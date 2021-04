Bị tố "vòi tiền" khi giải quyết tai nạn giao thông, đại úy công an huyện bị cảnh cáo

Ngày 12-4, theo nguồn tin, Công an huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định thi hành kỷ luật một cán bộ Đội Cảnh sát hình sự vì có hành vi vi phạm nghiêm trọng những điều đảng viên không được làm và vi phạm quy tắc ứng xử của Công an nhân dân.

Theo đó, ngày 7-4, thượng tá Lê Văn Năm, Trưởng Công an huyện Nông Cống, đã ra quyết định xử lý kỷ luật đại uý Nguyễn Thế Thao, cán bộ đội Cảnh sát hình sự Công an huyện với hình thức cảnh cáo.



Theo hồ sơ, Công an huyện Nông Cống nhận được phiếu chuyển đơn của Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hoá; Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Thanh Hoá và Thanh tra Bộ Công an chuyển đơn của chị Nguyễn Thị Thuý tố cáo ông Nguyễn Thế Thao có hành vi xúi giục chồng chị Thuý là Mai Đình Tân làm giấy phép lái xe ôtô giả bỏ vào hồ sơ vụ án tai nạn giao thông do Tân gây ra và " vòi tiền " của gia đình chị để giải quyết vụ án.

Sau khi tiếp nhận đơn, Công an huyện Nông Cống đã tổ chức thanh tra, xác minh nội dung đơn tố cáo, làm việc với các cá nhân có liên quan theo trình tự quy định của pháp luật.

Quá trình thanh tra, xác minh, kết luận đại uý Nguyễn Thế Thao có hành vi "Vi phạm nghiêm trọng những nội dung của quy định những điều đảng viên không được làm, quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên và quy tắc ứng xử của Công an nhân dân" và bị kỷ luật bằng hình thức "Cảnh cáo".