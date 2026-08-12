Lượng điện bất thường trong 1 căn biệt thự đã khiến cảnh sát Trung Quốc chú ý, qua đó phát hiện hành vi gian lận điện trong suốt 7 năm của chủ nhà.

Vào năm 2020, Đồn cảnh sát Hàng Đầu thuộc Công an quận Phố Đông, Thượng Hải, Trung Quốc, từng phối hợp với Công ty Điện lực Phố Đông triển khai đợt kiểm tra, xử lý hành vi trộm cắp điện trên địa bàn.

Trong quá trình rà soát, lực lượng chức năng phát hiện một căn biệt thự trên đường Hàng Hạc có lượng điện tiêu thụ thấp bất thường. Theo ghi nhận, căn biệt thự có 3 tầng, rộng 200m2, vẫn có người sinh sống thường xuyên. Đặc biêt, hầu như phòng nào cũng được trang bị điều hòa và nhiều thiết bị điện gia dụng khác.

Nhân viên ngành điện cho biết, với một căn biệt thự 3 tầng có mức độ trang bị tương đương, tiền điện trung bình khoảng 2.000 NDT/tháng (hơn 7 triệu đồng).

Trong khi đó, dù gia đình này mở điều hòa cả ngày và dùng nhiều thiết bị điện tử khác, hóa đơn điện hàng tháng cũng chỉ khoảng 300 NDT (hơn 1,1 triệu đồng). Mức chênh lệch quá lớn này khiến cơ quan chức năng Thượng Hải nghi ngờ công tơ điện đã bị can thiệp.

Khi mở tủ điện của căn biệt thự, nhân viên điện lực lập tức phát hiện dấu hiệu bất thường: giấy niêm phong trên công tơ đã bị tác động. Sau khi tháo công tơ để kiểm tra bên trong, họ phát hiện một thiết bị "tiết kiệm điện" nhỏ được lắp thêm trái phép. Đây được xác định là nguyên nhân khiến lượng điện ghi nhận trên công tơ thấp hơn thực tế.

Tại cơ quan công an, nghi phạm họ Ngô khai rằng trước đó có người của một công ty tiết kiệm năng lượng đến tận nhà chào bán thiết bị. Cho rằng căn biệt thự có diện tích lớn, gia đình sử dụng nhiều thiết bị điện nên nếu lắp thiết bị này có thể giảm đáng kể tiền điện, anh ta đã bỏ ra vài trăm NDT để mua và lắp đặt.

Theo cảnh sát địa phương, việc người đàn ông này tự ý mở và sửa đổi công tơ điện không chỉ là hành vi vi phạm quy định sử dụng điện mà còn bị xác định là hành vi trộm cắp tài nguyên điện của Nhà nước, có thể cấu thành tội trộm cắp theo pháp luật Trung Quốc.

Cảnh sát Thẩm Gia Bảo thuộc Đồn cảnh sát Hàng Đầu cho biết, theo lời khai của chủ nhà họ Ngô và kết quả kiểm tra chuyên môn của công ty điện lực, công tơ của căn biệt thự đã bị mở niêm phong từ năm 2013. Dựa trên kết quả giám định và tính toán lượng điện thực tế bị gian lận, cơ quan điện lực xác định trong khoảng 7 năm, đối tượng họ Ngô đã trộm lượng điện có tổng giá trị khoảng 130.000 NDT (hơn 502 triệu đồng).

Sau khi bị phát hiện, đối tượng họ Ngô bị cơ quan công an quận Phố Đông tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi trộm cắp điện và xử lý theo quy định của pháp luật Trung Quốc.

Cơ quan chức năng Trung Quốc cũng khuyến cáo người dân không nên tự ý can thiệp, sửa chữa công tơ điện hoặc sử dụng các thiết bị được quảng cáo là “tiết kiệm điện” chưa được kiểm chứng. Những thủ thuật tưởng giúp giảm hóa đơn trong ngắn hạn có thể dẫn đến hậu quả pháp lý nghiêm trọng nếu xâm phạm hệ thống đo đếm điện năng.

(Theo Sina)