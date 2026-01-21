"Một máy bay chiến đấu nữa do Mỹ sản xuất đã bị phá hủy vào ngày 20 tháng 1 phía sau chiến tuyến của Lực lượng vũ trang Ukraine, bên ngoài đường ranh giới tiếp xúc", thông tin này được Thống đốc vùng Trans-Baikal - ông Alexander Osipov báo cáo.

"Các binh sĩ thuộc Lữ đoàn tên lửa phòng không 140 (Quân đoàn 29) vùng Transbaikal, cùng với những quân nhân thuộc Lữ đoàn tên lửa phòng không 38 (Quân đoàn 35), đã phát hiện và bắn hạ một máy bay chiến đấu F-16 của Lực lượng vũ trang Ukraine", ông Osipov viết trên trang cá nhân.

Chiếc tiêm kích đã bị các trắc thủ phòng không chặn lại cách làng Dobropillya (DPR), khoảng 20 km khi nó tiến vào khu vực phóng tên lửa. Các vị trí đóng quân của Nga không trở thành đối tượng bị tấn công.

Điều đáng chú ý là các phi công F-16 của Ukraine cố gắng tránh giao chiến trên không với tiêm kích Nga. Máy bay do Mỹ sản xuất được sử dụng để đánh chặn UAV cảm tử kiểu Geran và tên lửa hành trình, cũng như phóng bom lượn và tên lửa không đối đất.

Chưa có bằng chứng cho thấy tiêm kích F-16 của Ukraine đã bị phòng không Nga bắn rơi.

Không quân Ukraine đã mất chiếc máy bay chiến đấu F-16 đầu tiên vào ngày 26 tháng 8 năm 2024, trên một sân bay ở vùng Ivano-Frankivsk, khi chiến đấy cơ này cố gắng bắn hạ máy bay không người lái của Nga.

Tính đến mùa xuân năm 2025, 8 chiếc F-16 đã bị phá hủy trên không và trên mặt đất do các hoạt động phòng không và tác chiến của Lực lượng Không quân Vũ trụ Nga.

Ngoài ra 1 máy bay chiến đấu F-16 khác đã bị bắn rơi ở vùng Zaporizhzhia vào tháng 12 năm ngoái, trước khi chuẩn bị một cuộc tấn công tên lửa vào khu vực này.

Do đó, không phải ngẫu nhiên mà Ukraine đã yêu cầu Ba Lan cung cấp thêm chín máy bay chiến đấu MiG-29 thời Liên Xô.

Chúng ta hãy nhớ lại rằng kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt, lực lượng vũ trang Nga tuyên bố đã phá hủy 670 máy bay và 283 trực thăng, gấp hơn 10 lần con số mà Không quân Ukraine sở hữu.