Bộ ảnh kỷ yếu đeo khẩu trang kín mít giữa mùa dịch Corona của học sinh Long An gây bão mạng xã hội

Vừa qua, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã chính thức tuyên bố tình trạng khẩn cấp toàn cầu đối với virus corona, cộng thêm sự bùng nổ của dịch bệnh này, Bộ GD&ĐT ngay lập tức có công văn hỏa tốc gửi các Sở giáo dục và đào tạo, các Học viện, Viện, các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp và các đơn vị trực thuộc bộ về việc hướng dẫn phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra trong trường học.

Theo đó nhiều trường học trên cả nước đã khuyến cáo học sinh đeo khẩu trang, sử dụng nước rửa tay khô trong lớp học phòng ngừa dịch bệnh, thậm chí cho học sinh nghỉ học vì tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp.

Thế nên hình ảnh hàng loạt học sinh, sinh viên cả nước đeo khẩu trang những ngày này không còn xa lạ. Như mới đây, có lớp học còn cùng nhau đeo khẩu trang chụp ảnh kỷ yếu giữa "tâm bão" dịch bệnh do virus corona gây ra, bức hình ngay sau khi đăng tải đã nhận được sự quan tâm chú ý của đông đảo cộng đồng mạng.

Bức hình kỷ yếu cực kỳ ấn tượng giữa tâm bão dịch virus corona.

Liên hệ với người đăng tải bức ảnh, cô bạn có tên Nguyễn Ngọc Trà My, học sinh lớp 12A16 trường THPT Nguyễn Hữu Thọ, Bến Lức, Long An. Trà My cho hay bản thân vô cùng bất ngờ vì bức ảnh được các bạn yêu thích nhanh như vậy.

Nhận thức rõ tầm nguy hiểm của virus corona, cả lớp 12A16 đã chủ động trang bị cho mình những chiếc khẩu trang để phòng ngừa sự lây lan của dịch bệnh. Ngoài ra, các bạn ấy cũng hạn chế tối thiểu việc đi ra đường quá nhiều, không tiếp xúc với nhiều người trong thời gian này, mỗi ngày đều rửa tay bằng xà phòng hoặc nước sát khuẩn.

Từ thực tế đó, ý tưởng cả lớp chụp ảnh kỷ yếu với combo mặc áo cử nhân, cầm bằng tốt nghiệp, bonus thêm chiếc khẩu trang huyền thoại ra đời.

Nữ sinh chia sẻ: "Mình cảm thấy lâng lâng trong người, tuy cả ngày tất bật nhưng thay vào đó là cảm giác thích thú, sung sướng khi được trải nghiệm cảm xúc cùng nhau chụp bộ kỷ yếu hết sức tâm đắc này."

Bức ảnh nhanh chóng nhận được hàng chục nghìn lượt tương tác cùng hàng nghìn lượt comment, phía dưới bài đăng, dân tình không những thi nhau khen ngợi mà còn rần rần xin info các bạn học sinh lớp 12A16 trường THPT Nguyễn Hữu Thọ, Long An mặc dù ai nấy đều đeo khẩu trang.

Bạn V.T cho hay: "Lại thêm một lớp nữa chụp kỷ yếu cực chất!"

"Chụp kỷ yếu giữa mùa dịch corona như thế này, chắc chắn sẽ là một kỷ niệm khó quên lắm đây!", bạn K.L bình luận.