dọc hay dạng vuông hiển thị trên màn hình ngoài này — cảm giác mọi thứ sinh ra là để dành cho nó.

Các ứng dụng phổ biến khác như X (Twitter), YouTube hay các ứng dụng OTT nhắn tin đều tương thích hoàn hảo với tỷ lệ màn hình mới. Thành quả này có được là nhờ việc Google đã dành rất nhiều công sức trong vài năm qua để tối ưu hệ điều hành Android cùng hệ sinh thái ứng dụng cho các dạng màn hình độc lạ.

Liệu cảm giác mới lạ này có nhanh chóng phai nhạt?

Dù dành rất nhiều thiện cảm cho Z Fold 8, ở một góc nào đó trong tâm trí, tôi vẫn tự hỏi: liệu sự thích thú này đến từ trải nghiệm thực tế hay chỉ đơn thuần vì kiểu dáng của nó quá mới mẻ và bắt mắt?

Công bằng mà nói, máy sở hữu những nâng cấp rất đáng giá ngoài thiết kế. Lớp phủ chống phản xạ trên màn hình chính gập bên trong tạo ra sự khác biệt "một trời một vực" khi so sánh với các đối thủ cùng phân khúc. Viên pin 4,800mAh cũng là một thông số ấn tượng trên một thân máy gọn gàng như vậy.

Tuy nhiên, những hạt sạn cố hữu trên các dòng smartphone gập của Samsung vẫn chưa được giải quyết triệt để.

Người Việt đã mắc "cú lừa thế kỷ" vì kim cương suốt bao năm qua: Thứ này không hề hiếm và đắt tiền đến vậy? Bằng chiêu trò quảng cáo và thao túng tâm lý suốt nhiều thập kỷ, kim cương đã trở thành biểu tượng xa hoa vĩnh cửu. Nhưng các bê bối đã bóc trần và kéo thứ trang sức này về đúng bản chất thật.

Đầu tiên là sự thiếu vắng của hệ thống nam châm chuẩn Qi2 . Dù biết rằng tính đến nay mới chỉ có dòng Pixel 10 và HMD Skyline đặt chân vào cuộc chơi này, nhưng đó không phải là lý do để biện hộ. Với vị thế là gã khổng lồ dẫn dắt thị trường Android, Samsung nên là bên tiên phong thúc đẩy và phổ cập công nghệ sạc Qi2.

Yếu tố tiếp theo khiến tôi lăn tăn chính là hệ thống camera. Dù cụm camera đôi 50MP không hề tệ — trong đó ống kính góc siêu rộng 50MP được bê nguyên từ chiếc S26 Ultra và Fold 8 Ultra sang cho chất lượng xuất sắc — nhưng cảm biến chính lại chỉ dừng lại ở thông số tương tự mẫu Galaxy S26 tiêu chuẩn. Đó không phải là một ống kính tồi, nhưng nó hoàn toàn không xứng tầm với một thiết bị có giá lên tới 1.900 USD (giá Việt Nam khoảng 47 triệu).

Tình cảnh này làm tôi nhớ lại chiếc Z Fold 7. Ở thời điểm ra mắt, nó từng tạo nên cơn sốt nhờ thiết kế siêu mỏng nhẹ, nhưng rồi nhanh chóng giảm nhiệt khi các đối thủ gập khác trình làng với thông số phần cứng vượt trội hơn hẳn.

Tôi lo rằng lịch sử sẽ lặp lại với Z Fold 8. Dù vậy, thời gian mới là câu trả lời chính xác nhất. Còn ở thời điểm hiện tại, tôi phải thừa nhận rằng thiết kế của Z Fold 8 thực sự rất tuyệt vời, và tôi hy vọng sẽ được nhìn thấy nhiều thiết bị đột phá như thế này hơn nữa trong tương lai.