Ở tuổi 96, tỷ phú Warren Buffett vẫn duy trì sự minh mẫn và tích cực tham gia các hoạt động kinh doanh, bất chấp sở thích ăn đồ ăn nhanh.

Tỷ phú Warren Buffett, một trong 10 người giàu nhất thế giới, nổi tiếng với thói quen ăn sáng bằng đồ ăn nhanh của McDonald's, uống 5 lon Coca-Cola mỗi ngày và thường xuyên thưởng thức bánh quy, kẹo và kem. Theo những người thân và bạn bè, ông Buffett đã không uống nước lọc trong nhiều thập kỷ và có thói quen sử dụng nhiều muối trong các bữa ăn, thậm chí cả với một số món bánh ngọt.

Mặc dù duy trì chế độ ăn uống như vậy, nhà đầu tư được mệnh danh là "Nhà tiên tri xứ Omaha" chỉ rời cương vị Tổng Giám đốc tập đoàn Berkshire Hathaway vào tháng 12/2025, sau 60 năm điều hành doanh nghiệp, và tiếp tục giữ chức Chủ tịch tập đoàn đến tháng 9/2026. Ở tuổi 96, ông vẫn thể hiện sự minh mẫn khi tham gia cuộc phỏng vấn trực tiếp tại đại hội cổ đông Berkshire Hathaway hồi tháng 5 và một cuộc phỏng vấn trên truyền hình vào tháng 7 vừa qua. Trường hợp của tỷ phú Buffett đặt ra câu hỏi đối với giới khoa học về vai trò của những yếu tố ngoài chế độ dinh dưỡng đối với sức khỏe và tuổi thọ của con người.

Vai trò của yếu tố di truyền và chăm sóc y tế

Một trong những yếu tố có thể góp phần lý giải tuổi thọ của ông Buffett là đặc điểm di truyền của gia đình. Chị gái của ông, bà Doris, sống đến 92 tuổi, trong khi em gái ông, bà Bertie, bước sang tuổi 93 trong tháng 11 này.

Bản thân tỷ phú Buffett cũng nhiều lần thừa nhận vai trò của sự may mắn trong cuộc đời mình. Trong bức thư nhân dịp Lễ Tạ ơn năm 2025, ông bày tỏ lòng biết ơn đối với các bác sĩ tại quê nhà Omaha, những người đã cứu sống ông ít nhất 3 lần. Theo ông Buffett, những người sống đến tuổi cao không chỉ cần có sức khỏe tốt mà còn phải gặp nhiều may mắn khi tránh được những rủi ro, tai nạn và các biến cố bất ngờ trong cuộc sống hằng ngày.

Tỷ phú Warren Buffett vẫn sống khỏe và minh mẫn ở tuổi 96 (Ảnh: Reuters)

Giáo sư Valter Longo, chuyên gia về lão khoa và Giám đốc Viện Nghiên cứu tuổi thọ thuộc Đại học Nam California (Mỹ), nhận định tuổi thọ của tỷ phú Buffett có thể là kết quả của sự kết hợp giữa yếu tố di truyền, chất lượng chăm sóc y tế và việc kiểm tra sức khỏe. Ông Longo dẫn nghiên cứu của nhóm mình về một cộng đồng người mắc hội chứng Laron tại Ecuador. Kết quả nghiên cứu cho thấy những người thuộc nhóm này ít có nguy cơ mắc một số bệnh mạn tính hơn, ngay cả khi có chế độ ăn uống thiếu lành mạnh, hút thuốc hoặc không tập thể dục. Tuy nhiên, chuyên gia này nhấn mạnh rằng niềm hạnh phúc, đam mê và mục đích sống dù có tác động tích cực cũng không thể loại bỏ những nguy cơ sức khỏe liên quan đến chế độ ăn uống thiếu lành mạnh.

Hạnh phúc và niềm đam mê công việc

Trong nhiều năm qua, tỷ phú Buffett thường xuyên chia sẻ về sự hài lòng đối với cuộc sống và công việc của mình. Tại đại hội cổ đông Berkshire Hathaway năm 2000, khi đề cập đến bản thân và cộng sự lâu năm Charlie Munger, ông Buffett cho biết cả hai có được công việc mà họ yêu thích, được làm việc mỗi ngày với những người mà họ quý mến, ngưỡng mộ và tin tưởng, đồng thời có quyền chủ động thực hiện công việc theo cách mình mong muốn. Ông Munger, người cũng có những thói quen ăn uống không phù hợp với nhiều khuyến cáo dinh dưỡng, đã sống đến gần 100 tuổi.

Trong một cuộc phỏng vấn năm 2023, tỷ phú Buffett bày tỏ quan điểm rằng hạnh phúc có ảnh hưởng rất lớn đến tuổi thọ. Ông Buffet cho biết bản thân cảm thấy vui vẻ hơn khi được thưởng thức những món ăn và đồ uống yêu thích.

Giáo sư tâm lý học Martin Seligman thuộc Đại học Pennsylvania (Mỹ) cho rằng mức độ hạnh phúc mà mỗi cá nhân cảm nhận có mối liên hệ với tuổi thọ. Trạng thái an lạc của con người được cấu thành từ nhiều yếu tố, bao gồm cảm xúc tích cực, sự gắn kết với các hoạt động, các mối quan hệ xã hội, ý nghĩa cuộc sống và cảm nhận về những thành tựu đạt được. Ông cho rằng những tác động tích cực của cảm giác hạnh phúc đối với sức khỏe chưa được giới y khoa và các chuyên gia dinh dưỡng quan tâm đúng mức như một yếu tố có khả năng bảo vệ sức khỏe.

Cùng quan điểm về vai trò của đời sống tinh thần, Giáo sư tâm lý học Sonja Lyubomirsky thuộc Đại học California tại Riverside (Mỹ) nhận định, trong điều kiện các yếu tố di truyền tương đương, việc thường xuyên trải nghiệm những cảm xúc tích cực như niềm vui, sự nhiệt huyết, tính tò mò, niềm tự hào hay cảm giác bình yên có thể có ý nghĩa quan trọng đối với tuổi thọ. Theo bà Lyubomirsky, đối với tỷ phú Buffett, những cảm xúc tích cực đó có thể bắt nguồn từ niềm vui khi đến nơi làm việc hoặc khi được thưởng thức những món ăn yêu thích. Tuy nhiên, khả năng những lợi ích về tinh thần có thể bù đắp các tác động bất lợi của chế độ ăn uống vẫn chỉ là một giả thuyết.

Không nên xem trường hợp cá biệt là quy luật chung

Giáo sư Robert Waldinger, chuyên gia tâm thần học thuộc Trường Y Harvard và Giám đốc Nghiên cứu Harvard về sự phát triển của người trưởng thành, lưu ý rằng các kết luận khoa học về sức khỏe thường phản ánh xu hướng chung của một nhóm dân số, trong khi tỷ phú Buffett chỉ là một trường hợp cá nhân. Các nghiên cứu cho thấy những người duy trì chế độ dinh dưỡng lành mạnh, tích cực hoạt động thể chất và trí óc thường có xu hướng sống lâu hơn và có sức khỏe tốt hơn. Tuy nhiên, kết quả này không đồng nghĩa với việc mọi cá nhân đều có những trải nghiệm sức khỏe giống nhau.

Mặc dù chế độ ăn uống của ông Buffett không phù hợp với nhiều khuyến cáo y khoa, nhà đầu tư này vẫn duy trì mức độ tham gia công việc đáng kể ở tuổi cao. Trên cương vị Chủ tịch danh dự Berkshire Hathaway, ông vẫn đến nơi làm việc 5 ngày mỗi tuần, tham gia các cuộc phỏng vấn trên truyền hình, viết thư gửi cổ đông và tư vấn cho tân Tổng Giám đốc Greg Abel về những quyết định quan trọng của tập đoàn.

Theo Giáo sư Waldinger, lối sống của tỷ phú Buffett bao gồm cả những thói quen được giới y khoa khuyến khích và những thói quen không được khuyến khích, tương tự như nhiều người khác.