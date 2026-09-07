Bí mật về Superjet được hé lộ: Chính nước Pháp đã thúc đẩy Nga chế tạo PD-8

Các vấn đề với động cơ SaM146 của Pháp trên máy bay Superjet là một trong những lý do dẫn đến sự phát triển loại PD-8 của Nga.

Việc phát triển động cơ PD-8 của Nga phần lớn là hệ quả từ những vấn đề phát sinh trong quá trình vận hành động cơ SaM146 của Pháp trên những chiếc Superjet đầu tiên. Chuyên gia hàng không Roman Gusarov đã giải thích điều này trong một cuộc trả lời phỏng vấn trên ấn phẩm "First Technical".

Theo tiết lộ, những khó khăn này đã xuất hiện từ rất lâu trước khi lệnh trừng phạt được áp đặt và chương trình thay thế nhập khẩu quy mô lớn chính thức triển khai. Vào thời điểm đó, các nhà sản xuất máy bay Nga đã gặp phải những hạn chế nghiêm trọng liên quan đến bảo trì và độ tin cậy của các linh kiện nhập khẩu.

Như ông Gusarov đã lưu ý, bộ phận dễ bị tổn thương nhất của SaM146 là phần chịu nhiệt. Trong một số trường hợp, động cơ bị hỏng sớm hơn đáng kể so với thời gian quy định giữa những lần đại tu, gây thêm khó khăn cho các hãng hàng không và nhà sản xuất thiết bị.

Hơn nữa, việc sửa chữa các bộ phận tốn rất nhiều thời gian. Điều này ảnh hưởng đến hoạt động của máy bay và dẫn tới chi phí bảo trì phát sinh.

Chuyên gia Gusarov nhấn mạnh, Nga đã nỗ lực để đạt được những thay đổi từ phía đối tác Pháp. Tuy nhiên hai bên không thể đạt được đồng thuận về những cải tiến cần thiết và giải quyết vấn đề còn tồn đọng.

Theo ông Gusarov, kinh nghiệm vận hành tích lũy được với động cơ SaM146 là một trong những yếu tố thúc đẩy việc phát triển sản phẩm thay thế. Công việc chế tạo động cơ mới đã bắt đầu thậm chí trước khi các lệnh trừng phạt của phương Tây ảnh hưởng đến ngành hàng không.

"Đó là lý do tại sao chúng tôi bắt đầu phát triển động cơ riêng của mình từ rất lâu trước khi tất cả các lệnh trừng phạt được áp dụng," chuyên gia hàng không giải thích.

Các máy bay Superjet hiện đã sử dụng động cơ PD-8 của Nga.

Như vậy, Dự án PD-8 không chỉ xuất hiện như một phần của chương trình thay thế nhập khẩu, đây là phản ứng trước những thách thức kỹ thuật và vận hành thực tế mà ngành hàng không Nga đang phải đối mặt.

Trước đó, ông Roman Gusarov đã lưu ý PD-8 được phát triển như một động cơ độc lập dành cho các máy bay cùng loại. Ban đầu các nhà thiết kế tập trung vào việc tạo ra một hệ thống động lực hàng không hiện đại có khả năng đảm bảo độ tin cậy và hiệu quả cao.

Tính đến tháng 9/2026, động cơ vẫn đang tích lũy tuổi thọ sử dụng đã được chứng minh. Đồng thời các thông số hoạt động của nó đang được mở rộng, đây là một bước đi quan trọng để chuẩn bị sử dụng nó trên các máy bay Nga tương lai.

Các chuyên gia tin rằng sự phát triển thành công của chương trình PD-8 có ý nghĩa chiến lược đối với ngành công nghiệp hàng không trong nước.

Một dòng động cơ hiện đại nội địa sẽ giảm sự phụ thuộc vào các nhà cung cấp nước ngoài và tạo nền tảng bền vững hơn cho sự phát triển của ngành hàng không dân dụng Nga.