Black Friday là cao điểm mua sắm tại Việt Nam. Thói quen săn sale của người dùng đã thay đổi, chủ động so sánh giá online, canh voucher và deal livestream để chốt đơn với chi phí tối ưu.

‏Black Friday người Việt thường săn những mặt hàng gì?‏

‏Mùa ‏‏săn sale Black Friday‏‏ năm ngoái ngập tràn khuyến mại ở hầu hết các ngành hàng tiêu dùng. Nhóm hàng công nghệ tạo sức bật lớn khi được các hệ thống bán lẻ trợ giá trả góp và kích cầu mua sắm bằng quà tặng giá trị. ‏

‏Điện thoại, laptop và đồ công nghệ‏

‏Điện thoại, laptop và các thiết bị công nghệ luôn là nhóm ngành hàng hút khách nhất dịp Black Friday. Với giá sản phẩm từ vài trăm đến hàng chục triệu đồng, deal Black Friday lên đến 50%++ giúp tiết kiệm đáng kể chi phí.‏

‏Ở mùa mua sắm năm ngoái, lợi ích của người dùng không chỉ nằm ở giá bán mà còn đến từ các gói trả góp 0%, quà tặng kèm giá trị ưu đãi thanh toán và chính sách trợ giá thu cũ đổi mới.‏

‏Để đầu tư hiệu quả, người mua nên ưu tiên phương châm "chọn máy trước, chờ deal sau" thay vì vội vã chạy theo các biển giảm giá sốc. Việc đối chiếu trước giá bán và nắm chắc điều khoản khuyến mãi đi kèm sẽ giúp bạn biết chính xác khoản chi phí tiết kiệm được là bao nhiêu.‏

‏Thời trang, giày dép và phụ kiện‏

‏Quần áo, giày dép và phụ kiện thời trang luôn tạo nên sức nóng trong dịp Black Friday tại các trung tâm thương mại. Đây là thời điểm lý tưởng để người dùng săn tìm những trang phục đi làm, mua sắm quần áo mới để đón mùa lễ hội cuối năm.‏

‏Điểm cộng lớn của nhóm hàng này là trải nghiệm ướm thử trực tiếp về form dáng, chất liệu và màu sắc thực tế. Đây là một lợi thế lớn mà hình thức mua sắm online khó lòng thay thế.‏

‏Đồ gia dụng, mỹ phẩm‏

‏Bên cạnh mảng điện tử, các mặt hàng đồ gia dụng thông minh và mỹ phẩm làm đẹp cũng ghi nhận sức mua lớn ở đợt Black Friday năm ngoái. Thị trường thời điểm đó chứng kiến làn sóng chi tiêu mạnh mẽ cho các sản phẩm trang trí Giáng sinh, quà tặng và thiết bị phục vụ cho gia đình dịp cận Tết.‏

‏Điều này chứng minh ngày hội mua sắm này ngày càng mở rộng quy mô sang mọi mặt của đời sống thay vì chỉ xoay quanh tủ quần áo hay đồ công nghệ. Người dùng có thể tranh thủ dịp kích cầu này để gom chung nhiều nhu cầu mua sắm nhằm tiết kiệm chi phí vận chuyển và thời gian.‏

‏Người Việt săn sale Black Friday qua kênh nào?‏

‏Dịp Black Friday năm ngoái chứng kiến người tiêu dùng Việt chia đều sự quan tâm cho cả kênh online lẫn offline.

- Cửa hàng trực tiếp‏‏: người mua được cầm máy dùng thử và mang về ngay. Với điện thoại hay laptop, nhiều người vẫn muốn ghé các hệ thống bán lẻ như CellphoneS, để được kỹ thuật viên tư vấn trước khi mua.

- ‏App mobile‏‏: tập trung nhiều voucher nhất. Với flash sale Shopee, voucher Lazada, livestream TikTok Shop, người mua đã quen theo dõi deal suốt cả tuần thay vì chỉ chờ vài khung giờ chớp nhoáng.

- Website‏‏: người mua có thể so sánh cấu hình và giá của nhiều mẫu máy cùng lúc. Dịp Black Friday năm ngoái, nhiều sản phẩm công nghệ trên website CellphoneS giảm đến 50%++, kèm voucher lên đến 2 triệu đồng.‏‏‏

‏Tham khảo lịch săn sale Black Friday 2026 tại CellphoneS‏

‏Black Friday 2026 tại CellphoneS được triển khai với tên gọi Black Fire-Day, kéo dài trong 4 ngày từ 27/11 đến 30/11. Chương trình áp dụng cho nhiều nhóm sản phẩm như điện thoại, laptop, đồng hồ, phụ kiện và đồ gia dụng, với mức giảm được công bố đến 50%++. Người dùng đang có kế hoạch mua thiết bị công nghệ cuối năm có thể theo dõi giai đoạn này để đối chiếu giá cả trước khi quyết định‏

‏Trong thời gian diễn ra chương trình, Flash Sale được mở ở hai khung giờ mỗi ngày, gồm 9h - 11h và 20h - 22h, áp dụng từ 27/11 đến hết 30/11. Việc chia thành hai khung giúp người mua có thêm cơ hội theo dõi sản phẩm quan tâm vào buổi sáng hoặc buổi tối, thay vì phải tập trung săn ưu đãi trong một thời điểm duy nhất.‏

‏Từ thời trang, công nghệ đến gia dụng, Black Friday luôn là dịp mua sắm lý tưởng cho người Việt vào cuối năm. Việc chọn trước sản phẩm và so sánh giá thực tế sẽ giúp bạn sở hữu sản phẩm ưng ý với mức chi phí tối ưu nhất. ‏

‏Nguồn: CellphoneS‏