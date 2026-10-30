BIGBANG thi nhau bày tỏ xem ai là người yêu Việt Nam hơn!

Đến thời điểm này, người hâm mộ có thể khẳng định rằng: BIGBANG cực kỳ lụy Việt Nam!

Ngày 29/10, BIGBANG đồng loạt đăng tải video recap hai đêm diễn tại SVĐ Mỹ Đình, Hà Nội. Đã hơn 5 ngày kể từ khoảnh khắc hội ngộ V.I.P Việt Nam, G-Dragon, Taeyang và Daesung vẫn liên tục nhắc lại những kỷ niệm đáng nhớ, cho thấy tình cảm đặc biệt dành cho khán giả Việt sau concert kỷ niệm 20 năm hoạt động.

Video khoảnh khắc đáng nhớ của G-Dragon và BIGBANG trên kênh FAM

Mở đầu video là khoảnh khắc G-Dragon nói tiếng Việt và cầm cờ BIGBANG

Trên tài khoản cập nhật thông tin lịch trình FAM, những khoảnh khắc của BIGBANG, G-Dragon và người hâm mộ Việt Nam tại concert được tổng hợp trong một video đầy cảm xúc. Đáng chú ý, câu nói tiếng Việt “Tôi yêu các bạn” của G-Dragon được đặt ngay đầu video. Trưởng nhóm BIGBANG đăng lại video này lên Instagram cá nhân, một lần nữa gửi lời yêu thương đến V.I.P Việt Nam.

Video recap của Taeyang

Taeyang gây thương nhớ

Taeyang không hề kém cạnh. Trong video recap của mình, khoảnh khắc Taeyang cảm thán “Đây là show diễn tuyệt vời nhất” được nhắc lại. Bên cạnh đó, Taeyang còn liên tục đăng tải hình ảnh tại concert Mỹ Đình, đồng thời tương tác với người hâm mộ Việt Nam dưới phần bình luận. Từ những lời nhắn ngắn gọn đến bình luận “pho” (phở), nam ca sĩ khiến fan thích thú khi không ngừng thể hiện sự hào hứng với Việt Nam và văn hóa ẩm thực nơi đây.

Liên tục tương tác với chữ "pho" (phở) - ảnh: Đài Phát Thanh.

Taeyang và loạt ảnh mới siêu bảnh

Trong khi đó, Daesung - thành viên ít sử dụng mạng xã hội nhất BIGBANG cũng đăng tải clip recap những khoảnh khắc đáng nhớ tại Hà Nội. Đặc biệt, video của Daesung không chỉ lưu giữ hình ảnh sân khấu mà còn có những chia sẻ trực tiếp về tình cảm anh dành cho khán giả Việt Nam.

Daesung và video bày tỏ tình cảm với fan Việt

Daesung là người tâm sự nhiều nhất

Nam ca sĩ bộc bạch: “Đã 20 năm rồi chúng mình mới có dịp đến Hà Nội. Thời tiết hôm nay có thế nào đi nữa cũng không sánh bằng ngọn lửa nhiệt huyết và sự cổ vũ cuồng nhiệt từ các bạn, khiến sân khấu này còn nóng hơn rất nhiều. Dù diễn ra trong 2 ngày nhưng bọn mình vẫn thấy tiếc nuối vì trôi qua nhanh quá, quả thực là một concert tuyệt vời tại Hà Nội.

Mong rằng với những kỷ niệm đẹp đẽ tại Hà Nội lần này, các thành viên sẽ có cơ hội quay lại đây thường xuyên hơn và tạo nên nhiều buổi biểu diễn đáng nhớ khác trong tương lai.”

G-Dragon và khoảnh khắc nhìn fan Việt lưu luyến không rời dù show đã kết thúc

Nếu G-Dragon khiến người hâm mộ rung động bằng câu nói tiếng Việt, Taeyang liên tục tương tác bằng những hành động đáng yêu, thì Daesung lại dành nhiều lời tâm sự để nói về hai đêm diễn. Mỗi người một cách thể hiện, nhưng cả ba đều đang cùng nhắc lại những kỷ niệm tại Hà Nội sau khi concert khép lại. BIGBANG xả video cùng lúc, thi nhau chứng minh xem ai là người yêu fan Việt nhiều hơn.

Đến thời điểm hiện tại, V.I.P Việt Nam có thêm lý do để tự hào về tình cảm mà BIGBANG dành cho mình. Hai đêm diễn tại Mỹ Đình đã kết thúc, nhưng những lời yêu thương, hình ảnh và video được các thành viên liên tục chia sẻ khiến dư âm concert vẫn chưa hạ nhiệt. Với người hâm mộ, cảm giác BIGBANG vẫn còn lưu luyến Việt Nam sau nhiều ngày chính là điều đáng trân trọng nhất.

Đã đến lúc khẳng định được BIGBANG cực kỳ "lụy" Việt Nam

Đáng chú ý, chia sẻ của Daesung về mong muốn các thành viên có thể quay lại Hà Nội thường xuyên hơn cũng khiến người hâm mộ thêm kỳ vọng vào một lần tái ngộ trong tương lai. Giữa lúc V.I.P vẫn chưa hết nhớ hai đêm diễn lịch sử, câu chuyện BIGBANG trở lại Việt Nam để tổ chức concert encore tiếp tục là điều được mong chờ. Chưa có xác nhận chính thức về kế hoạch này, nhưng nếu nhìn vào cách cả ba thành viên liên tục nhắc lại Hà Nội, có thể hiểu vì sao người hâm mộ đang nuôi hy vọng: BIGBANG dường như vẫn chưa muốn nói lời tạm biệt Việt Nam.