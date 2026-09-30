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Công an thông báo: 420 chủ phương tiện có biển số sau khẩn trương đến nộp phạt nguội theo Nghị định 168

Hà Giang
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420 trường hợp được cơ quan Công an phát hiện đều vi phạm cùng một lỗi.

Mới đây, Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an TP. Bắc Ninh đã phát thông báo phạt nguội với 420 trường hợp vi phạm về tốc độ, được phát hiện thông qua hệ thống phương tiện thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ. Danh sách được ghi nhận từ ngày 14/9 đến ngày 20/9 trên địa bàn thành phố. 

Danh sách cụ thể như sau:

Nguồn: Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an TP. Bắc Ninh

Tại thông báo này, Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an TP. Bắc Ninh đề nghị các chủ phương tiện, người vi phạm chủ động tra cứu, chấp hành việc xử lý theo quy định. 

Đồng thời, cơ quan Công an khuyến cáo người dân nghiêm chỉnh tuân thủ quy định về tốc độ, chú ý quan sát biển báo giao thông, điều khiển phương tiện an toàn, góp phần phòng ngừa tai nạn và bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn.

Người điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định sẽ bị xử phạt ra sao theo Nghị định 168?

Nghị 168/2024/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 quy định, đối với lỗi điều khiển xe ô tô chạy quá tốc độ quy định từ 5 km/h-dưới 10 km/h sẽ bị xử phạt từ 800.000-1 triệu đồng. Tuy nhiên, lỗi vi phạm này sẽ không bị tạm giữ hay trừ điểm giấy phép lái xe. Đối với hành vi điều khiển xe ô tô chạy quá tốc độ từ 10 km/h-20 km/h, mức phạt sẽ là 4-6 triệu đồng, bị trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Đối với hành vi điều khiển xe ô tô quá tốc độ quy định trên 20 km/h-35 km/h, tài xế bị phạt từ 6-8 triệu đồng và trừ 4 điểm giấy phép lái xe. Xe ô tô vượt quá tốc độ trên 35 km/h sẽ bị xử phạt từ 12-14 triệu đồng và bị trừ 6 điểm giấy phép lái xe.

Trong trường hợp người điều khiển xe ô tô chạy quá tốc độ quy định gây tai nạn giao thông sẽ bị phạt tiền từ 20-22 triệu đồng và bị trừ 10 điểm giấy phép lái xe.

Với xe máy, nếu người điều khiển xe vượt quá tốc độ từ 5-dưới 10 km/h sẽ bị phạt tiền từ 400.000 - 600.000 đồng; vượt quá tốc độ từ 10-20 km/h bị phạt tiền từ 800.000-1 triệu đồng; vượt quá tốc độ trên 20 km/h bị phạt tiền từ 6-8 triệu đồng, bị trừ 4 điểm giấy phép lái xe.

Trong trường hợp người điều khiển xe máy chạy quá tốc độ quy định gây tai nạn giao thông thì bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 14 triệu đồng, đồng thời bị trừ 10 điểm giấy phép lái xe.

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