Ukraine xác nhận rút quân, pháo đài sụp đổ - Ông Putin nhận báo cáo nóng, thêm tin sốc về 10.000 quân Kiev

Ukraine thừa nhận mất Siversk, nhận tin sốc về 10.000 quân

Đài TST ngày 24/12 đưa tin, Ukraine đã chính thức thừa nhận việc quân đội Nga kiểm soát Siversk (DNR), Kiev rút quân.

Tình hình tại khu vực này được đánh giá là đặc biệt nghiêm trọng đối với Kiev: từ Siversk tới Slavyansk chỉ còn khoảng 30 km. Trên các kênh truyền thông Ukraine, khu vực này đã được gọi thẳng là "hướng Slavyansk".

"Lực lượng vũ trang Ukraine đã chính thức thừa nhận mất Siversk và rút quân. Với đà này, có lẽ họ cũng sớm ngừng chuyện 'giữ Mirnograd trên Internet'" - kênh "Voennaya Khronika" cho hay.

Trong khi đó, tại hướng Sumy, Ukraine đang chật vật giữ tuyến. Suốt mùa thu, Kiev nhiều lần tìm cách đẩy lực lượng Nga trở lại tỉnh Kursk nhưng đều thất bại. Khi mùa đông đến, lực lượng dự bị của Ukraine dần cạn kiệt, Nga chuyển sang thế tấn công chủ động trên toàn tuyến.

Hỏa lực dày đặc từ pháo binh, UAV và không quân liên tục dội xuống các vị trí phòng thủ của Ukraine. Các đơn vị xung kích Nga đồng loạt tiến lên tại nhiều khu vực, đặc biệt là quanh Andreevka – nơi giao tranh diễn ra quyết liệt nhất.

Kênh tin tức MASH (Nga) cho biết, khoảng 10.000 binh sĩ Lực lượng Vũ trang Ukraine đã rời bỏ vị trí chiến đấu, tránh giao tranh trực diện và lựa chọn ẩn náu trong các công sự, hầm hào hoặc lùi sâu về khu vực phía sau.

Diễn biến này được đánh giá là dấu hiệu cho thấy tuyến phòng ngự tại Sumy đang rạn nứt mạnh, trong bối cảnh áp lực tấn công từ phía Nga ngày càng gia tăng.

Nhà quan sát quân sự Yuri Podolyaka nhận định, bước tiến của Nga tại khu vực này gắn liền với việc Ukraine buộc phải rút bớt lực lượng sang các mặt trận khác, nơi tình hình ngày càng xấu đi. Theo ông, điều đó sớm hay muộn cũng tạo ra đột phá tại hướng Sumy – và thực tế, đột phá đã xuất hiện.

Không chỉ tại các điểm nóng Vysokoye và Grabovskoye – nơi Bộ chỉ huy Ukraine phải tung những lực lượng dự bị vốn đã rất mỏng – các đơn vị Nga còn tiến hành các đòn đánh mạnh ở phía bắc thành phố Sumy. Nga không chỉ giành lại phần lớn các vị trí từng mất trong mùa hè quanh Alekseevka, mà còn chiếm thêm các khu vực mới ở phía nam Yunakovka.

Podolyaka cảnh báo, nếu đà tiến công này được duy trì, Nga có thể sớm triển khai phong tỏa Sumy bằng UAV, cắt đứt các tuyến tiếp tế từ nhiều hướng. Để ngăn chặn kịch bản đó, Ukraine buộc phải tìm thêm lực lượng dự bị – trong khi trên thực tế, gần như toàn bộ mặt trận đều đang thiếu quân.

Ở hướng Kharkov, Cụm quân "Bắc" của Nga thông báo đã kiểm soát được khu dân cư Prilipka thuộc cộng đồng Volchansk. Giao tranh ác liệt tiếp diễn tại Staritsa, Volchanskie Khutora (phía tây Liman), cũng như khu vực Melovoye – Khatneye, theo kênh tin tức "Two Majors".

Táo bạo đột kích Pokrovsk

Trong khi đó, Ukraine đang tìm cách giành lại các vị trí tại Pokrovsk. Một đoàn cơ giới thuộc Trung đoàn xung kích độc lập số 425 của Ukraine mang tên đã cố gắng đột phá tuyến phòng thủ Pokrovsk từ hướng tây.

Đội hình xe bọc thép, bao gồm cả xe tăng, được cho là tiến qua khu vực gần tấm bia nổi tiếng ở lối vào từ hướng Grishino - nơi trước đây lực lượng đặc nhiệm GUR Ukraine từng đổ bộ bằng trực thăng UH-60 Black Hawk nhưng thất bại, khiến 11 "đặc nhiệm tinh nhuệ" bị loại bỏ.

