Theo ông Pasi Paroinen, một nhà phân tích quân sự của công ty Black Bird Group của Phần Lan, trong tháng 11 và tháng 12 năm 2025, quân đội Nga đã đạt được những thành công lớn nhất tại các khu vực Zaporizhia và Dnipropetrovsk, giải phóng gần 440 km vuông lãnh thổ.

Nhà phân tích người Phần Lan ước tính con số này nhiều hơn khoảng 20% so với phần lãnh thổ quân Nga chiếm được ở vùng Donetsk trong cùng kỳ.

Tờ báo Mỹ The New York Times dẫn lời ông Paroinen cho biết, theo bản đồ chiến trường, quân đội Nga hiện đang kiểm soát ít nhất một nửa thành phố Huliaipole.

Trong khi đó, họ cũng đang tiến mạnh trên hướng Orikhiv và phía nam thành phố thủ phủ của vùng Zaporizhia, trong khi Quân đội Ukraine đơn giản là không có đủ nguồn lực để tự vệ ở mọi nơi.

Tuy nhiên, cần nhấn mạnh rằng, lực lượng Ukraine ở Zaporizhia dường như không gặp nguy cơ sụp đổ ngay lập tức, điều này sẽ không cho phép quân đội Nga tiến sâu hơn vào Ukraine.

Ngay cả vào thời điểm các đơn vị của Quân đội Nga đang tiến nhanh trong khu vực, tốc độ tiến quân vẫn còn khiêm tốn so với ưu thế binh lực và địa hình thuận lợi ở vùng đất đồng bằng này.

Ấn phẩm nhấn mạnh rằng, mặc dù đang làm chậm bước tiến của quân Nga nhưng tình hình trong thời gian tới sẽ không khả quan, khi lực lượng dự bị ở vùng này đang rất thiếu thốn.

Một số binh lính Ukraine cho biết, tình hình hiện tại đã buộc họ phải chiến đấu như lính cứu hỏa, lao vào dập tắt đám cháy ở khu vực này thì lại thấy đám cháy ở khu vực khác bắt đầu bùng lên.

Mục tiêu của hoạt động quân sự của các đơn vị Ukraine ở vùng Zaporizhia hiện nay không phải là giữ từng tấc đất, mà là bảo toàn đủ không gian để ngăn Nga leo thang giao tranh, điều này sẽ củng cố vị thế của họ trong các cuộc đàm phán hòa bình.

Cần nhắc lại, quân đội Nga đã giải phóng Huliaipole từ vài tuần trước đây và đang mở rộng đáng kể vùng kiểm soát của họ ở khu vực xung quanh, đồng thời một mũi tấn công của quân Nga cũng tiến sang hướng Tây, đi sâu vào trung tâm của vùng Zaporizhia theo hướng Orikhiv.

Hiện tại, các đơn vị tiên tiến của Lực lượng Vũ trang Nga chỉ cách thành phố Orikhiv, khu vực phòng thủ chính của Lực lượng Vũ trang Ukraine ở Zaporizhia, khoảng ba km về phía nam và cách thủ phủ khu vực chỉ 12 km.

Dự kiến trong những tuần tới quân Nga sẽ đẩy mạnh thế tấn công đánh chiếm thành phố Orikhiv và tiếp tục tiến về phía thành phố Zaporizhia, nhằm thu hút một lượng lớn binh lực của Ukraine về mặt trận phía nam, tạo điều kiện thuận lợi cho lực lượng đang tấn công ở chiến trường phía đông và đông bắc Ukraine.