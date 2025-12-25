Biến lớn ở Ukraine, Nga buộc lui quân – Moscow phản đòn hạ sát loạt chỉ huy Kiev, ông Putin khép chặt “bẫy”

Biến lớn ở Ukraine, Nga buộc lui quân

Đài TST (Nga) đưa tin, chiến sự tại Ukraine trong 24 giờ qua đã xuất hiện những biến động lớn, đặc biệt tại các khu vực Kupyansk và Pokrovsk, nơi phía Ukraine đồng loạt mở các đợt phản công quy mô đáng kể.

Diễn biến này khiến cục diện trên một số hướng then chốt thay đổi rõ rệt và buộc quân đội Nga phải điều chỉnh thế trận, trong đó có việc rút khỏi một số vị trí đã kiểm soát trước đó.

Tại Kupyansk, các lực lượng Ukraine đã phát động một cuộc phản công quy mô lớn và giành được quyền kiểm soát nhà máy sữa – đồ hộp, vị trí hậu cần then chốt trong khu vực.

Diễn biến này khiến việc giữ toàn bộ phần hữu ngạn thành phố trở nên cực kỳ mong manh. Việc mất vị trí này khiến tuyến tiếp tế cuối cùng của các lực lượng Nga ở bờ phải sông Oskol bị cắt đứt, làm suy giảm nghiêm trọng khả năng duy trì hiện diện tại khu vực.

Nga buộc phải điều chỉnh thế trận ở Kupyansk. Ảnh: TST

Theo blogger quân sự Yuri Podolyaka, đây là khu vực cuối cùng còn cho phép duy trì hậu cần cho các đơn vị Nga ở bờ tây sông Oskol.

Sau khi nhà máy bị mất, tuyến tiếp tế này gần như bị cắt đứt hoàn toàn. Ông cho biết các lực lượng Nga đã rút khỏi toàn bộ "vùng xám" ở bờ phải sông Oskol và bày tỏ nghi ngờ khả năng giữ được phần phía đông Kupyansk.

Trong khi đó, kênh tin tức "Two Majors" (Nga) đưa ra đánh giá thận trọng hơn, cho rằng nhiều người đã vội vàng coi Kupyansk là "đã mất", trong khi thực tế thành phố này chưa từng được kiểm soát hoàn toàn.

Vấn đề cốt lõi hiện nay, theo kênh này, là bảo đảm tiếp tế cho cụm lực lượng Nga ở bờ phải sông Oskol trong bối cảnh Ukraine tập trung quân mạnh trên hướng Kupyansk và tình hình chiến thuật đang được hai bên giằng co quyết liệt.

Diễn biến rút lui tại Kupyansk diễn ra trong bối cảnh Ukraine tập trung lực lượng đáng kể cho hướng này, đồng thời tìm cách tận dụng quãng giãn nhịp trên các mặt trận khác. Một số đánh giá cho rằng tình hình hiện nay phản ánh khó khăn thực tế về hậu cần và khả năng cơ động của các lực lượng Nga tại khu vực, hơn là sự sụp đổ hoàn toàn của phòng tuyến.

Trong khi Kupyansk trở thành điểm nóng của những biến động bất lợi, mặt trận Pokrovsk cũng chứng kiến dấu hiệu leo thang mới. Sau vài ngày tương đối lắng dịu, hoạt động quân sự của cả hai bên đang gia tăng.

Nga tìm cách mở rộng đà tiến về phía tây, trong khi Ukraine củng cố các tuyến phòng thủ mới ngoài cửa ngõ thành phố, cho thấy khả năng Pokrovsk sẽ trở thành tâm điểm giao tranh tiếp theo.

Quân đội Nga tuyên bố hạ sát loạt chỉ huy Ukraine ở Sumy. Ảnh: TST

Nga phản công, hạ sát loạt chỉ huy Ukraine ở Sumy

Đáng lưu ý, ngay sau những diễn biến bất lợi tại Kupyansk, quân đội Nga đã triển khai các đòn phản công ở những khu vực khác như Chernihiv và Sumy.

Các đòn đánh này được giới phân tích nhìn nhận là nhằm làm gián đoạn hậu cần, hạn chế khả năng điều quân của Ukraine, đồng thời phân tán sức ép khỏi những khu vực Nga đang gặp khó khăn.

Hãng thông tấn TASS (Nga) ngày 25/12 cho biết, quân đội Nga đã loại khỏi vòng chiến đấu loạt chỉ huy Ukraine tại Pavlovka, tỉnh Sumy.

"Trên hướng Sumy, không quân và pháo binh Nga đã tiến hành các đòn tấn công nhằm vào những mục tiêu đã được xác định tại các khu vực Ryzhivka và Pavlovka.

Vị trí của Lữ đoàn Phòng vệ Lãnh thổ độc lập số 103 ở khu vực Pavlovka cũng bị tấn công. Tổn thất lớn về quân số của lữ đoàn này đã được xác nhận, trong đó có loạt chỉ huy Ukraine bị loại khỏi vòng chiến đấu" – Nguồn tin của TASS nêu rõ.

