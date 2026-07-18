Biên phòng Lai Châu gấp rút điều lực lượng chi viện Mường Than và Than Uyên

Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu điều động 32 cán bộ, chiến sĩ cùng 3 phương tiện (1 xe chỉ huy, 1 xe cứu thương và 1 xe 29 chỗ) khẩn trương cơ động đến địa bàn hai xã Mường Than và Than Uyên.
Tại hai xã, lực lượng của đơn vị sẽ phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm người mất tích, hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả mưa lũ, sạt lở đất .
Giao nhiệm vụ cho 32 cán bộ, chiến sĩ, Đại tá Lê Công Thành - Phó Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu, yêu cầu các cán bộ, chiến sĩ phát huy tinh thần trách nhiệm, khẩn trương tiếp cận địa bàn; chủ động phối hợp chặt chẽ, khoa học với chính quyền địa phương và các lực lượng, triển khai hiệu quả công tác tìm kiếm cứu nạn, hỗ trợ nhân dân, đồng thời bảo đảm tuyệt đối an toàn về người và phương tiện trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.
Cùng đó, các tổ công tác phải thường xuyên nắm chắc diễn biến thời tiết, đánh giá nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất để bố trí lực lượng, phương tiện phù hợp; chấp hành nghiêm kỷ luật, mệnh lệnh của người chỉ huy; giữ gìn phẩm chất, hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ trong quá trình giúp đỡ nhân dân.
Theo thông tin của Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu, mưa lớn đã gây sạt lở, ngập úng tại nhiều khu dân cư. Riêng tại xã Than Uyên, hàng chục ngôi nhà bị ảnh hưởng, nhiều nhà bị sạt lở, đổ tường, nước tràn vào làm hư hỏng tài sản. Tại nhiều khu vực, bùn đất phủ kín sân, nhà dân; một số tuyến đường bị chia cắt cục bộ, gây khó khăn cho việc tiếp cận hiện trường và triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn.