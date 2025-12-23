Nổ lớn, đòn trả đũa của Kremlin ồ ạt trút - EU lộ cách cứu hàng triệu người Ukraine trước sự ngỡ ngàng của Nga

Nga ồ ạt trả đũa Ukraine

Đài TST (Nga) ngày 23/12 đưa tin, Nga đã tiến hành một đợt tập kích quy mô lớn bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái (UAV) nhằm vào nhiều khu vực trên khắp Ukraine.

Theo Kyiv Independent, các cuộc không kích khiến ít nhất ba người thiệt mạng và 12 người khác bị thương, đồng thời gây thiệt hại nghiêm trọng cho hạ tầng dân sinh và năng lượng trong bối cảnh mùa đông đang ở giai đoạn khắc nghiệt nhất.

Bộ Năng lượng Ukraine cho biết các đòn đánh một lần nữa tập trung vào hệ thống điện quốc gia, khiến nhiều tỉnh miền tây như Rivne, Ternopil và Khmelnytskyi rơi vào tình trạng gần như mất điện hoàn toàn.

Biện pháp cắt điện khẩn cấp đã được áp dụng trên diện rộng nhằm tránh sụp đổ hệ thống, trong khi hàng trăm nghìn hộ dân phải đối mặt với nguy cơ thiếu điện kéo dài.

Nga ồ ạt trút đòn trả đũa vào Ukraine. Ảnh: TST

Tổng thống Volodymyr Zelensky thông tin rằng Nga đã phóng hơn 650 UAV cùng hơn 30 tên lửa trong đợt tập kích này, nhắm vào các cơ sở hạ tầng thiết yếu phục vụ đời sống người dân. Ông nhấn mạnh đây không phải là những cuộc tấn công mang tính chiến thuật cục bộ, mà là nỗ lực có hệ thống nhằm gây sức ép tối đa lên dân thường.

Tại tỉnh Zhytomyr, giới chức địa phương xác nhận một người thiệt mạng và năm người bị thương.

Ở tỉnh Kiev, một trường hợp tử vong và ba người khác bị thương được ghi nhận. Riêng tại thủ đô Kiev, thị trưởng Vitali Klitschko cho biết bốn người bị thương tại quận Sviatoshynskyi, nơi một tòa chung cư cao năm tầng bị hư hại do trúng mảnh vỡ từ cuộc không kích.

Thiệt hại cũng được báo cáo tại tỉnh Khmelnytskyi với một người thiệt mạng, trong khi tại Rivne, khoảng 300.000 hộ gia đình bị mất điện sau khi một cơ sở năng lượng bị đánh trúng. Thống đốc tỉnh Lviv xác nhận một hạ tầng năng lượng trọng yếu trong khu vực đã trở thành mục tiêu của Nga.

Các vụ nổ còn được ghi nhận tại Burshtyn và Rohatyn thuộc tỉnh Ivano-Frankivsk, cũng như khu vực ngoại ô thành phố Cherkasy, cho thấy phạm vi tấn công trải dài từ miền trung tới miền tây Ukraine.

Cuộc tập kích diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Zelensky trước đó đã cảnh báo người dân cần chuẩn bị tinh thần cho các đợt tấn công quy mô lớn trong dịp Giáng sinh.

Ông cáo buộc Moscow tiến hành đòn đánh gần như trùng thời điểm các cuộc thảo luận ngoại giao về triển vọng chấm dứt chiến tranh đang diễn ra, làm dấy lên hoài nghi về khả năng hạ nhiệt xung đột trong ngắn hạn.

Đồng thời, cuộc tấn công diễn ra chỉ 1 ngày sau khi Trung tướng Fanil Sarvarov, người đứng đầu Cục Huấn luyện Tác chiến thuộc Bộ Tổng tham mưu Lực lượng vũ trang Liên bang Nga bị ám sát trên đường Yasenevaya ở Moscow. Một thiết bị nổ được đặt dưới xe của ông phát nổ.

Nhà Trắng "dậy sóng" vì Ukraine. Ảnh: IntelliNews

Nhà Trắng "dậy sóng" vì Ukraine

Trong khi Ukraine hứng chịu các đợt không kích dữ dội, những rạn nứt trong nội bộ chính quyền Mỹ liên quan đến cách tiếp cận cuộc chiến cũng ngày càng lộ rõ.

Theo Intellinews và NBC News, mâu thuẫn giữa Ngoại trưởng Marco Rubio và Đặc phái viên Steve Witkoff đang gia tăng, phản ánh sự chia rẽ sâu sắc về chiến lược chấm dứt chiến tranh Ukraine.

