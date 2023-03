Biết lý do chồng đặt tên con mà không hỏi ý kiến vợ, tôi bật khóc vì xúc động

Tôi không được may mắn như mọi người khi bị tật nguyền ở một bên chân. Dáng đi của tôi khập khiễng, cũng không thể đi nhanh hay chạy nhảy. Hồi bé, thấy các bạn được vô tư đùa giỡn, chạy khắp nơi mà tôi buồn xo.

Có lẽ vì khiếm khuyết về ngoại hình nên tôi luôn mặc cảm, tự ti. Bố tôi nghiện rượu, về nhà thường hay đánh mắng mẹ con tôi trong cơn say xỉn. Gia đình không hạnh phúc, bản thân cũng chẳng đẹp đẽ gì cảng khiến tôi co mình lại, không dám tiếp xúc với ai.

Học hết lớp 12, tôi xin đi làm công nhân đông lạnh. Tôi gặp chồng mình ở đây. Anh cũng chỉ là công nhân thôi nhưng cách ứng xử rất tế nhị, văn minh. Anh không chê bai về ngoại hình của tôi, ngược lại còn hay giúp đỡ tôi bưng bê những rổ tôm nặng trịch. Khi tan làm, anh còn dắt xe giúp hay đôi khi là mua cho tôi hộp sữa, cái bánh. Sự quan tâm nhẹ nhàng của anh khiến tôi rung động rồi thầm yêu anh lúc nào không hay.

Tôi vẫn giấu kín tình yêu đơn phương ấy suốt cả năm trời. Ngày tất niên công ty, Minh bỗng tỏ tình với tôi. Tôi ngượng ngùng hỏi anh không chê bai ngoại hình của tôi hay sao? Minh ôm tôi vào lòng, nhẹ nhàng nói thích tôi vì tôi lương thiện, không ganh đua với người khác và không quan tâm lắm đến ngoại hình.

Chúng tôi nhanh chóng tổ chức đám cưới. Tôi đã từng lo sợ mình sẽ bị nhà chồng ghét bỏ. Bởi tôi ám ảnh sự cãi vã, lời qua tiếng lại, tiếng đập đồ đạc từ chính gia đình mình. Nhưng trái ngược với suy nghĩ của tôi, nhà chồng ai cũng thương yêu, bảo bọc tôi.

Tôi có bầu, mẹ chồng còn khuyên tôi nghỉ làm để dưỡng thai. Bà cũng không cho tôi làm việc nhà, suốt ngày tôi chỉ ăn ngủ rồi đi dạo cho dễ sinh. Khi con ra đời, câu đầu tiên tôi hỏi bác sĩ là: "Bé có bị tật nguyền giống tôi không?". Bác sĩ bảo không, gánh nặng trong trái tim tôi cũng được gỡ xuống. Tôi ôm lấy con, cảm thấy hạnh phúc vô bờ.

Hôm qua, chồng đi làm giấy khai sinh cho con mà không báo với tôi. Tôi hỏi sao anh không hỏi qua ý kiến của tôi mà tự ý đặt tên cho con vậy? Tôi đã ấp ủ những cái tên rất hay cho con mà cuối cùng cái tên của chồng đặt lại chẳng trùng với cái tên nào trong đầu tôi cả.

Chồng tôi âu yếm bế con, bảo tôi cứ ký vào mẫu khai để anh còn nộp cho kịp. Anh đặt tên con là An Nhiên với hi vọng con có một đời bình an, hạnh phúc. Và anh cũng sẽ dành cả cuộc đời để đem lại cuộc sống an yên nhất cho tôi, sẽ bù đắp những đau khổ, thiệt thòi mà tôi đã phải gánh chịu.

Nghe chồng giải thích ý nghĩa tên con, tôi cúi mặt, nước mắt âm thầm rơi vì quá xúc động. Thật may mắn khi tôi đã lấy được người đàn ông yêu mình, trân quý mình. Tôi kí vào mẫu đơn trong hạnh phúc. Tên của con cũng là ước nguyện cả đời của chồng mình, tôi còn trông mong điều gì hơn thế. Chỉ cầu mong vợ chồng tôi mãi mãi bình yên, hạnh phúc là quá mãn nguyện rồi.