BMW 3 Series thế hệ mới ra mắt: Thiết kế giống hệt xe điện nhưng khác nền tảng, cặp màn hình siêu lớn, có thể biến từ AWD thành cầu sau

BMW 3 Series thế hệ thứ 8 ra mắt với thiết kế tương đồng i3, nội thất hiện đại và động cơ đốt trong nâng cấp.

BMW 3 Series thế hệ mới ra mắt

Sau hơn 50 năm, 3 Series tiếp tục là một trong những dòng xe quan trọng nhất của BMW. Dù SUV ngày càng phổ biến, mẫu sedan này vẫn được duy trì sang thế hệ thứ 8.

BMW 3 Series thuần xăng thế hệ mới trông giống bản điện i3. Ảnh: BMW

BMW đã giới thiệu i3 thuần điện cách đây 6 tháng. Đến nay, hãng mới trình làng phiên bản 3 Series sử dụng động cơ đốt trong.

Thiết kế 3 Series mới có nhiều điểm tương đồng với i3. Phần đầu xe sử dụng cụm đèn LED ban ngày và lưới tản nhiệt hình quả thận tương tự mẫu xe điện. Lưới tản nhiệt được làm tối màu và có vẻ rộng hơn.

Do sử dụng động cơ đốt trong, cản trước và các khe hút gió phía dưới được thiết kế lớn hơn. So với i3, nắp ca-pô của 3 Series dài và thấp hơn. Hình dạng cửa sổ phía sau cũng được điều chỉnh, trong khi chi tiết Hofmeister Kink đặc trưng vẫn được giữ lại.

Nền tảng cũ trong thiết kế Neue Klasse

3 Series mới vẫn sử dụng phiên bản nâng cấp của kiến trúc CLAR trên thế hệ trước. Trong khi đó, i3 được phát triển trên nền tảng Neue Klasse hoàn toàn mới.

Các phiên bản 330, 330 xDrive và M350 xDrive có cùng kích thước, với chiều dài 4.754 mm, rộng 1.849 mm và cao 1.455 mm. BMW i3 50 xDrive dài 4.759 mm, rộng 1.864 mm và cao 1.480 mm.

Kích thước bản xăng khá tương đồng bản điện. Ảnh: BMW

Dù không sử dụng nền tảng Neue Klasse, 3 Series mới lại được BMW trang bị hàng loạt nâng cấp nội thất lấy cảm hứng từ dòng xe điện này.

Xe có vô-lăng thiết kế mới với các cụm điều khiển cảm ứng lớn và lẫy chuyển số. Màn hình thông tin giải trí 17,9 inch được đặt nghiêng về phía người lái. Hệ thống Panoramic iDrive cũng xuất hiện, trong khi màn hình HUD 3D là trang bị tùy chọn.

Táp-lô được thiết kế lại với vật liệu, vải và hệ thống chiếu sáng mới. Ghế mới là trang bị tiêu chuẩn, nhưng ghế cơ bản không có chức năng điều chỉnh độ rộng tựa lưng và hỗ trợ thắt lưng. Hai tính năng này chỉ có trên ghế đa chức năng tùy chọn.

Nội thất xe lột xác hoàn toàn với thiết kế mới. Ảnh: BMW

Phiên bản mạnh nhất M350 xDrive

M350 xDrive thay thế M340i xDrive và hiện là phiên bản cao nhất của 3 Series sử dụng động cơ đốt trong, trước khi M3 thế hệ mới xuất hiện.

Xe sử dụng động cơ 6 xi-lanh thẳng hàng tăng áp 3.0L, kết hợp hệ thống mild-hybrid 48V. Công suất đạt 437 mã lực, mô-men xoắn cực đại 580 Nm. Sức mạnh được truyền qua hộp số tự động 8 cấp Steptronic và hệ dẫn động 4 bánh xDrive. Xe tăng tốc 0-96 km/h trong 3,9 giây, trước khi đạt tốc độ tối đa 209 km/h. Với lốp thể thao, tốc độ tối đa tăng lên 250 km/h.

Phiên bản M3 chưa xuất hiện và mạnh nhất hiện là M350. Ảnh: BMW

BMW cũng công bố thông số của 330 và 330 xDrive. Hai phiên bản sử dụng động cơ 4 xi-lanh tăng áp 2.0L, cho công suất 255 mã lực tại 4.700-6.500 vòng/phút và mô-men xoắn 400 Nm. Thời gian tăng tốc 0-96 km/h là 5,9 giây.

BMW đồng thời nâng cấp hệ thống khung gầm với hệ thống treo trước dạng thanh chống lò xo liên kết kép, vệt bánh trước và sau rộng hơn cùng các bộ mâm và lốp mới. Hệ thống treo thích ứng là trang bị tùy chọn trên các phiên bản tiêu chuẩn, trong khi M350 xDrive được trang bị tiêu chuẩn hệ thống treo thích ứng M.

Một trong những tính năng đáng chú ý trên M350 xDrive là chế độ Drift Moment. Khi kích hoạt, hệ thống có thể chuyển chiếc sedan từ dẫn động 4 bánh sang dẫn động cầu sau.

Một số hình ảnh tham khảo khác của BMW 3 Series thế hệ mới:

Ảnh: BMW