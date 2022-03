Đối với nhiều người trẻ, căn hộ chung cư 1 phòng ngủ thường được cho là sự quan tâm đầu tiên, bởi nó phù hợp với không gian sống ít người lại vừa có mức giá khá "mềm", đầy đủ tiện nghi cho cuộc sống 1 mình. Tuy nhiên, việc quyết định bỏ ra một số tiền lớn để mua căn hộ 1 phòng ngủ lại chưa bao giờ dễ dàng. Bởi nó thường vấp phải một số nhược điểm khiến hầu như ai cũng sẽ lăn tăn...

Căn hộ 1 phòng ngủ cực kỳ khó bán, trừ khi bạn xác định độc thân cả đời

Rất ít người có thể bỏ ra 1 khoảng tiền khá lớn mà lại không nghĩ xa cho cuộc sống tương lai. Cho những ai chưa biết thì căn hộ 1 phòng ngủ là căn hộ bao gồm chỉ 1 phòng ngủ, 1 phòng khách, 1 khu vực bếp và nhà vệ sinh.

Là một người làm trong lĩnh vực môi giới bất động sản, Trương Gia Hưng (23 tuổi) nói về nhược điểm khá chí mạng của căn hộ 1 phòng ngủ: "Theo mình thì căn hộ 1 phòng ngủ tương đối là khó bán vì khi mua nhà, khách hàng trẻ sẽ tính đến tương lai họ sẽ lập gia đình, sinh con đẻ cái. Lúc đó thì căn hộ 1 phòng ngủ không thể đáp ứng được nhu cầu này, còn với những người đã lập gia đình thì càng không mua vì đơn giản là không đủ phòng cho con cái ở. Tuy vẫn có trường hợp đặc biệt nhưng đại đa số người mua nhà sẽ không có xu hướng chọn căn 1 phòng ngủ".

Căn hộ 1 phòng ngủ thường có điểm hạn chế về không gian, thường không phù hợp với gia đình

Do đó căn hộ 1 phòng ngủ sẽ chỉ hợp với người trẻ chưa có dự định lập gia đình, vợ chồng hiếm muộn. Nhưng phù hợp nhất có lẽ là nhà đầu tư bất động sản nhỏ lẻ vì giá thành rẻ hơn so với căn 2-3 phòng và dễ cho thuê: "Ở mảng cho thuê thì căn hộ 1 phòng ngủ sẽ được ưu ái hơn vì giá thuê rẻ, không gian sinh hoạt rộng rãi, phù hợp cho giới trẻ thuê để sống 1 mình hoặc với người yêu.. Do đó sẽ tốt nhất nếu bạn mua căn hộ 1 phòng ngủ để đầu tư cho thuê lại thì rất hợp lý, còn bỏ ra vài tỷ để sinh sống thì chưa chắc, bản thân mình thấy để bán được 1 căn như vậy là hơi khó khăn" - Gia Hưng cho biết.

Nhưng đó là ý kiến của một người làm bất động sản còn với những người trẻ thì sao?

Bỏ ra 3 tỷ để mua căn hộ 1 phòng ngủ nhưng cho thuê thì lãi đến 10 tỷ?

Có ngược thì sẽ có xuôi, không phải ai cũng đều lắc đầu trước căn hộ chỉ có 1 phòng ngủ. Cậu bạn Hữu Lộc (20 tuổi) hiện tại sở hữu căn hộ như vậy do gia đình mua cho: "Gia đình đã mua cho mình căn hộ 1 phòng ngủ để phục vụ cho việc học tập ở khu Vinhomes Central Park (TP HCM) với giá tầm 3 tỷ. Mình nghĩ với giá đó có thể mua được 1 căn hộ 2 - 3 phòng ngủ ở các khu chung cư khác, nhưng gia đình mình cảm thấy khu vực ở Vin khá an toàn, nhiều tiện nghi cho các hoạt động giải trí và hệ thống an ninh phòng cháy chữa cháy vẫn tốt hơn nên chấp nhận bỏ ra nhiều tiền hơn để mua nó và mình không nghĩ đây là lựa chọn sai lầm".

Cậu bạn sở hữu căn hộ 1 phòng ngủ khi còn khá trẻ, và khá enjoy với điều đó

Với cuộc sống 1 mình thì căn hộ 1 phòng ngủ có thể là sự lựa chọn hoàn hảo với Lộc, còn về sau này thì cậu bạn đã có kế hoạch khác: "Mình cảm thấy khá thoải mái với căn hộ này, còn nếu về sau này thì mình đã có kế hoạch khác. Việc lập gia đình sinh con thì mình chưa nghĩ tới. Có thể mình sẽ cho thuê lại căn hộ xem như 1 nguồn thu nhập hàng tháng. Theo mình biết thì giá cho thuê căn hộ 1 phòng ngủ ở những khu dân cư cao cấp rơi vào khoảng 11 triệu - 17 triệu/ tháng. Mình sẽ xem đây như 1 bất động sản để kinh doanh cho thuê đến cuối đời. Tính ra nếu cho thuê liên tục 50 năm, mình sẽ có 10 tỷ đấy (cười), không có thiệt gì đúng không?".

