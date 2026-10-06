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Bị tung tin đi đánh pickleball "lây bệnh xã hội cho 22 người", nữ Đại sứ Du lịch 24 tuổi báo công an

Lam Giang (Tổng hợp)
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Bà Nhi cho biết, thông tin lan truyền sau đó được nhiều người chụp màn hình, chia sẻ, gây ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của bà và gia đình.

Mới đây, thông tin một nữ Đại sứ Du lịch bị đồn đi đánh pickleball “lây bệnh xã hội cho 22 người” đã khiến dư luận xôn xao.

Nguồn tin trên báo Dân Việt cho hay, theo trình báo của bà Lại Thị Yến Nhi (SN 2002, trú thôn Tân Thành, xã Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị), ngày 4/10, bà phát hiện một tài khoản Facebook đã công khai đăng tải một bài viết có nội dung liên quan và ám chỉ đến bà.

Trong bài đăng, tài khoản có nhắc đến “Đại sứ du lịch 2021” và địa danh Tân Thành, Lao Bảo. Theo bà Nhi, bà quê ở xã Tân Thành, huyện Hướng Hóa (cũ), nay là xã Lao Bảo. Bà từng đạt danh hiệu “Đại sứ Du lịch tỉnh Quảng Trị năm 2021”. Do đó, bà Nhi cho rằng bài đăng rõ ràng đang ám chỉ đến mình.

Ngoài bài đăng trên, bà Nhi cho biết còn có các tài liệu, hình ảnh chụp màn hình liên quan đến việc những nội dung này được gửi, chia sẻ qua tin nhắn cho người khác. Theo nữ Đại sứ Du lịch, bài viết nêu trên là sai sự thật, xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín cá nhân của bà. Bà Nhi đã có đơn trình báo gửi cơ quan chức năng.

Bị tung tin đi đánh pickleball "lây bệnh xã hội cho 22 người", nữ Đại sứ Du lịch 24 tuổi báo công an - Ảnh 1.

Đại sứ Du lịch Quảng Trị 2021 Lại Thị Yến Nhi.

Ngày 5/10, ông Trần Anh Vũ - Chủ tịch UBND xã Lao Bảo thông tin đã chuyển đơn trình báo của bà Nhi đến Công an xã Lao Bảo để xác minh, giải quyết.

Chia sẻ trên báo Tuổi Trẻ, bà Nhi cho hay một tài khoản mạng xã hội đã lấy hình ảnh từ trang Facebook cá nhân của bà rồi đăng kèm nội dung liên quan đến việc chơi pickleball và lây bệnh cho nhiều người. Thông tin này sau đó được nhiều người chụp màn hình, chia sẻ, lan truyền.

Bà Nhi bày tỏ, thông tin đó hoàn toàn không liên quan đến bà. Bà không chơi Pickleball và đã làm việc tại Đà Nẵng được 6 - 7 năm, không sinh sống tại Quảng Trị. Sau sự việc, bố mẹ, người thân quen hỏi han, gây ảnh hưởng lớn đến uy tín, danh dự, cuộc sống và công việc của bà.

Nữ Đại sứ Du lịch đã thu thập các hình ảnh, nội dung được chia sẻ trên mạng xã hội để làm bằng chứng và trình báo cơ quan công an.

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Tags

Đại sứ du lịch

pickleball

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