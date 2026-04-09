Theo thông tin từ báo chí địa phương Trung Quốc, ngày 14/5/2020, Công an đồn Tân Điếm (Phúc Châu, tỉnh Phúc Kiến) nhận được cuộc gọi trình báo từ nhân viên một chi nhánh ngân hàng về một trường hợp có dấu hiệu lừa đảo.

Cụ thể, một khách hàng họ Trần đến chi nhánh ngân hàng để thực hiện giao dịch chuyển khoản 6.000 NDT (khoảng 23 triệu đồng). Do gặp khó khăn trong việc điền thông tin, ông được nhân viên hỗ trợ viết phiếu chuyển tiền. Trong quá trình đó, ông Trần mở WeChat để cung cấp tài khoản người nhận.

Tuy nhiên, khi kiểm tra, nhân viên ngân hàng phát hiện tài khoản WeChat này đã bị tới 500.000 lượt người đánh dấu là lừa đảo. Nhận thấy dấu hiệu bất thường, họ lập tức dừng giao dịch và khuyên ông Trần không nên chuyển tiền.

Dù vậy, người đàn ông này vẫn kiên quyết thực hiện giao dịch. Trước tình huống đó, nhân viên ngân hàng buộc phải gọi công an đến hiện trường.

Làm việc với lực lượng chức năng, ông Trần cho biết số tiền trên được dùng để mua sản phẩm chăm sóc sức khỏe nam giới từ một người bán hàng qua mạng.

Công an sau đó đã liên hệ với vợ và con trai của ông. Người vợ cho biết bà hoàn toàn biết việc chồng mình có ý định chuyển tiền, thậm chí đã nhiều lần khuyên can nhưng không có kết quả. Do cho rằng tài khoản ngân hàng của chồng chỉ có vài trăm nhân dân tệ, bà quyết định không can thiệp thêm. “Cứ để ông ấy bị lừa một lần cho nhớ”, người phụ nữ nói.

Tuy nhiên, kết quả kiểm tra tại chỗ khiến tất cả bất ngờ. Tài khoản ngân hàng của ông Trần không chỉ có vài trăm NDT như vợ ông nghĩ, mà lên tới hơn 400.000 NDT (khoảng 1,5 tỷ đồng).

Sau khi được thông báo, người vợ lập tức có mặt tại ngân hàng. Qua xác minh, số tiền này là khoản đền bù giải tỏa mặt bằng mà anh trai ông Trần mới chuyển vào tài khoản, nhưng ông không hề nói với gia đình.

Trước sự thuyết phục của công an và gia đình, ông Trần cuối cùng đã đồng ý chuyển toàn bộ hơn 400.000 NDT (khoảng 1,5 tỷ đồng) sang tài khoản của vợ để đảm bảo an toàn.

Nguồn: Toutiao