Trước đó, TASS cho biết, lực lượng vũ trang Ukraine đang gặp phải các vấn đề về hậu cần tại Sumy. Các đơn vị tác chiến của họ không thể sử dụng hiệu quả trang thiết bị quân sự, do Nga triển khai với tuần suất cao máy bay không người lái (UAV).

Tại tỉnh Kharkiv, các lực lượng Nga giao chiến trên một mặt trận rộng từ Staritsa đến Vilcha, trong khi phía Ukraine buộc phải rút lui về phía nam.

Ở hướng Konstantinovka, các đơn vị xung kích Nga cũng hoạt động tích cực, đã tiến sâu vào khu vực đô thị của thành phố và gây sức ép lớn lên hai cánh của đối phương.

Ở phía nam, tại tỉnh Zaporizhzhia, các lực lượng Nga tiếp tục gây sức ép tại Primorskoye và Stepnogorsk, đồng thời tiến sát khu vực Lukyanovskoye. Trên hướng Dnipropetrovsk, hoạt động quân sự được ghi nhận còn diễn ra sôi động hơn.

"Theo báo cáo, Cụm quân "Vostok" của Nga tiếp tục thể hiện hiệu quả cao: tại khu vực tiếp giáp giữa tỉnh Zaporizhzhia và Dnipropetrovsk, một khu phòng thủ của Ukraine cùng điểm dân cư nhỏ Zarechnoye (thuộc Zaporizhzhia) đã bị kiểm soát.

Một đoạn đường nối Bratskoye và Ternovatoye cũng đã được kiểm soát, trong khi đầu cầu ở bờ tây sông Gaitchur đang được mở rộng. Trong điều kiện các cuộc phản công liên tục trên toàn tuyến, giao tranh giành Gulyaypole vẫn đang diễn ra" - kênh "Two Majors" cho biết.

Chiến dịch mùa đông được đánh giá là đầy thách thức, không hề dễ dàng, song đang diễn ra với nhịp độ rất cao và cường độ ngày càng gia tăng.

Chiếc bẫy mà ông Putin đưa ra đang "khép chặt". Ảnh: TST

Ông Putin "khép chặt chiếc bẫy" với phương Tây

Chuỗi diễn biến trên cho thấy xung đột Ukraine đang bước sang một giai đoạn mới, trong đó các đòn phản công, phản kích và tấn công chính xác vào hệ thống chỉ huy được triển khai song song, nhằm làm suy kiệt không chỉ năng lực tác chiến trước mắt mà cả khả năng duy trì chiến tranh lâu dài của đối phương.

Khi chiến sự lan rộng trên nhiều hướng, từ Kupyansk, Pokrovsk cho tới Sumy, Kharkiv và Zaporizhzhia, cục diện không còn thuần túy là cuộc giằng co lãnh thổ, mà ngày càng mang dáng dấp của một cuộc chiến tiêu hao toàn diện.

Trong một bài bình luận đăng trên The Spectator, nhà báo Sean Thomas cho rằng chính trong bối cảnh chiến tranh kéo dài này, phương Tây – đặc biệt là châu Âu – đang dần rơi vào một "chiếc bẫy" mang tính chiến lược mà ông Putin đã kiên trì tạo dựng.

Theo tác giả, đây không chỉ là chiếc bẫy quân sự trên chiến trường Ukraine, mà còn là bẫy về nguồn lực, nhân lực và sự bền vững xã hội ở hậu phương.

Thomas lập luận rằng, trong khi Nga chuẩn bị cho một cuộc đối đầu dài hạn với trọng tâm là duy trì sức chịu đựng của nền kinh tế, quân đội và xã hội, thì phương Tây lại bước vào giai đoạn leo thang với những mâu thuẫn nội tại ngày càng rõ.

Việc liên tục gia tăng viện trợ, mở rộng hỗ trợ quân sự và bàn thảo các kịch bản can dự sâu hơn khiến châu Âu phải đối mặt với bài toán khó: ai sẽ là lực lượng gánh vác cuộc chiến nếu xung đột tiếp tục kéo dài?

Theo phân tích này, Nga không cần phải giành thắng lợi nhanh chóng trên mọi mặt trận. Thay vào đó, việc duy trì áp lực quân sự liên tục, buộc Ukraine phải phản công và phương Tây phải đáp trả bằng nguồn lực ngày càng lớn, đang dần đẩy các nước châu Âu vào thế căng thẳng về ngân sách quốc phòng, hậu cần và nhân lực.

Trong khi đó, mỗi đợt leo thang mới lại làm lộ rõ những giới hạn về mức độ sẵn sàng của xã hội phương Tây cho một cuộc chiến tiêu hao.

Có thể nói, Nga đang tìm cách kéo xung đột vào quỹ đạo mà ở đó, đối thủ không bị đánh bại ngay lập tức trên chiến trường, nhưng dần bị bào mòn bởi chính những gánh nặng chính trị, kinh tế và xã hội do cuộc chiến kéo dài tạo ra.