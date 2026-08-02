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BIDV cảnh báo quan trọng đến tất cả khách hàng

Khả Văn
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BIDV khẳng định không gửi tin nhắn SMS kèm các đường link. Các tin nhắn có đường link đều là giả mạo. Do đó, khách hàng tuyệt đối không bấm vào các đường link gửi qua SMS mạo danh BIDV.

Thời gian gần đây, tình trạng lừa đảo qua tin nhắn mạo danh các ngân hàng đang có dấu hiệu bùng phát trở lại với thủ đoạn ngày càng tinh vi. Đặc biệt, nhiều khách hàng đã phản ánh về việc nhận được các tin nhắn SMS hiển thị đúng tên thương hiệu (brandname) BIDV, thông báo hỗ trợ đổi điểm thưởng từ thẻ tín dụng. Kèm theo những lời mời chào hấp dẫn này luôn là một đường link lạ, yêu cầu người dùng truy cập để thực hiện các bước xác nhận. Đây thực chất là một cái bẫy nguy hiểm được giăng ra nhằm đánh cắp thông tin cá nhân và chiếm đoạt tài sản của những người nhẹ dạ cả tin.

Tin nhắn giả mạo BIDV chứa đường link độc hại nguy hiểm

Khi khách hàng vô tình bấm vào đường link đính kèm trong tin nhắn giả mạo, họ sẽ được chuyển hướng đến một trang web có giao diện được thiết kế vô cùng giống với website chính thức của ngân hàng. Tại đây, hệ thống giả mạo sẽ yêu cầu người dùng cung cấp các dữ liệu nhạy cảm như thông tin thẻ tín dụng, tên đăng nhập, mật khẩu và đặc biệt là mã bảo mật của dịch vụ ngân hàng điện tử. Chỉ cần người dùng hoàn tất việc nhập liệu, kẻ gian sẽ ngay lập tức có được toàn quyền kiểm soát tài khoản và thực hiện các giao dịch chuyển tiền trái phép, khiến nạn nhân đối mặt với nguy cơ mất trắng số tiền tích cóp.

Trước thực trạng đáng báo động trên, đại diện BIDV đã lên tiếng cảnh báo khẩn tới toàn bộ khách hàng. Phía ngân hàng khẳng định tuyệt đối không bao giờ gửi bất kỳ tin nhắn SMS nào có chứa đường link đính kèm. Điều này đồng nghĩa với việc mọi tin nhắn mang tên BIDV mà có chứa các liên kết trang web đều chắc chắn là giả mạo.

Để bảo vệ an toàn tài chính cho bản thân, người dùng cần hết sức tỉnh táo, tuyệt đối không bấm vào bất cứ đường link nào được gửi đến qua tin nhắn SMS dù nội dung có khẩn cấp hay mang lại lợi ích lớn đến đâu.

Trong trường hợp phát hiện hoặc nghi ngờ một tin nhắn là giả mạo, việc đầu tiên người dùng cần làm là bỏ qua và tuyệt đối không làm theo bất kỳ hướng dẫn nào trong đó. Ngay sau đó, khách hàng nên chủ động thông báo cho BIDV bằng cách đến trực tiếp các điểm giao dịch gần nhất hoặc gọi điện tới tổng đài hỗ trợ chính thức qua đường dây nóng 19009247 hoặc liên hệ cơ quan công an nơi gần nhất để được hỗ trợ.

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BIDV

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