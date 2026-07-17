Bộ 3 SUV cỡ C rục rịch thêm bản mới ở Việt Nam: Forester, Tucson có hybrid, Territory bổ sung tiện nghi, công nghệ

Phân khúc C-SUV tại Việt Nam chuẩn bị đón nhận cuộc đấu công nghệ mới với kế hoạch đổ bộ của Ford Territory Platinum, Hyundai Tucson hybrid và Subaru Forester hybrid.

Sự bùng nổ của xu hướng xe hybrid cùng làn sóng ô tô Trung Quốc giá dưới 1 tỷ đồng đang tạo áp lực lớn lên phân khúc SUV/crossover cỡ C tại Việt Nam.

Trước cục diện này, các thương hiệu lâu năm từ Mỹ, Hàn và Nhật như Ford, Hyundai và Subaru buộc phải làm mới dải sản phẩm. Việc đồng loạt bổ sung các phiên bản mới cấu hình hybrid hoặc nâng cấp công nghệ cao cấp trong năm 2026 có thể coi là động thái chiến lược để các hãng bảo vệ thị phần.

Ford Territory Platinum: Phiên bản cao cấp mới tăng cường công nghệ tiện nghi

Ngày 17/5, Ford Việt Nam hé lộ phiên bản Territory Platinum mới với dòng chữ "Platinum" đặt nổi trên nắp ca-pô. Đây dự kiến là phiên bản cao cấp nhất, xếp trên bản Titanium X và có giá bán ước tính vượt mức 865 triệu đồng của bản Titanium X hiện tại.

Territory bản mới được nhá hàng từ Ford Việt Nam. Ảnh: Ford

Thông tin từ đại lý cho biết phiên bản này chỉ tập trung nâng cấp trang bị, giữ nguyên hệ truyền động với động cơ tăng áp 1.5L công suất 160 mã lực và hộp số tự động 7 cấp.

Titanium X hiện là bản cao cấp nhất của Territory. Ảnh: Đại lý

Người bán cho biết ngoại thất xe thay đổi nhẹ ở thiết kế logo, bộ mâm mới và cản sau sơn đen thể thao. Khoang cabin của Territory Platinum nhận được nhiều nâng cấp đáng chú ý với ghế da màu be thêu chỉ kim cương dập nổi logo phiên bản, đi kèm ốp bệ cửa phát sáng. Hệ thống giải trí sử dụng loa Arkamys được nâng cấp từ 8 loa lên 10 loa, bổ sung thêm loa trung tâm và loa sub.

Yếu tố an toàn được tăng cường khi gói ADAS có thêm tính năng hỗ trợ lái khi tắc đường (TJA) và ga tự động thích ứng (ICA) hoạt động ở dải vận tốc 0-150 km/h.

Hyundai Tucson hybrid: Cấu hình mới có giá trên 1 tỷ đồng?

Các đại lý Hyundai tại Việt Nam đã nhận cọc Tucson phiên bản hybrid lắp ráp trong nước với mức giá tạm tính trên 1 tỷ đồng. Bởi chưa chính thức xuất hiện sau một thời gian dài nhận cọc, mẫu xe này vẫn nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng người dùng.

Tucson hybrid có thể giữ diện mạo giống bản xăng cao cấp. Ảnh: Hyundai

Đối chiếu với thị trường quốc tế, Tucson hybrid sở hữu hệ truyền động gồm máy xăng tăng áp 1.6L kết hợp mô-tơ điện, cho tổng công suất 226 mã lực và đi kèm hộp số tự động 6 cấp. Hệ thống này giúp tối ưu khả năng tiết kiệm nhiên liệu đồng thời mang lại sức kéo mạnh mẽ hơn các phiên bản thuần xăng thông thường.

Hệ thống hybrid có trên Tucson mới. Ảnh: Top Gear

Thiết kế nội ngoại thất của bản hybrid có thể giữ nguyên phong cách góc cạnh đặc trưng, lưới tản nhiệt tích hợp dải đèn LED ẩn và khoang lái trang bị màn hình kép hiện đại. Theo truyền thống các mẫu xe có phiên bản hybrid, phiên bản Tucson hybrid có thể sở hữu danh sách trang bị hiện đại tương tự bản động cơ đốt trong cao cấp nhất hiện nay.

Subaru Forester hybrid: Bản cao cấp nhất có thể có giá ngang phân khúc D?

Sau Crosstrek, Subaru sẽ tiếp tục đưa Forester hybrid về Việt Nam vào nửa cuối năm 2026 dưới dạng nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản để đa dạng hóa dải sản phẩm xe xanh.

Đây là lần đầu tiên Subaru Việt Nam có xe hybrid thuần tự sạc. Ảnh: Motortrend

Khác với công nghệ mild-hybrid trên dòng xe đàn em, Forester sử dụng hệ thống hybrid thuần tự sạc (HEV) với mô-tơ điện 118 mã lực có khả năng vận hành độc lập. Khi kết hợp cùng khối động cơ xăng 2.5L công suất 162 mã lực, xe đạt tổng công suất 194 mã lực, sử dụng hộp số eCVT và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian đối xứng đặc trưng.

Hệ truyền động mới giúp xe giảm 25% lượng tiêu thụ nhiên liệu so với bản thuần xăng, đạt mức trung bình khoảng 5,3 lít/100 km đường hỗn hợp theo thử nghiệm tại Nhật Bản.

Động cơ hybrid mới giảm nhiều lượng nhiên liệu tiêu thụ cho cỗ máy 2.5L của Forester. Ảnh: Motortrend

Tại thị trường quê nhà, tất cả phiên bản hybrid của Forester đều sở hữu trang bị tiêu chuẩn là ổ cắm điện phụ trợ AC 100V với công suất lên tới 1.500W nhằm hỗ trợ vận hành hiệu quả các thiết bị ngoại vi.

Tại Việt Nam, các phiên bản Forester chạy xăng 2.5L hiện hành có giá từ 1,299 đến 1,399 tỷ đồng, do đó cấu hình Forester hybrid sắp tới dự kiến sẽ có mức giá cao hơn.