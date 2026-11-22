Black Friday 2026 sẽ diễn ra vào ngày 27/11, hứa hẹn mang đến hàng loạt chương trình giảm giá hấp dẫn trên nhiều lĩnh vực.

Black Friday (Thứ Sáu đen tối) là một trong những sự kiện mua sắm được mong đợi nhất năm, với hàng loạt ưu đãi hấp dẫn từ các thương hiệu và nhà bán lẻ.

Black Friday diễn ra vào thứ Sáu ngay sau Lễ Tạ ơn (Thanksgiving) tại Mỹ. Do Lễ Tạ ơn rơi vào thứ Năm lần thứ tư của tháng 11 nên Black Friday thường rơi vào khoảng từ ngày 23 đến ngày 29/11 hàng năm. Đây cũng là thời điểm mở đầu cho mùa mua sắm cuối năm tại Mỹ và nhiều quốc gia khác.

Năm 2026, Lễ Tạ ơn rơi vào thứ Năm, ngày 26/11. Vì vậy, Black Friday 2026 sẽ diễn ra vào hôm sau 27/11/2026.

Black Friday 2026 sẽ diễn ra vào ngày 27/11/2026.

Vào dịp Black Friday, các nhà bán lẻ sẽ triển khai chương trình ưu đãi trên cả nền tảng trực tuyến và hệ thống cửa hàng truyền thống. Các nhóm sản phẩm thường được quan tâm gồm: Điện tử, công nghệ (điện thoại, máy tính xách tay, máy tính bảng...); Đồ gia dụng (tủ lạnh, máy giặt, máy hút bụi...); Thời trang (quần áo, giày dép, túi xách, phụ kiện...); Mỹ phẩm (nước hoa, sản phẩm dưỡng da, đồ trang điểm...); Đồ chơi, sản phẩm gia đình (đồ chơi trẻ em, đồ dùng học tập, nội thất...).

Tại Việt Nam, nhiều doanh nghiệp và sàn thương mại điện tử cũng thường tổ chức các chương trình hưởng ứng Black Friday. Người tiêu dùng có thể tiếp cận ưu đãi thông qua website, ứng dụng mua sắm hoặc trực tiếp tại cửa hàng. Tuy nhiên, thời gian và mức giảm giá cụ thể phụ thuộc vào chính sách của từng đơn vị.

Black Friday là ngày hội mua sắm lớn có nguồn gốc từ Mỹ. Sự kiện gắn liền với những chương trình khuyến mại quy mô lớn, trong đó nhiều mặt hàng được giảm giá sâu nhằm thu hút người tiêu dùng.

Có nhiều cách lý giải về nguồn gốc của tên gọi Black Friday. Một giả thuyết cho rằng thuật ngữ này xuất hiện từ tình trạng giao thông đông đúc, hỗn loạn tại các thành phố Mỹ vào ngày sau Lễ Tạ ơn, khi người dân đổ ra đường mua sắm và tham gia các hoạt động cuối tuần.

Vào những năm 1950, tại Philadelphia (Mỹ), người dân địa phương ban đầu gọi ngày sau Lễ Tạ ơn là Big Friday để nói về sự bận rộn của các cửa hàng. Nhưng những người làm việc phải đối mặt với lượng khách đông đúc như cảnh sát, tài xế taxi, hay nhân viên bán lẻ đã bắt đầu dùng Black Friday để mô tả cảm giác mệt mỏi, hỗn loạn.

Black Friday là ngày hội mua sắm lớn có nguồn gốc từ Mỹ. (Ảnh: USAToday)

Khi thuật ngữ Black Friday trở nên phổ biến, báo chí và doanh nghiệp bắt đầu đưa ra lý giải tích cực hơn. Giải thích này dựa trên thói quen kế toán: mực đỏ thường được sử dụng để ghi nhận khoản thua lỗ, trong khi mực đen biểu thị lợi nhuận. Theo đó, Black Friday mang ý nghĩa ngày các cửa hàng “lên đen”, tức có lãi.

Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu cho rằng lời giải thích này không thuyết phục bằng nguồn gốc từ những người lao động Philadelphia phải đối mặt với dòng người mua sắm khổng lồ.

Khi thuật ngữ Black Friday lan rộng ra ngoài Philadelphia, các nhà bán lẻ ngày càng đón nhận nó như một cách để quảng bá các ưu đãi đặc biệt và thu hút khách hàng vào đầu mùa mua sắm Giáng sinh.

Dù có nhiều cách lý giải, Black Friday ngày nay đã trở thành một trong những sự kiện thương mại được người tiêu dùng mong đợi nhất trong năm. Black Friday cũng vượt qua phạm vi nước Mỹ và lan tỏa đến nhiều nơi, trong đó có Việt Nam.