NBC News ngày 23/12 cho biết trong nội bộ Nhà Trắng đã hình thành hai luồng quan điểm đối lập. Một bên là nhóm được xem là "diều hâu", do Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth và ông Witkoff dẫn dắt.

Nhóm này cho rằng Ukraine khó có khả năng giành lại năm vùng lãnh thổ đã bị Nga kiểm soát và sáp nhập, đồng thời lập luận rằng Tổng thống Zelensky cần chấp nhận nhượng bộ để đạt được thỏa thuận với Moskva.

Lập trường của ông Witkoff còn nhận được sự ủng hộ từ Jared Kushner, con rể của Tổng thống Donald Trump, người được cho là có vai trò đại diện cá nhân của ông Trump trong các tiếp xúc hậu trường.

Theo các nguồn tin, Kushner được đánh giá là có quan điểm thực dụng hơn và phần nào đồng cảm với lập trường của Nga.

Ở chiều ngược lại, Ngoại trưởng Marco Rubio dẫn dắt nhóm có cách tiếp cận mềm mỏng hơn, ủng hộ lập trường của châu Âu. Theo đó, trong bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào, Nga cần rút khỏi ít nhất một phần lãnh thổ đang chiếm đóng. Ông Rubio được xem là nhân vật có quan điểm ủng hộ Kiev rõ ràng hơn trong nội bộ chính quyền Mỹ.

Những bất đồng này bộc lộ rõ sau cuộc họp kéo dài hai ngày tại Miami (20–21/12) nhưng không đạt được tiến triển đáng kể.

NBC News cho biết cuộc cạnh tranh ngầm kéo dài giữa ông Rubio và ông Witkoff về vai trò dẫn dắt tiến trình đàm phán hòa bình đã bùng phát trở lại, trong đó tranh cãi xoay quanh việc ông Witkoff tự sắp xếp các cuộc gặp và sáng kiến ngoại giao không chính thức mà không có sự tham gia hoặc phê chuẩn của Ngoại trưởng.

Một quan chức cấp cao trong chính quyền Mỹ thẳng thắn nhận xét rằng Ngoại trưởng Rubio dường như đã bị gạt ra ngoài, trong khi lẽ ra ông phải là người đóng vai trò trung tâm trong toàn bộ tiến trình. Dù vậy, Nhà Trắng vẫn cố gắng duy trì hình ảnh đoàn kết trước công chúng, khẳng định cả Ngoại trưởng và Đặc phái viên đang phối hợp để thúc đẩy một giải pháp hòa bình.

Liên minh châu Âu đã bất ngờ tung ra một bước đi quy mô lớn. Ảnh: brookings.edu

EU lộ cách cứu hàng triệu người Ukraine trước sự ngỡ ngàng của Nga

Đáng lưu ý, giữa lúc Nga liên tục gia tăng các đòn tấn công nhằm vào hạ tầng năng lượng Ukraine, Liên minh châu Âu đã bất ngờ tung ra một bước đi quy mô lớn.

Theo tuyên bố đăng tải trên trang web của Ủy ban châu Âu, EU đã hoàn tất việc di dời toàn bộ một nhà máy nhiệt điện từ Lithuania sang Ukraine – động thái được xem là chưa từng có tiền lệ trong hỗ trợ năng lượng thời chiến.

Ủy ban châu Âu cho biết nhà máy này có khả năng cung cấp điện cho khoảng một triệu người dân Ukraine, góp phần giảm đáng kể áp lực lên hệ thống năng lượng đang bị Nga liên tục tập kích.

“Chiến dịch di dời hoàn chỉnh một nhà máy nhiệt điện từ lãnh thổ EU sang Ukraine đã được triển khai thành công” - tuyên bố nêu rõ, nhấn mạnh đây là chiến dịch hậu cần phối hợp lớn nhất từ trước đến nay của khối.

Chiến dịch kéo dài suốt 11 tháng, bao gồm 149 chuyến vận chuyển thiết bị với tổng trọng lượng gần 2.400 tấn. Theo Brussels, riêng các gói hỗ trợ năng lượng của EU trong thời gian qua đã giúp đáp ứng nhu cầu điện và sưởi ấm của khoảng 9 triệu người Ukraine, thông qua việc cung cấp hơn 9.500 máy phát điện và 7.200 máy biến áp.

Động thái này diễn ra đúng thời điểm Ukraine hứng chịu các đợt không kích dữ dội nhất kể từ đầu mùa đông, cho thấy EU không chỉ hỗ trợ về mặt chính trị hay tài chính, mà đang trực tiếp tham gia vào cuộc “chiến tranh năng lượng” – một mặt trận mà Nga coi là công cụ gây áp lực chiến lược đối với Kiev.