HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Bị người đàn ông kéo, ôm phía sau, bé gái la hét "cứu con với": Hé lộ con đường đối tượng bỏ chạy

Hương Trà (T/H)
|

Theo dõi lại sự việc qua camera an ninh, bố mẹ của bé gái không khỏi bủn rủn chân tay hoảng sợ.

Ngày hôm qua (31/7), mạng xã hội xôn xao trước đoạn camera an ninh ghi lại sự việc một người đàn ông lạ mặt có hành động lạ với bé gái 10 tuổi.

Nội dung đoạn camera an ninh cho thấy, khoảng 15h chiều ngày 30/7, người đàn ông mặc áo màu xanh, quần đùi, đội mũ, bịt kín mặt, đeo một chiếc giỏ màu đen từ từ đi vào nhà dân. Người này tiến đến chỗ bé gái, kéo tay nói: " Đi ra đây với chú" . Sau đó, người này còn ôm bé gái từ phía sau. Vì quá hoảng sợ trước hành động của người đàn ông, bé gái đã la hét, cầu cứu. Thấy vậy, người này liền bỏ đi, cháu bé bỏ chạy vào nhà an toàn.

Khu vực xảy ra vụ việc thuộc tổ dân phố Cao Thắng, phường Ea Kao, gần ranh giới với xã Ea Tiêu và xã Dray Sáp. Đây là khu vực dân cư thưa, khoảng cách giữa các nhà khá xa.

Thông tin từ Công an phường Ea Kao cho biết, sau khi xảy ra sự việc, gia đình bé gái chưa trực tiếp đến cơ quan công an trình báo, nhưng đã đăng tải clip ghi lại vụ việc lên mạng. Nội dung bài đăng nghi ngờ người đàn ông có ý định bắt cóc trẻ em, tuy nhiên, cơ quan chức năng không loại trừ khả năng người đàn ông có hành vi sàm sỡ hoặc ý đồ xấu đối với bé gái.

Đối tượng lạ mặt lôi kéo, ôm bé gái khiến bé hoảng sợ. (Ảnh cắt từ clip)

Cho đến nay, sự việc vẫn khiến gia đình bé gái 10 tuổi không khỏi hoảng sợ, lo lắng. Chia sẻ trên Tiền Phong, bố của bé gái là anh Mai Anh Vũ (trú tại tổ dân phố Cao Thắng, phường Ea Kao, tỉnh Đắk Lắk) cho hay sự việc xảy ra vào chiều 30/7 khi bé đang rửa bát phía sau nhà.

Anh Vũ kể lúc đó, con gái chạy lại ôm bố, người run rẩy sợ hãi, liên tục nói "cứu con". Bé còn bảo bố mẹ đừng có đi đâu xa nữa. Sau khi bình tĩnh trở lại, bé gái đã chỉ cho người thân hướng đối tượng lạ mặt bỏ chạy. Người này vòng ra sau rẫy cà phê sau nhà.

Cũng theo lời kể của anh Vũ trên Tiền Phong, cách đây khoảng 20 ngày, gia đình đã bị kẻ gian đột nhập lấy trộm 2 bao tiêu, mỗi bao trị giá 20 triệu đồng. Không chỉ thế, đối tượng còn lấy luôn chiếc xe đạp của gia đình. Sau sự việc anh đã quyết định lắp 3 camera an ninh trong gia đình.

Chàng trai gọi điện hỏi ý kiến bố khi được mai mối với cô gái Hưng Yên: Cái kết gây bất ngờ
google Thêm SOHA trên Google Chọn SOHA làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Nghẹt thở giây phút công an truy đuổi 10km bắt Trần Văn Tam

Nghẹt thở giây phút công an truy đuổi 10km bắt Trần Văn Tam

01:13
Honda SH Vetro bản đặc biệt nhập Ý ra mắt Việt Nam

Honda SH Vetro bản đặc biệt nhập Ý ra mắt Việt Nam

01:56
Giây phút công an phá chuyên án 'cưa bom' cực kì nguy hiểm, 8 đối tượng tra tay vào còng

Giây phút công an phá chuyên án 'cưa bom' cực kì nguy hiểm, 8 đối tượng tra tay vào còng

01:30
Honda ra mắt xe máy điện mới: Chạy 145 km/sạc, cốp rộng hơn Air Blade

Honda ra mắt xe máy điện mới: Chạy 145 km/sạc, cốp rộng hơn Air Blade

01:34
SUV 7 chỗ nào đang được người Việt mua nhiều nhất?

SUV 7 chỗ nào đang được người Việt mua nhiều nhất?

00:50
Thạch Kim Thái - nghi phạm sát hại vợ, phi tang xuống sông tra tay vào còng, khai lạnh lùng nguyên nhân ra tay

Thạch Kim Thái - nghi phạm sát hại vợ, phi tang xuống sông tra tay vào còng, khai lạnh lùng nguyên nhân ra tay

00:54
Hyundai Santa Fe 2027 lộ nội thất không "ngụy trang", thay đổi lớn về thiết kế và hộp số

Hyundai Santa Fe 2027 lộ nội thất không "ngụy trang", thay đổi lớn về thiết kế và hộp số

01:25
Công an các tỉnh thành đồng loạt phá chuyên án cực lớn trị giá 3.500 tỷ đồng, 97 người tra tay vào còng

Công an các tỉnh thành đồng loạt phá chuyên án cực lớn trị giá 3.500 tỷ đồng, 97 người tra tay vào còng

01:31
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại