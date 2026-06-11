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Bí thư Chi bộ 36 tuổi ở Lào Cai đi thi tốt nghiệp THPT

Viên Minh
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Sau 13 năm kể từ lần dự thi tốt nghiệp THPT đầu tiên không thành công, anh Sùng A Chúng (36 tuổi) trở lại phòng thi với quyết tâm hoàn thành việc học còn dang dở.

Sáng nay (11/6), cùng với thí sinh trên cả nước, hơn 19.000 thí sinh tại Lào Cai bước vào ngày thi đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Trong số các thí sinh dự thi năm nay, anh Sùng A Chúng (36 tuổi) là trường hợp nhận được sự quan tâm tại điểm thi xã Văn Bàn. Sau nhiều năm rời ghế nhà trường, anh quyết định đăng ký tham gia Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 để hoàn thiện trình độ học vấn.

Hiện anh Chúng là Bí thư Chi bộ thôn Khâm Trên, xã Nậm Chày. Theo anh, việc tiếp tục học tập không chỉ phục vụ công việc và cuộc sống mà còn xuất phát từ mong muốn làm gương cho thế hệ trẻ tại địa phương.

Bí thư Chi bộ 36 tuổi ở Lào Cai quyết tâm thi tốt nghiệp THPT năm 2026 - Ảnh 1.

Anh Sùng A Chúng tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026. (Ảnh: Công an xã Văn Bàn)

Trong quá trình công tác, anh thường xuyên tuyên truyền, vận động người dân, đặc biệt là thanh niên tích cực học tập để nâng cao nhận thức, phát triển kinh tế và cải thiện đời sống. Vì vậy, việc bản thân tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT cũng là cách để lan tỏa tinh thần học tập đến cộng đồng.

Được biết, cách đây 12 năm, anh từng dự thi tốt nghiệp THPT nhưng không đạt kết quả như mong muốn. Sau đó, do hoàn cảnh khó khăn và nhiều điều kiện không cho phép, việc tiếp tục theo đuổi tấm bằng THPT phải tạm gác lại suốt nhiều năm.

"Năm 2014 thi rất khó, mình thi trượt rồi nhưng năm sau lại không có điều kiện thi lại, đến tận bây giờ mới ra thi lại" , anh Sùng A Chúng chia sẻ.

Để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, anh Chúng tranh thủ thời gian vào buổi tối để ôn luyện kiến thức. Anh cho biết việc được tham gia kỳ thi cùng các em học sinh là trải nghiệm đặc biệt, mang lại nhiều cảm xúc và động lực cho bản thân.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Lào Cai, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 trên địa bàn tỉnh có hơn 19.000 thí sinh đăng ký dự thi. Tỉnh thành lập một Hội đồng thi với 58 điểm thi và 852 phòng thi.

Để phục vụ kỳ thi, khoảng 4.500 cán bộ, giáo viên cùng các lực lượng liên quan được huy động tham gia công tác tổ chức, coi thi và hỗ trợ thí sinh. Các điểm thi đều được chuẩn bị đầy đủ về cơ sở vật chất, đồng thời triển khai các phương án bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ và chăm sóc sức khỏe cho thí sinh trong suốt thời gian diễn ra kỳ thi.

Tags

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