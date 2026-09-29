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Bộ đôi SUV Lexus bị uốn cong, vặn xoắn thành hình thù kỳ lạ

Lê Tuấn
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Hai mẫu SUV điện hóa của Lexus được biến đổi để có diện mạo khác xa những chiếc xe thông thường, gợi liên tưởng đến những sản phẩm của trí tuệ nhân tạo.

Đây là sản phẩm sáng tạo đến từ studio nghệ thuật MSCHF có trụ sở tại Mỹ, được cấp phép bởi Lexus. Theo đó, đơn vị này đã biến đổi hai mẫu xe điện hóa của Lexus theo cách đầy táo bạo lấy cảm hứng từ thế giới kỹ thuật số.

Một chiếc được uốn cong thành vòng khép kín gọi là Circle Car, trong khi chiếc còn lại bị vặn xoắn thành hình xoắn ốc kéo dài có tên Twisted Car. Cả hai được trưng bày tại một triển lãm ở New York cuối tuần qua.

- Ảnh 1.

Tác phẩm thể hiện ý tưởng MSCHF về sự giao thoa giữa thế giới kỹ thuật số và thế giới thực tế, sử dụng các kỹ thuật trong phần mềm đồ họa 3D trên máy tính và chuyển thể chúng thành các sản phẩm vật lý hữu hình.

Tác phẩm Circle Car của MSCHF được phát triển từ Lexus RZ 450e. Toàn bộ chiều dài xe được uốn cong đến khi phần đầu gần chạm vào đuôi, tạo thành một vòng tròn khép kín.

- Ảnh 2.

Các bánh xe vẫn được bố trí dọc theo mép ngoài, trong khi khoang cabin uốn theo đường cong. Một số chi tiết nguyên bản được giữ lại vừa đủ để khiến tác phẩm vừa kỳ lạ nhưng vẫn có phần hợp lý.

Trong khi đó, Twisted Car khai thác mẫu Lexus RX 450h+ theo hướng hoàn toàn khác. Mẫu SUV bị xoắn mạnh theo chiều dọc, với thân xe quay quanh một trục trung tâm vô hình.

- Ảnh 3.

Các đường nét bề mặt thân xe bám theo hình xoắn ốc, tạo cảm giác toàn bộ phương tiện bị vặn xoắn trong khoảnh khắc bởi hai lực đối nghịch.

- Ảnh 4.
- Ảnh 5.

Trong khi Circle Car tạo nên khung hình mờ thể hiện cho tốc độ chuyển động của vật thể thì Twisted Car lại tập trung vào trạng thái biến dạng. Cả hai trạng thái đều được cụ thể hóa thành vật thể tĩnh.

MSCHF gọi hai tác phẩm này là “Form Cars” (xe hình khối), một cách đặt tên nhằm phân biệt chúng với những mẫu xe concept trong ngành công nghiệp ô tô.

Theo studio này, xe concept là sản phẩm thể hiện tầm nhìn của hãng xe về mẫu ô tô thương mại - vốn được thiết kế để di chuyển trong không gian, còn Circle Car và Twisted Car đưa chuyển động vào chính hình dáng thân xe. Điểm khác biệt là tốc độ và chuyển động đã được thể hiện ngay trong hình khối của Form Cars.

- Ảnh 6.
- Ảnh 7.

Hai tác phẩm được làm từ khung thép, với hàng ngàn mảnh ghép riêng lẻ được nối với nhau như những mảnh LEGO để tạo thành lớp vỏ. Mặc dù xe vẫn có một số bộ phận nguyên bản từ Lexus, nhưng studio cho biết chúng không hoạt động và tất nhiên xe không thể vận hành trên đường.

Về Lexus RZ, đây là mẫu xe thuần điện đầu tiên của thương hiệu xe sang Nhật Bản. Phiên bản RZ 450e được trưng bày ở triển lãm cùng mẫu Circle Car có giá từ 50.895 USD (khoảng 1,31 tỷ đồng), trang bị hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian với hai mô-tơ điện, cho công suất 308 mã lực.

- Ảnh 8.

Trong khi đó, Lexus RX 450h+ là mẫu plug-in hybrid (PHEV), kết hợp mô-tơ điện và bộ pin với động cơ đốt trong. Tại Mỹ, xe giá khởi điểm 66.780 USD (khoảng 1,73 tỷ đồng), được xem là lựa chọn trung gian phù hợp cho những khách hàng chưa muốn đổi hoàn toàn sang xe điện.

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Tags

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