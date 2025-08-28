Bình Tinh ngồi xe sang chục tỷ làm từ thiện, bước xuống bị quây kín đi không nổi

Mới đây, nghệ sĩ Bình Tinh đã có mặt tại Bạc Liêu để hát cho một buổi từ thiện ở chùa cùng đàn anh là nghệ sĩ ưu tú Kim Tiểu Long.



Bình Tinh xuống xe

Được biết, Kim Tiểu Long vừa từ Mỹ về nước và phát tâm từ thiện 10 tấn gạo cho người dân. Để thực hiện buổi từ thiện phát gạo, anh còn tổ chức thêm ca hát phục vụ bà con tại một ngôi chùa.

Bình Tinh là một trong những đàn em thân thiết nhất với Kim Tiểu Long nên ngay khi đàn anh thực hiện buổi phát gạo từ thiện, cô cũng chạy xe từ Sài Gòn tới tận Bạc Liêu để tham gia cùng.

Trước đó, Bình Tinh cũng tham gia nhiều buổi phát gạo từ thiện của Kim Tiểu Long. Cô còn đến tận nơi viếng đám tang của con gái nuôi Kim Tiểu Long là Kim Tiểu Ly.

Ngay khi Bình Tinh mở cửa xe ô tô, mọi người xung quanh đều phải trầm trồ khi thấy nữ nghệ sĩ ngồi trong một chiếc Maybach hạng sang có giá không dưới chục tỷ đồng.

Bình Tinh ăn mặc rất giản dị, nhưng bước tới đâu đều có rất đông người vây quanh tới đó, đa phần là các Youtuber và khán giả hâm mộ. Ai cũng đi theo để quay từng bước của Bình Tinh, cho thấy cô khá nổi tiếng và được lòng khán giả. Nhiều người còn gọi Bình Tinh là "chị Ba".

Và dù bước xuống từ xế hộp chục tỷ nhưng Bình Tinh vẫn phải lội nước lụt để đi được vào chùa. Có những đoạn khó đi tới mức Bình Tinh phải có người đỡ nhưng vẫn cười nói niềm nở. Nữ nghệ sĩ nhận được nhiều lời khen ngợi từ khán giả.

Bình Tinh là nữ nghệ sĩ giàu lòng nhân ái khi thường xuyên làm từ thiện, giúp đỡ mọi người. Nữ nghệ sĩ thường xuyên tự bỏ tiền túi ra giúp đỡ chính những nghệ sĩ, người làm trong đoàn tuồng cổ Huỳnh Long và cả các mảnh đời khó khăn ngoài xã hội. Ví dụ như gửi tiền hàng tháng để giúp đỡ thầy mình là nghệ sĩ ưu tú Bạch Long, thường xuyên giúp đỡ sân khấu nghệ sĩ ưu tú Minh Nhí. Cô cũng mới giúp sức lo liệu đám tang chu toàn cho nghệ sĩ Bắc Hải...

Hiện tại, ngoài đi diễn, Bình Tinh còn kinh doanh, bán hàng online để có tiền duy trì đoàn tuồng cổ Huỳnh Long và giúp đỡ mọi người. Cô kinh doanh khá phát đạt.