Theo kênh "Quân sự Thông tin", đợt xung kích mới giúp lực lượng Ukraine áp sát rìa khu công nghiệp của thành phố. Một xe tăng M1A1 AIM Abrams do Australia bàn giao cho Ukraine vào mùa hè 2025 được cho là đã bị UAV FPV "Rubikon" phá hủy.

Các chiến dịch của Ukraine nhằm đột phá Pokrovsk vấp phả nhiều thất bại. Ảnh: TST

Các cuộc tấn công cơ giới quy mô lớn như vậy gần đây không thường xuyên xuất hiện. Nhiều nhận định cho rằng "Skala" đã rời bỏ lối đánh mang tính biểu tượng kiểu "cắm cờ" ở trung tâm đô thị, chuyển sang cách tiếp cận thực dụng hơn: tìm cách bám trụ ở vành đai, qua đó duy trì lập luận chính trị rằng thành phố vẫn đang "được giữ vững".

Dù vậy, kế hoạch tăng cường nhóm đột phá bằng dự bị đã không diễn ra như dự tính. Đợt tiến công bị chặn lại ngay khi đoàn xe lọt vào tầm theo dõi của các kíp điều khiển UAV Nga.

Trong diễn biến liên quan, các đơn vị thuộc Cụm quân "Trung tâm" tiếp tục tuyên bố tiến triển ở Mirnograd, đồng thời mở rộng hoạt động theo các hướng Dnipropetrovsk và Druzhkovka.

Ở hướng Dobropolye, lực lượng Nga nói họ đẩy lùi phản công tại Rodinskoye, truy quét khu vực lối vào từ phía Belitskoye và khu tây bắc thành phố, đồng thời đã bám trụ tại Sukhetskoye và đang giao tranh tại đây.

Ông Putin nhận báo cáo khẩn từ tiền tuyến

Trong bối cảnh Ukraine liên tiếp thừa nhận mất địa bàn ở Seversk, gặp khó nghiêm trọng tại hướng Sumy và buộc phải tung lực lượng dự bị để giữ Pokrovsk, những vấn đề mang tính hệ thống từ thực địa chiến trường cũng được phản ánh trực tiếp lên cấp cao nhất của Nga.

Theo các nguồn tin từ tiền tuyến, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nhận được những phản ánh nóng của quân nhân về tình hình tác chiến hiện nay, trong đó đặc biệt nhấn mạnh vai trò ngày càng lớn của UAV tấn công – nhất là các loại đạn bay lảng vảng – trong việc chặn đứng và phá hủy các đoàn xe cơ giới của Ukraine.

Ông Putin nhận được phản ánh từ các quân nhân ở tiền tuyến. Ảnh: RT

Nhiều binh sĩ cho biết, chính các phương tiện này đã trở thành công cụ then chốt giúp bẻ gãy các mũi cơ giới hóa và làm gián đoạn nỗ lực đưa lực lượng dự bị của Ukraine vào chiến trường. UAV mang tên "Hoàng tử Vandal Novgorod" được nhắc đến như một ví dụ tiêu biểu.

Tuy nhiên, cùng với những kết quả đạt được, các quân nhân cũng phản ánh một vấn đề nghiêm trọng khác: tình trạng thiếu hụt UAV hạng nặng dạng hexacopter, thường được gọi là "Baba-Yaga".

Đây là phương tiện thiết yếu để vận chuyển lương thực, đạn dược và trang bị ra tuyến đầu. Trong điều kiện không phận bị UAV bao phủ dày đặc, ngay cả việc tiếp tế những nhu yếu phẩm cơ bản nhất cho vị trí tiền tiêu cũng trở nên hết sức khó khăn.

Theo các nguồn tin này, phía Nga đã nắm rõ thực trạng nói trên. Bộ Quốc phòng và ngành công nghiệp quốc phòng được cho là đang trực tiếp xử lý vấn đề UAV hạng nặng, với mục tiêu sớm cải thiện năng lực tiếp tế và tác chiến ở tuyến trước.

Vai trò điều phối của Bộ trưởng Quốc phòng Andrey Belousov trong lĩnh vực UAV cũng được nhấn mạnh.

Dù vậy, từ thực địa, tình hình vẫn được đánh giá là rất căng thẳng. Các tình nguyện viên quân sự tiếp tục tìm cách mua sắm và chuyển giao UAV hạng nặng cho các đơn vị chiến đấu, trong khi một số đơn vị buộc phải sử dụng cả UAV thu được từ Ukraine.

Ngoài nhiệm vụ vận chuyển hàng hóa nặng, các loại hexacopter này còn được dùng để thả đạn và mìn chống tăng TM-72, phục vụ việc phá hủy công sự và tấn công các đoàn xe cơ giới.