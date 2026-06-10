Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 là sự kiện giáo dục quy mô lớn nhất từ trước đến nay với hơn 1,2 triệu thí sinh đăng ký dự thi. Để đảm bảo an ninh, an toàn cho kỳ thi, lực lượng CAND đã chủ động triển khai đồng bộ các phương án, biện pháp nghiệp vụ nhằm bảo vệ tuyệt đối an toàn các khâu, quyết liệt ngăn chặn gian lận công nghệ cao và các thông tin thất thiệt.

1,2 triệu thí sinh tại hơn 2.500 điểm thi

Đại tá Trần Hồng Quang, Phó Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ, Bộ Công an.

Văn phòng Bộ Công an vừa chủ trì, phối hợp với Cục An ninh chính trị nội bộ tổ chức cung cấp thông tin về công tác bảo đảm an ninh, an toàn Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.



Đại tá Trần Hồng Quang, Phó Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ đã có những chia sẻ toàn diện về các giải pháp trọng tâm của lực lượng Công an trong việc đồng hành cùng ngành Giáo dục hướng tới kỳ thi an toàn, nghiêm túc và đúng quy chế.

Theo Đại tá Trần Hồng Quang, Năm 2026, Kỳ thi tốt nghiệp THPT ghi nhận con số kỷ lục với hơn 1,2 triệu thí sinh, diễn ra tại hơn 2.500 điểm thi trên toàn quốc dưới sự điều hành của hàng trăm nghìn giáo viên. Do kết quả thi vừa để xét tốt nghiệp, vừa là căn cứ quan trọng để xét tuyển đại học, cao đẳng nên áp lực của kỳ thi là rất lớn. Điều này đồng thời tiềm ẩn nhiều nguy cơ phức tạp về an ninh trật tự (ANTT), an toàn giao thông, tiêu cực, gian lận, thậm chí là vi phạm pháp luật.

Quán triệt Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 18/5/2026 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an đã ban hành Kế hoạch số 402/KH-BC-A03 ngày 22/5/2026, chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương tập trung vào 3 mũi nhọn chiến lược sau:

Chủ động phòng ngừa, xử lý từ sớm, từ xa: Tập trung bóc gỡ các đường dây thi thuê, thi hộ, mua bán và sử dụng thiết bị công nghệ cao, công cụ trí tuệ nhân tạo (AI) để gian lận. Kiểm soát chặt chẽ quy trình tại các khâu ra đề, in sao, vận chuyển, bảo quản đề thi và bài thi; ngăn chặn việc tung tin thất thiệt gây hoang mang dư luận; bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy, phân luồng giao thông tại các điểm thi.

Phối hợp chặt chẽ, toàn diện: Tham mưu cho Bộ GD&ĐT, các Sở GD&ĐT cùng chính quyền địa phương rà soát, bổ sung, hoàn thiện quy chế, kịp thời khắc phục các lỗ hổng quản lý và sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống phát sinh. Đẩy mạnh tuyên truyền, tập huấn: Nâng cao nhận thức pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước đối với đề thi cho cán bộ làm công tác thi, thí sinh và phụ huynh; hướng dẫn kỹ năng nhận biết các phương thức gian lận tinh vi.

Trao đổi thông tin về các khâu cốt lõi như in sao, vận chuyển, bảo quản đề thi, bài thi, Đại tá Trần Hồng Quang cho hay, Bộ Công an đã chỉ đạo lực lượng Công an toàn quốc huy động tối đa quân số và phương tiện chuyên dụng để thiết lập hành lang an ninh nghiêm ngặt.

Tại khu vực ra đề và in sao đề thi, lực lượng Công an tổ chức ứng trực, tuần tra khép kín 24h/ngày, bảo đảm nguyên tắc cách ly thông tin tuyệt đối với bên ngoài. Quá trình vận chuyển, bảo quản đề thi, bài thi luôn có cán bộ, chiến sĩ Công an giám sát chặt chẽ từng giây, từng phút.

Tại hơn 2.500 điểm thi, Công an địa phương đều xây dựng phương án chi tiết về bảo đảm ANTT, phân luồng giao thông và ứng phó với thiên tai, bão lụt, quyết tâm không để bất kỳ sự cố nào làm gián đoạn trường thi.

Đại tá Trần Hồng Quang nhấn mạnh, cần phải khẳng định: Đề thi tốt nghiệp THPT là tài liệu bí mật nhà nước thuộc độ Tối mật. Mọi hành vi làm lộ, mất đề thi trước khi kết thúc thời gian làm bài đều cấu thành tội phạm và bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội "Cố ý hoặc vô ý làm lộ bí mật nhà nước".

Bên cạnh việc cách ly tuyệt đối khu vực làm đề, lực lượng Công an đặc biệt chú trọng ngăn chặn nguy cơ thí sinh dùng điện thoại, thiết bị công nghệ cao hoặc ứng dụng AI để tuồn đề thi ra ngoài giải hộ. Chúng tôi phối hợp với ngành Giáo dục phổ biến quy chế rất kỹ cho thí sinh và tập huấn chuyên sâu cho giám thị.

Nhân đây, Bộ Công an khuyến cáo người dân tuyệt đối không đăng tải, phát tán thông tin sai sự thật về việc "lộ đề thi" nhằm câu like, câu view. Hành vi này không chỉ xâm phạm an ninh thông tin, gây hoang mang tâm lý sĩ tử mà còn vi phạm nghiêm trọng luật an ninh mạng và sẽ bị xử lý nghiêm khắc.

Lấy công nghệ để trị 'công nghệ' gian lận

Trước sự tinh vi của các thiết bị công nghệ cao và làn sóng ứng dụng AI, lực lượng Công an đã có giải pháp để bảo đảm sự công bằng, minh bạch cho kỳ thi.

Bên cạnh đó, Đại tá Trần Hồng Quang khuyến cáo, thí sinh cần nắm vững và chấp hành nghiêm quy chế thi; tuyệt đối không mang điện thoại di động, đồng hồ thông minh hoặc các thiết bị thu phát thông tin vào phòng thi dưới bất kỳ hình thức nào. Thí sinh cần nói không với mọi hành vi gian lận, không tin tưởng, mua bán hay phát tán thông tin về "đề thi rò rỉ" trên mạng xã hội, đồng thời giữ tâm lý tự tin, bình tĩnh và làm bài bằng chính năng lực của mình.

Đối với phụ huynh, Đại tá Trần Hồng Quang đề nghị không tiếp tay cho các hành vi vi phạm quy chế thi, không tìm mua thiết bị gian lận hoặc tin vào những lời quảng cáo "chạy điểm", "bao đỗ", "có đề thi gốc". Phụ huynh cần đồng hành, động viên, giảm áp lực thành tích cho con em, đồng thời kịp thời thông báo cho cơ quan chức năng khi phát hiện các dấu hiệu gian lận, lừa đảo liên quan đến kỳ thi.

Đối với đội ngũ giáo viên và cán bộ làm công tác thi, cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, kỷ luật và đạo đức công vụ; thực hiện nghiêm quy chế ở tất cả các khâu tổ chức kỳ thi; kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm, không bao che, tiếp tay cho gian lận dưới bất kỳ hình thức nào. Bên cạnh đó, cần nâng cao kỹ năng nhận diện các thiết bị công nghệ cao ngụy trang tinh vi để kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi gian lận trong thi cử.